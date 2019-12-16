Smith ve De Angelis, 2020 MotoE sezonunda yer alacak

MotoE'nin ilk sezonunda Matteo Ferrari'nin gerisinde ikinci olan Smith, burada yarışmaya devam etmek istediğini ancak diğer programlara uyması halinde bunu yapacağını söyledi.

Britanyalı sürücünün ismi KTM MotoGP takımında Johann Zarco'dan boşalan koltuk için geçiyordu ancak Avusturyalı üreticinin Brad Binder'i seçmesinin ardından Aprilia'nin test sürücüsü olmaya devam edecek Sepang Racng Team One Energy Racing adına MotoE'de yarışacak.

De Angelis ise 2019'u yedinci bitirmesinin ardından Josh Hook ile birlikte Pramac adına yarışacak.

LCR yeni sezonda Xavier Simeon ve Niccolo Canepa ikilisiyle mücadele edeceğini açıkladı. Aspar'da ise Nicolas Terol ile Maria Herrera ikilisi yarışacak. Gresini, son şampiyon Ferrari ile Alessandro Zaccone ile anlaşmış durumda.

Marc VDS'de Mike di Meglio devam ediyor. Ajo ise Niki Tuuli ile yarışacak. Tech 3, Tommaso Marcon ve Lukas Tulovic ile yeni bir kadroya sahip olacak.

Dünya Superbike serisinde yarış kazanan Jordi Torres, Sete Gibernau yerine Pons takımı için yarışacak, MotoE sezonu yine Mayıs ayındaki Jerez'le başlayacak ve altı yarışlık Valencia'daki çifte yarışla son bulacak.

2020 MotoE gridi: