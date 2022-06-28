MotoGP, 2023'ten itibaren yarışlara yalnızca iki farklı lastik hamur getirecek

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Güncel kurallara göre, MotoGP lastik tedarikçisi Michelin yarış hafta sonlarına üç farklı hamur getirebiliyordu -her biri o hafta yarışılacak pistin doğasına göre tasarlanmış yumuşak, orta ve sert hamurlar.

Ancak sürücülerin de fikrini alan Grand Prix Komisyonu, 2023'ten itibaren yarış hafta sonlarına yalnızca iki farklı hamur getirilmesine karar verdi.

Bundan böyle sürücüler 'daha yumuşak' ve 'daha sert' hamurlar arasından seçim yapacaklar. Ayrıca her yarıştan önce o piste özgü lastik kauçuğunun nasıl özellikler taşıyacağı belirlenecek.

Komisyonun duyurusunda, "Arka lastiklerin kullanımı ile ilgili 2023 sezonunda birtakım değişiklikler yapılacağı zaten duyurulmuştu."

“Sürücüler yarış başına 12 adet lastik kullanabilecekler, ancak Michelin tarafından üretilen, yarışlara getirilen, fakat nihayetinde kullanılmayan lastiklerin sayısını azaltmak amacıyla daha az lastik seçeneği bulunacak."

“Michelin her yarışa üç arka lastik hamuru getiriyor ve sürücülerin 12 arka lastik kullanmasına izin veriliyor: en fazla altı yumuşak, dört orta ve üç sert."

"Lastik kullanımı ile tüm MotoGP takımları arasında bir anket yapıldı ve sonuçlar ezici bir çoğunlukla belirlendi."

Tyre detail of Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"2023'ten itibaren her etkinlikte yalnızca iki lastik hamuru bulunacak."

"Bütün sürücüler aynı hamurlara sahip olacaklar: yedi yumuşak ve beş sert."

"Yarışlara hangi lastik kombinasyonunun getirileceğine Michelin karar verecek: yumuşak ve orta, orta ve sert veya yumuşak ve sert." ifadeleri yer aldı.

Grand Prix Komisyonunun duyurduğu ve her sürücünün tabi olacağı lastik hamuru dağılımı şu şekilde olacak:

-Yedi yumuşak ve beş orta

-Yedi orta ve beş sert

-Yedi yumuşak ve beş sert.