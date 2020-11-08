MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu

Avrupa GP öncesi gerçekleştirilen ısınma turları, dünya kıyasla çok daha iyi şartlarda yapıldı ve pist kuruydu.

Fabio Quartararo seansın başında liderliğe yükselmeyi başardı, daha sonra Alex Rins ilk sıraya yükseldi. Ancak bitime sekiz dakika kala Takaaki Nakagami 1:32.371 yaparak ilk sıraya oturmayı başardı.

Son sözü söyleyen isim 1:32.251'lik derecesiyle Joan Mir oldu.

Şampiyona lideri, bu derecesiyle Aleix Espargaro'nun sadece 0.041 saniye önünde seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Aprilia sürücüsü Espargaro'yu Jack Miller takip ederken, onun da arkasında Nakagami yer aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan KTM sürücüsü Pol Espargaro 0.187 saniye geride beşinci sırada yer alırken, Alex Marquez altıncı en iyi zamanı yaptı.

Franco Morbidelli en iyi Yamaha sürücüsü olarak yedinci sırada yer aldı. Alex Rins sekizinci olurken, ilk onu Cal Crutchlow ve Maverick Vinales tamamladı.

Andrea Dovizioso seansı 16. sırada tamamlarken, Valentino Rossi ancak 19. olabildi.

Seans sonucu: