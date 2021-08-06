Mir: ''Red Bull Ring'deki güvenlik, ıslak zeminde MotoGP için yeterli değil''

Steiermark Grand Prix'sinin ilk günündeki öğleden sonra seansı yağmurdan biraz etkilense de, birçok sürücü yol tutuşunun şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu söyledi.

Ancak bazı sürücüler Red Bull Ring'in, özellikle de Formula 1 yarışından sonra çok fazla kauçuk kalıntısı bulunduran ve MotoGP'de yol tutuşu problemleri çıkarabilecek olan birinci ve üçüncü virajların ıslak koşullardaki güvenliği hakkında endişelerini dile getirdi.

Birinci ve üçüncü virajlardaki güvenlik konusundaki endişeler genel olarak pistin yanındaki bariyerlerden ve motosikletlerin, üçüncü virajdaki tepede diğer sürücülerin yoluna kadar sürüklenme olasılığından kaynaklanıyor.

Buna örnek olarak, geçtiğimiz yılın kuru zeminli Avusturya Grand Prix'sinde Johann Zarco ve Franco Morbidelli arasında yaşanan ve motosikletlerin neredeyse üçüncü virajdan çıkan Valentino Rossi ve Maverick Vinales'e de çarpacağı korkutucu kazadan bahsedildi.

Bunun tekrarlanmasını durdurabilmek için üçüncü viraja yakalama çiti inşa edildi ancak Mir yine de birçok sürücünün yan yana olabileceği üçüncü virajda yaşanabilecek bir kazadan endişelendiğini belirtti.

Red Bull Ring'de ıslak koşullar hakkında konuşan Suzuki sürücüsü, ''Burası tehlikeli, özellikle de ilk viraj.''

''Bu viraj çok kaygan ve tehlikeli. Ancak üçüncü viraj çok tehlikeli.''

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Eğer yalnızken çarparsanız, sorun olmayacağını düşünüyorum.''

''Ancak eğer bir grupla birlikte çarparsanız, bu ıslak zeminde çok tehlikeli olabilir.''

''Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum ancak gerçek şu ki ıslak zeminde sürüş yapmak için şu anki güvenliğin yeterli olmadığını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Honda'dan Pol Espargaro da şu yorumları ekledi: ''Bu pist kesinlikle en güvenlilerinden birisi değil. Birisi normalde kilitlendiğiniz, frenlemenin ilk bölümünde bir kaza yaparsa motosiklet özellikle ıslak zeminde çok hızlanabilir ve geçtiğimiz sene Johann ve Franco'da olduğu gibi diğer taraftaki sürücüye çarpabilir.''

''Yani, bu beni biraz endişelendiriyor. Bu kesinlikle güvenlikle ilgili ve oldukça fazla yağmur yağacak Pazar günü için en iyi plana sahip değiliz.''

''Ancak neler olacağını göreceğiz. Yol tutuşu oldukça yüksekti, bu yüzden eğer kilitlenme olursa çok büyük derecede olmayabilir.''