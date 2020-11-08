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MotoGP / Avrupa GP / Son dakika

MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu

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MotoGP Avrupa ısınma turları: Mir en hızlısı oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP'de Avrupa GP öncesi yapılan ısınma turlarında Suzuki sürücüsü Joan Mir ilk sırada yer aldı.

Avrupa GP öncesi gerçekleştirilen ısınma turları, dünya kıyasla çok daha iyi şartlarda yapıldı ve pist kuruydu.

Fabio Quartararo seansın başında liderliğe yükselmeyi başardı, daha sonra Alex Rins ilk sıraya yükseldi. Ancak bitime sekiz dakika kala Takaaki Nakagami 1:32.371 yaparak ilk sıraya oturmayı başardı.

Son sözü söyleyen isim 1:32.251'lik derecesiyle Joan Mir oldu.

Şampiyona lideri, bu derecesiyle Aleix Espargaro'nun sadece 0.041 saniye önünde seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Aprilia sürücüsü Espargaro'yu Jack Miller takip ederken, onun da arkasında Nakagami yer aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan KTM sürücüsü Pol Espargaro 0.187 saniye geride beşinci sırada yer alırken, Alex Marquez altıncı en iyi zamanı yaptı.

Franco Morbidelli en iyi Yamaha sürücüsü olarak yedinci sırada yer aldı. Alex Rins sekizinci olurken, ilk onu Cal Crutchlow ve Maverick Vinales tamamladı.

Andrea Dovizioso seansı 16. sırada tamamlarken,  Valentino Rossi ancak 19. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Joan Mir Suzuki 13 1'32.251     156.290
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1'32.292 0.041 0.041 156.221
3 Australia Jack Miller Ducati 13 1'32.351 0.100 0.059 156.121
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 13 1'32.371 0.120 0.020 156.087
5 Spain Pol Espargaro KTM 13 1'32.438 0.187 0.067 155.974
6 Spain Alex Marquez Honda 13 1'32.483 0.232 0.045 155.898
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'32.560 0.309 0.077 155.769
8 Spain Alex Rins Suzuki 13 1'32.576 0.325 0.016 155.742
9 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 12 1'32.607 0.356 0.031 155.690
10 Spain Maverick Viñales Yamaha 12 1'32.619 0.368 0.012 155.670
11 Italy Danilo Petrucci Ducati 13 1'32.641 0.390 0.022 155.633
12 South Africa Brad Binder KTM 13 1'32.650 0.399 0.009 155.617
13 France Fabio Quartararo Yamaha 13 1'32.686 0.435 0.036 155.557
14 Italy Francesco Bagnaia Ducati 13 1'32.701 0.450 0.015 155.532
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'32.799 0.548 0.098 155.368
16 Italy Andrea Dovizioso Ducati 12 1'32.803 0.552 0.004 155.361
17 France Johann Zarco Ducati 13 1'32.865 0.614 0.062 155.257
18 Germany Stefan Bradl Honda 13 1'33.017 0.766 0.152 155.003
19 Italy Valentino Rossi Yamaha 12 1'33.171 0.920 0.154 154.747
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 13 1'33.831 1.580 0.660 153.659
21 Spain Tito Rabat Ducati 13 1'33.938 1.687 0.107 153.484
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Lokasyon Valencia Circuit Ricardo Tormo
Pilotlar Aleix Espargaro , Jack Miller , Joan Mir
Takımlar Pramac Racing , Team Suzuki MotoGP , Aprilia Racing Team Gresini
Editör Matteo Nugnes

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