Crutchlow, Austurya'da MotoGP'ye dönme kararının nedenini açıkladı

Üç kez MotoGP yarışı kazanan Crutchlow, geçtiğimiz sezonun sonunda yarışlardan emekli oldu ve Yamaha takımına resmi yedek sürücü olarak katıldı.

Haziran ayında dizinden ameliyat olan Franco Morbidelli'nin Eylül ayındaki Aragon Grand Prix'sine kadar olmamasıyla birlikte, Crutchlow A-versiyon Yamaha'yı bu hafta sonu Steiermark Grand Prix'sinde, sonrasında da Avusturya ve Britanya Grand Prix'lerinde kullanacak.

Crutchlow, Nisan ayındaki testten beri Yamaha'yı kullanmadığını ve sonrasında, COVID-19 nedeniyle Ekim ayına ertlenen Motegi'deki testlere kadar da kullanamayacağını söyledi.

Sonuç olarak, Crutchlow bu üç yarışın bir sonraki testine kadar arayı kapatması için iyi olduğunu da belirtti.

Perşembe günü Red Bull Ring'de konuşan Crutchlow şu ifadeleri kullandı: ''Garip hissediyorum çünkü emekli olmuştum ve birden geri geldim.''

''Üç yarış boyunca geri gelmek, benim, Yamaha, Petronas SRT'yle aldığımız ortak bir karardı.''

''Ne yazık ki Franco yaralandı ve umarım yakın zamanda geri döner, bundan şüphemiz yok. Umarım yakın zamanda döneri.''

''Temel olarak Assen'de sürüş yapmamı istediler ancak Japon'ya da bazı testlere katılacaktım.''

''Ne yazık ki bunlar iptal edildi ve motosikletten fazlaca süre uzak kaldım.''

''Nisan ayından beri bir motosiklete binmedim ve bu hafta sonu sürüş yapacağım.''

''Sonrasında ekim ayına kadar tekrar sürüş yapmayacağım ki bu uzun bir ara.''

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow aynı zamanda yedek sürücü olduğunu fakat kontratında bunu yapma zorunluluğu olmadığını da belirtti.

''Kontratlar hakkında konuşamam ancak kontratımda yedeklik maddesi var fakat bunu gerçekleştirmek zorunda değilim.''

''Bu yüzden Assen'i de yapmadım. Assen'de sürüş yapmamanın en iyisi olduğunu düşündük çünkü salı gecesi aradılar ve Almanya'daki yarışa yeni katılmışlardı.''

''Japonya'da testlere katılmalıydım bu yüzden de 'hayır bunu yapmak istemiyorum, Toprak'ı veya Garrett'ı arayın' dedim.''

''Onlar da öyle yaptı. Sanırım bu doğru bir karardı ancak şimdiki üç yarışa katılmak için kötü bir zamanda değilim, özelliklede test yapamadığımı da düşünürsek aktif kalmam iyi olacak.''

''Ancak emekli oldum çünkü bu şekilde yarışmak istemiyordum. Bu yüzden tekrar piste çıkmak eğlenceli bir hikaye olacak.''

''Fakat bu durumu kucaklayacağım ve neler olacağını dört gözle bekliyorum.''