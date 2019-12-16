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MotoE / Son dakika

Smith ve De Angelis, 2020 MotoE sezonunda yer alacak

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Smith ve De Angelis, 2020 MotoE sezonunda yer alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Ara 2019 17:22

Eski MotoGP sürücüleri Bradley Smith ve Alex de Angelis, 2020 yılında MotoE'de yarışacaklar.

MotoE'nin ilk sezonunda Matteo Ferrari'nin gerisinde ikinci olan Smith, burada yarışmaya devam etmek istediğini ancak diğer programlara uyması halinde bunu yapacağını söyledi.

Britanyalı sürücünün ismi KTM MotoGP takımında Johann Zarco'dan boşalan koltuk için geçiyordu ancak Avusturyalı üreticinin Brad Binder'i seçmesinin ardından Aprilia'nin test sürücüsü olmaya devam edecek Sepang Racng Team One Energy Racing adına MotoE'de yarışacak.

De Angelis ise 2019'u yedinci bitirmesinin ardından Josh Hook ile birlikte Pramac adına yarışacak.

LCR yeni sezonda Xavier Simeon ve Niccolo Canepa ikilisiyle mücadele edeceğini açıkladı. Aspar'da ise Nicolas Terol ile Maria Herrera ikilisi yarışacak. Gresini, son şampiyon Ferrari ile Alessandro Zaccone ile anlaşmış durumda.

Marc VDS'de Mike di Meglio devam ediyor. Ajo ise Niki Tuuli ile yarışacak. Tech 3, Tommaso Marcon ve Lukas Tulovic ile yeni bir kadroya sahip olacak.

Dünya Superbike serisinde yarış kazanan Jordi Torres, Sete Gibernau yerine Pons takımı için yarışacak, MotoE sezonu yine Mayıs ayındaki Jerez'le başlayacak ve altı yarışlık Valencia'daki çifte yarışla son bulacak.

2020 MotoE gridi:

# Sürücü Takım
5 San Marino Alex de Angelis Pramac
6 Spain Maria Herrera Aspar
7 Italy Niccolo Canepa LCR
10 Belgium Xavier Simeon LCR
11 Italy Matteo Ferrari Gresini
16 Australia Josh Hook Pramac
18 Spain Nicolas Terol Aspar
20 Andorra Xavier Cardelus Avintia
27 Italy Mattia Casadei SIC58
35 Germany Lukas Tulovic Tech 3
38 United Kingdom Bradley Smith One Energy (SIC)
40 Spain Jordi Torres Pons
51 Brazil Eric Granado Avintia
61 Italy Alessandro Zaccone Gresini
63 France Mike Di Meglio Marc VDS
66 Finland Niki Tuuli Ajo
70 Italy Tommaso Marcon Tech 3
77 Switzerland Dominique Aegerter Intact GP
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Seri MotoE
Pilotlar Alex deAngelis , Bradley Smith
Editör Valentin Khorounzhiy

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