Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / MotoGP, 2023'ten itibaren yarışlara yalnızca iki farklı lastik hamur getirecek Sonraki / Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu"
MotoGP / Hollanda GP Haberler

Bezzecchi, Assen'deki başarısının ardından beklentiye girmek istemiyor

Valentino Rossi'nin öğrencilerinden Marco Bezzecchi, Hollanda GP'sinde podyuma çıkmasının ardından "beklentiye girmek istemediğini" belirtti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bezzecchi, Assen'deki başarısının ardından beklentiye girmek istemiyor
Haberi dinle

VR46 Ducati takımının çaylak sürücüsü, Assen'de dördüncü sıradan start almasının ardından iyi bir yarış çıkardı ve mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak hem kariyerinin hem de takımının ilk podyumuna imza atmayı başardı.

Böylece Bezzecchi, Mugello'nun ardından bu sezon ikinci kez ilk beşe girmeyi başardı.

Tıpkı bu sezon üç yarış kazanan Enea Bastianini gibi 2021 model bir Ducati kullanan Bezzecchi, motosikletinin gücüne rağmen sezonun ikinci yarısı için beklentiye girmek istemediğini söyledi.

Bezzecchi, "Açıkçası podyuma çıkmak çok ama çok önemliydi, nitekim bu başarmak istediğim bir şeydi ve bunu bu kadar erken elde etmeyi beklemiyordum."

"Ama sonuçta hâlâ bir çaylağım, bu yüzden zihniyetim şu: sezonun ikinci bölümü için geri döndüğümde her zaman böyle yarışlar çıkarmaya yönelik beklentiye girmemek. İkinci yarıda beni epey zorlayabilecek pistler var."

"Yani, çalışmaya devam etmenin en iyi yolu, her yarışta en iyisini yapmaya çalışmaktır. Assen'deki gibi bir şansımız olduğunda, maksimum sonucu elde etmek için bu şansı kullanmaya çalışacağız."

"Ancak bu şansa sahip olmadığımızda ise o gün elde edilebilecek en iyi sonuca ulaşmaya çalışacağız -10. sıra, 12. sıra, veya bir diğer podyum.

"Elbette podyumda olmak en iyisi, bu oldukça açık. Yine de bir çaylak olarak bazı iniş çıkışların olması normal." dedi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia ve Franco Morbidelli'nin ardından podyuma çıkan üçüncü VR46 Akademisi üyesi olmayı başaran Bezzecchi, ilk podyumunu da Rossi'ye adadı.

Bezzecchi, "Vale ve tüm Akademi inanılmaz bir iş çıkardı."

“Vale olmasaydı kesinlikle buralarda olamayacağımı düşünüyorum, nitekim beni 14-15 yaşlarındayken keşfetti, buraya kadar gelmek harika." 

"Başardıklarımı Rossi'ye ve sürücü akademisine adıyorum. Bizi her zaman destekliyorlar ve bu yıl büyük bir adım attıklarını düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

MotoGP, 2023'ten itibaren yarışlara yalnızca iki farklı lastik hamur getirecek
Önceki haber

MotoGP, 2023'ten itibaren yarışlara yalnızca iki farklı lastik hamur getirecek
Sonraki haber

Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu"

Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu"
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Vinales, Aprilia ile podyuma çıktığı için "dünyanın en mutlu insanı" Hollanda GP
MotoGP

Vinales, Aprilia ile podyuma çıktığı için "dünyanın en mutlu insanı"

Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu" Hollanda GP
MotoGP

Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu"

MotoGP, 2023'ten itibaren yarışlara yalnızca iki farklı lastik hamur getirecek Katalonya GP
MotoGP

MotoGP, 2023'ten itibaren yarışlara yalnızca iki farklı lastik hamur getirecek

Son Haberler

Vinales, Aprilia ile podyuma çıktığı için "dünyanın en mutlu insanı"
MotoGP MotoGP

Vinales, Aprilia ile podyuma çıktığı için "dünyanın en mutlu insanı"

Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu"
MotoGP MotoGP

Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu"

Bezzecchi, Assen'deki başarısının ardından beklentiye girmek istemiyor
MotoGP MotoGP

Bezzecchi, Assen'deki başarısının ardından beklentiye girmek istemiyor

MotoGP, 2023'ten itibaren yarışlara yalnızca iki farklı lastik hamur getirecek
MotoGP MotoGP

MotoGP, 2023'ten itibaren yarışlara yalnızca iki farklı lastik hamur getirecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.