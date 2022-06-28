Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu"

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İyi bir start alan Espargaro, 2. virajda dışarı açılan Quartararo'yu geçerek ikinciliğe yükselmeyi başardı. Geçilmesinin ardından üç tur boyunca Aprilia sürücüsünü takip eden Quartararo, beşinci turda rakibine yaklaştı ve 5. viraja girilirken atak yaptı.

Ancak tam atak yaptığı esnada motosikletinin kontrolünü kaybederek kendini yerde bulan son şampiyon, Espargaro'ya çarptı ve rakibinin çakıla çıkarak 15. sıraya kadar düşmesine sebep oldu.

Piste dönmeyi başaran ancak 12. turda tekrar kaza yaparak yarışa veda eden Quartararo, Silverstone'daki yarış için uzun tur cezasına çarptırılırken, Espargaro'dan da özür diledi.

İyi bir yükseliş gerçekleştiren ve dördüncü sıraya kadar tırmanmayı başaran Espargaro, Quartararo ile puan farkını 34'ten 21'e indirmeyi başarsa da galibiyetin elinden kayıp gittiğini düşünüyor.

Şampiyonanın gidişatı açısından avantaj kazanıp kazanmadığı sorulan Espargaro, "Bunu bilmek zor, nitekim her şey yolunda gittiği senaryoda galibiyete ulaşacağımı ve Fabio'nun ikinci olacağını düşünüyorum."

"Bu senaryo bize beş puanlık bir avantaj kazandırırdı, şu anda ise 13 puanlık bir avantaj kazandık. Şampiyonluk açısından daha iyi bir senaryo olduğunu düşünüyorsanız şunu söyleyeyim, bir galibiyetten olduk."

"Kazanabileceğimden oldukça eminim. Kariyerimde sadece bir zaferim var, bu yüzden galibiyete ulaşıp beş puan fark açmayı, bu şekilde 13 puan fark açmaya tercih ederim."

"Sakin değilseniz, önceki tur rekorundan yarım saniye hızlı turlar atmanız imkansız."

"Agresif ve kızgındım, yaptığım tur zamanlarını her gördüğümde daha da sinirleniyordum çünkü diğerlerinin bu tempoya yetişmesinin imkansız olduğunu bilmeme rağmen kaçan değil kovalayan taraf olmaktan öteye gidemiyordum."

"Yine de bu kadar güçlü bir tempo tutturabildiğim için mutluydum." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo ile yaptığı kaza hakkında Espargaro, Yamaha sürücüsünün kötü niyetli olmadığına, yalnızca beşinci virajdaki fren noktasını yanlış değerlendirdiğine inanıyor.

Espargaro, "Pistin o bölümünde çok güçlüydüm ve Fabio bunu biliyordu."

"Fabio'nun bu hareketi yapmasının nedeni motosikletinin çok iyi hissettirmesi ve bu kuvvetli hissiyat nedeniyle çizgileri kapatabilmesi."

"Kötü bir sürücü değil ama kendine o kadar çok güveniyor ki bazen aşırıya kaçabiliyor."

"Ancak yarış esnasında ben de süper hızlıydım, bu yüzden onun gibi çizgiyi kapattım ve çarpıştık. Frenajı yanlış değerlendirerek büyük bir hata yaptığı için benden özür diledi." dedi.

Espargaro ayrıca "kaybedecek bir şeyi" olmadığı için çakıla çıktıktan sonra bir şekilde toparlanabildiğini, ancak etrafındakilere göre daha hızlı olmasının bunu kolaylaştırdığını söyledi.

Aprilia sürücüsü, "Bugün kaybedecek hiçbir şeyim yoktu, dolayısıyla kibirli görüneceğimi düşünsem de bugünkü hızımın diğerlerine göre biraz daha iyi olduğunu hissediyorum."

"Yaklaşık yarım saniye daha hızlı olduğunuzda her şey çok daha kolay çünkü bu diğerlerinden farklı bir performans gösterdiğiniz anlamına geliyor."

"Son şikanda herkesten çok daha geç fren yapıyordum, son sektörde taşıyabildiğim hız inanılmazdı. Bu yüzden benim için oldukça kolay bir yarıştı." dedi.