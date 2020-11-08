Marquez, Aragon tarzı bir yarış çıkarmayı beklemiyor

Marquez, Aragon GP'ye 11. sıradan başladı ve harika bir yükseliş gerçekleştirerek Suzuki'den Alex Rinse karşı galibiyet savaşı verdi. Ertesi hafta Teruel yarışında yine podyum savaşındaydı.

Honda sürücüsü, Cumartesi günü Ricardo Tormo pistinde Q2'ye kalamadı ve yarışa, takım arkadaşı Stefan Bradl'in gerisinden 14.sırada başlayacak.

Marquez, "Yarın herkes için tamamen açık bir yarış olacak çünkü kuru zeminde olacak ve kimse hangi lastiklerin kullanılacağını, hangi ayarların kullanılacağını bilmiyor. Bu yüzden bir sürpriz olabilir."

"Bu gerçekten iyi bir yarış olabilir ya da bir felaket olabilir. Ama herkes için açık olacak. Şahsen Aragon gibi yükseliş beklemiyorum çünkü burada durum tamamen farklı."

“Ama iyi bir başlangıç yapmaya çalışacağım. Kendi durumumda en iyi yarışımı yapmak ve kuru zeminde geçmesi beklenen gelecek haftaki yarış için tüm bilgileri almak istiyorum." dedi.

Neden Aragon'a benzer bir yarış beklemediği sorulduğunda şunları ekledi: "Burada geçiş yapmak zor ve Aragon'da olduğu gibi hafta sonu kuru zeminde geçmedi ve bu şartlarda bilgi ya da deneyim elde edemedim. Bu nedenle, böyle bir yükseliş beklemediğimi söylüyorum. Isınma turlarında sonra nerede olabileceğimizi, nerede daha iyi olduğumuzu göreceğiz."

"Dün ikinci antrenmandan sonra motosiklette oldukça iyi hissettim. Dünden gelen bazı bilgilerimiz var ve iyi bir ısınma seansı yapmaya çalışacağız çünkü ısınma turları yarışın anahtarı olacak.”