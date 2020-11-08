MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Yarış:
00 Saat
:
53 Dakika
:
09 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Yarış:
7 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Avrupa GP / Son dakika

Marquez, Aragon tarzı bir yarış çıkarmayı beklemiyor

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Alex Marquez, Pazar günü Valensiya'daki MotoGP Avrupa Grand Prix'sinde Aragon tarzı bir yükseliş gerçekleştirmeyi beklemediğini belirtti.

Marquez, Aragon GP'ye 11. sıradan başladı ve harika bir yükseliş gerçekleştirerek Suzuki'den Alex Rinse karşı galibiyet savaşı verdi. Ertesi hafta Teruel yarışında yine podyum savaşındaydı.

Honda sürücüsü, Cumartesi günü Ricardo Tormo pistinde Q2'ye kalamadı ve yarışa, takım arkadaşı Stefan Bradl'in gerisinden 14.sırada başlayacak.

Marquez, "Yarın herkes için tamamen açık bir yarış olacak çünkü kuru zeminde olacak ve kimse hangi lastiklerin kullanılacağını, hangi ayarların kullanılacağını bilmiyor. Bu yüzden bir sürpriz olabilir."

"Bu gerçekten iyi bir yarış olabilir ya da bir felaket olabilir. Ama herkes için açık olacak. Şahsen  Aragon gibi yükseliş beklemiyorum çünkü burada durum tamamen farklı."

“Ama iyi bir başlangıç yapmaya çalışacağım. Kendi durumumda en iyi yarışımı yapmak ve kuru zeminde geçmesi beklenen gelecek haftaki yarış için tüm bilgileri almak istiyorum." dedi.

Neden Aragon'a benzer bir yarış beklemediği sorulduğunda şunları ekledi: "Burada geçiş yapmak zor ve Aragon'da olduğu gibi hafta sonu kuru zeminde geçmedi ve bu şartlarda bilgi ya da deneyim elde edemedim. Bu nedenle, böyle bir yükseliş beklemediğimi söylüyorum. Isınma turlarında sonra nerede olabileceğimizi, nerede daha iyi olduğumuzu göreceğiz."

"Dün ikinci antrenmandan sonra motosiklette oldukça iyi hissettim. Dünden gelen bazı bilgilerimiz var ve iyi bir ısınma seansı yapmaya çalışacağız çünkü ısınma turları yarışın anahtarı olacak.” 

MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu

Önceki haber

MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"

6-8 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

6-8 Kasım Yarış Programı

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu
MotoGP MotoGP / Son dakika

MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu

Mercedes'in Aston Martin'le yakınlaşması, F1 takımlarını etkilemeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in Aston Martin'le yakınlaşması, F1 takımlarını etkilemeyecek

Mir: "MotoGP'de artık kaybedecek şeyi olan taraf benim"
Haber video
MotoGP MotoGP / Son dakika

Mir: "MotoGP'de artık kaybedecek şeyi olan taraf benim"

Son Haberler

Marquez, Aragon tarzı bir yarış çıkarmayı beklemiyor
Haber video
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, Aragon tarzı bir yarış çıkarmayı beklemiyor

MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu

Mir: "MotoGP'de artık kaybedecek şeyi olan taraf benim"
Haber video
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Mir: "MotoGP'de artık kaybedecek şeyi olan taraf benim"

Quartararo: "Avrupa GP'de risk almazsam şampiyonluk şansım bitecek"
Haber video
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Avrupa GP'de risk almazsam şampiyonluk şansım bitecek"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

3s
2
Formula 1

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"

1s
3
GENEL

6-8 Kasım Yarış Programı

4
Formula 1

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

5
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Marquez, Aragon tarzı bir yarış çıkarmayı beklemiyor
MOTOGP

Marquez, Aragon tarzı bir yarış çıkarmayı beklemiyor

MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu
MOTOGP

MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu

Mir: "MotoGP'de artık kaybedecek şeyi olan taraf benim"
MOTOGP

Mir: "MotoGP'de artık kaybedecek şeyi olan taraf benim"

Quartararo: "Avrupa GP'de risk almazsam şampiyonluk şansım bitecek"
MOTOGP

Quartararo: "Avrupa GP'de risk almazsam şampiyonluk şansım bitecek"

Rossi, karantinada geçirdiği 24 günün ardından yarışlara döndüğü için mutlu
MOTOGP

Rossi, karantinada geçirdiği 24 günün ardından yarışlara döndüğü için mutlu

Son Videolar

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.