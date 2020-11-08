MotoGP Avrupa: Şampiyona lideri Mir, MotoGP'deki ilk galibiyetini aldı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan KTM Red Bull pilotu Pol Espargaro, iyi bir start ile beraber yerini korudu, Suzuki pilotu Rins ise ikinciliği korurken takım arkadaşı Joan Mir, üçüncü sıradan yarışa başlayan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami'yi anında sıkıştırmaya başladı.

Son virajdan hemen önce Mir, Nakagami'yi geride bırakarak podyum pozisyonunu ele geçirirken şampiyona ikincisi Petronas SRT Yamaha pilotu Fabio Quartararo, önde yer alan Aprilia pilotu Aleix Espargaro ile yerde kaldı.

İkinci tura girildiği sırada Rins, lider Espargaro'yu geçerek liderliği aldı. Aynı zamanda beşinci sırada bulunan KTM Tech 3 pilotu Miguel Oliveira, Nakagami'yi geçti ve podyumdakileri takip etmeye başladı.

Beşinci turda ise COVID'i atlatarak Cumartesi günü Ricardo Tormo Pisti'ne gelen Monster Energy Yamaha pilotu Valentino Rossi yolda kaldı ve yarıştan çekildi. Aynı turda önce Pramac Ducati pilotu Francesco Bagnaia, sonrasında da sekizinci virajda LCR Honda pilotu Cal Crutchlow yerde kaldı.

Altıncı turda ise bu sefer Mir, öndeki Espargaro'yu geride bıraktı ve Quartararo'nun düşmesi ile beraber şampiyonada ikinciliğe yükselen takım arkadaşı Rins'i takip etmeye başladı. Bu dönemde Mir, sürekli olarak yarışın en hızlı turlarını attı.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde ise öndeki üçlü, dördüncü olan Oliveira ile arayı açtılar. 16. turda ise Nakagami, yarışın başında Oliveira'ya kaybettiği dördüncülüğü geri aldı.

Bu aralıkta yarışı 1-2 olarak götüren Suzuki pilotları arasında büyük bir strateji savaşı vardı. Düzenli olarak Rins'in arkasında yer alan Mir, 17. tura gelindiğinde Rins'e atak yaptı ve liderliği ele geçirdi.

Liderliği aldıktan sonra ise Mir, düzenli tempoda Rins ile arayı açmaya başladı ve 20. turda 1.31.955'i yakalayarak yarışın en hızlı turunu attı. Ardından Mir, düzenli olarak 1.31.9'lu turlar atarak Rins ile olan farkını bir saniyenin üzerine çıkardı.

Orta grupta ise 23. turda KTM Red Bull sürücüsü Brad Binder, 1.31.884'ü elde ederek en hızlı turu Mir'den çaldı. Bir sonraki turda ise fabrika Ducati pilotu Andrea Dovizioso ile Repsol Honda pilotu Alex Marquez'e yaklaşan Binder, küçük bir farkla bu ikilinin arkasındaydı.

24. tura girdikleri sırada ise Dovizioso, Alex Marquez'e ana düzlükte atak yaptı ve Repsol Honda pilotunu geride bıraktı, ancak ilk viraja gelinirken Alex Marquez lowside yaşadı ve yerde kaldı. İspanyol pilot yarış dışı kaldı.

Sondan bir önceki turda ise Esponsorama Ducati pilotu Johann Zarco, altıncı sırada götürdüğü yarışta aniden bir sorun yaşadı ve Dovizioso-Binder ikilisi, Fransız pilotu geride bıraktı.

Ancak önde Mir, gösterdiği dominant performans ile yarışı kazanmayı başardı, ikinci ise takım arkadaşı Alex Rins oldu ve Suzuki yarışı 1-2 tamamladı. Podyumu tamamlayan isim ise Pol Espargaro oldu.

Şampiyonayı lider götüren Mir, bu sonuçla beraber premier sınıftaki ilk galibiyetini aldı ve COVID-19'un etkilediği 2020 sezonunda galibiyet alan dokuzuncu isim oldu. Ayrıca Suzuki, 1989'dan beri ilk defa 1-2 sonucu aldı.

Takaaki Nakagami dördüncü, Oliveira beşinci ve Miller ise altıncı oldu. Teruel GP'sinde yaptığı kaza nedeniyle bu yarışta uzun tur cezasına çarptırılan Binder inanılmaz performansıyla yedinci olurken Dovizioso sekizinci, Zarco dokuzuncu ve fabrika Ducati pilotu Danilo Petrucci 10. olarak ilk 10'u tamamlayan isim oldu.

Yamaha tarafında ise Morbidelli 11. olurken, Vinales ve Quartararo sırasıyla 13. ve 14. olarak yarışı tamamladılar.

Şampiyonada ise Joan Mir 162 puanla şampiyona liderliğini koruyor, ikinci sırada ise Fabio Quartararo ve Alex Rins 125 puan ile eşitlenmiş durumdalar. Dördüncü sırada ise Maverick Vinales bulunmakta.