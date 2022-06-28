Bezzecchi, Assen'deki başarısının ardından beklentiye girmek istemiyor

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VR46 Ducati takımının çaylak sürücüsü, Assen'de dördüncü sıradan start almasının ardından iyi bir yarış çıkardı ve mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak hem kariyerinin hem de takımının ilk podyumuna imza atmayı başardı.

Böylece Bezzecchi, Mugello'nun ardından bu sezon ikinci kez ilk beşe girmeyi başardı.

Tıpkı bu sezon üç yarış kazanan Enea Bastianini gibi 2021 model bir Ducati kullanan Bezzecchi, motosikletinin gücüne rağmen sezonun ikinci yarısı için beklentiye girmek istemediğini söyledi.

Bezzecchi, "Açıkçası podyuma çıkmak çok ama çok önemliydi, nitekim bu başarmak istediğim bir şeydi ve bunu bu kadar erken elde etmeyi beklemiyordum."

"Ama sonuçta hâlâ bir çaylağım, bu yüzden zihniyetim şu: sezonun ikinci bölümü için geri döndüğümde her zaman böyle yarışlar çıkarmaya yönelik beklentiye girmemek. İkinci yarıda beni epey zorlayabilecek pistler var."

"Yani, çalışmaya devam etmenin en iyi yolu, her yarışta en iyisini yapmaya çalışmaktır. Assen'deki gibi bir şansımız olduğunda, maksimum sonucu elde etmek için bu şansı kullanmaya çalışacağız."

"Ancak bu şansa sahip olmadığımızda ise o gün elde edilebilecek en iyi sonuca ulaşmaya çalışacağız -10. sıra, 12. sıra, veya bir diğer podyum.

"Elbette podyumda olmak en iyisi, bu oldukça açık. Yine de bir çaylak olarak bazı iniş çıkışların olması normal." dedi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia ve Franco Morbidelli'nin ardından podyuma çıkan üçüncü VR46 Akademisi üyesi olmayı başaran Bezzecchi, ilk podyumunu da Rossi'ye adadı.

Bezzecchi, "Vale ve tüm Akademi inanılmaz bir iş çıkardı."

“Vale olmasaydı kesinlikle buralarda olamayacağımı düşünüyorum, nitekim beni 14-15 yaşlarındayken keşfetti, buraya kadar gelmek harika."

"Başardıklarımı Rossi'ye ve sürücü akademisine adıyorum. Bizi her zaman destekliyorlar ve bu yıl büyük bir adım attıklarını düşünüyorum." dedi.