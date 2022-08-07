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Moto2 / Silverstone Yarış raporu

Moto2 Silverstone: Fernandez kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Moto2’nin Silverstone ayağını kazanan isim, son sektördeki atağıyla beraber Red Bull KTM Ajo sürücüsü Augusto Fernandez oldu.

Cem Özel
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Moto2 Silverstone: Fernandez kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Augusto Fernandez, startta liderliği Joe Roberts’a kaptırdı.

Ancak yarışa 3. sıradan başlayan Ai Ogura, ilk tur bitmeden ilk sıraya yükseldi. Sonrasında ise yarışa sekizinci sıradan başlayan Alonso Lopez iyi bir yükselişle önce ikinciliğe, sonra da liderliğe yükseldi.

Uzun tur cezası bulunan şampiyona lideri Celestino Vietti, bitime 15 tur kala cezasını çekti ve 9. sıradan 12. sıraya geriledi.

Bu turda Zonta van den Goorbergh ve Cameron Beaubier farklı virajlarda düşerek yarış dışı kaldılar.

Bitime 11 tur kala Marcos Ramirez yarış dışı kalırken bu noktada sıralama Lopez, Aron Canet, Ogura, Fernandez, Jake Dixon şeklindeydi.

Bundan üç tur sonra, 6. sıradaki Albert Arenas hızlı geçilen Maggotts ve Becketts virajlarında düşerek yarış dışı kaldı ve birkaç sürücünün kazadan kaçınmak için yavaşlamasına sebep oldu.

Tüm bunlarla beraber ilk beş sürücü, diğerlerinden oldukça koptu ve liderlik mücadelesine girişti.

Celestino Vietti, Team VR46

Celestino Vietti, Team VR46

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 7 tur kala Ogura ve Canet aynı virajda aynı anda hata yaptılar ve Fernandez’e geçildiler. Sonrasında bu ikili, Dixon’a da geçildi.

Bu mücadelelerin ardından ilk iki sıradaki Lopez ile Fernandez arayı açmaya başladı ve galibiyet savaşında yalnız kaldılar.

Son turlarda baskısını iyice arttıran Fernandez, Lopez’i neredeyse her virajda zorladı ve son turun son sektöründe atak yapıp liderliği alarak 0.070sn farkla yarışı kazanmayı başardı.

Tüm çabalarına rağmen Fernandez’i arkasında tutamayan Lopez, ikinci olarak Moto2’deki ilk podyumunu aldı.

Yerel kahraman Dixon ise son bölümdeki baskıya dayanarak üçüncü oldu ve podyuma çıkmayı başardı.

Ogura, Canet’nin hemen önünde dördüncü sırada yer alırken, uzun tur cezası sonrası kaybı minimuma indiren Vietti beşinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Roberts, Jorge Navarro, Filip Salac ve Bo Bendsneyder oldu.

Böylelikle Fernandez 13 puan farkla Ogura’nın önünde şampiyona liderliğine yükselirken, Vietti 15 puan geride üçüncü sıraya geriledi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Augusto Fernandez Kalex 18 37'38.670    
2 Spain Alonso Lopez Boscoscuro B-21 18 37'38.740 0.070 0.070
3 United Kingdom Jake Dixon Kalex 18 37'39.332 0.662 0.592
4 Japan Ai Ogura Kalex 18 37'40.411 1.741 1.079
5 Spain Aron Canet Kalex 18 37'40.616 1.946 0.205
6 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 18 37'44.110 5.440 3.494
7 United States Joe Roberts Kalex 18 37'46.198 7.528 2.088
8 Spain Jorge Navarro Kalex 18 37'49.317 10.647 3.119
9 Czech Republic Filip Salač Kalex 18 37'50.316 11.646 0.999
10 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 18 37'50.929 12.259 0.613
11 Spain Manuel Gonzalez Kalex 18 37'52.710 14.040 1.781
12 Italy Tony Arbolino Kalex 18 37'53.472 14.802 0.762
13 Thailand Somkiat Chantra Kalex 18 37'54.768 16.098 1.296
14 Spain Jeremy Alcoba Kalex 18 37'55.955 17.285 1.187
15 Spain Fermin Aldeguer Boscoscuro B-21 18 37'57.923 19.253 1.968
16 Belgium Barry Baltus Kalex 18 37'58.006 19.336 0.083
17 Italy Lorenzo Porta Kalex 18 38'06.214 27.544 8.208
18 Italy Alessandro Zaccone Kalex 18 38'11.663 32.993 5.449
19 Italy Niccolò Antonelli Kalex 18 38'13.666 34.996 2.003
20 Italy Simone Corsi MV Agusta 18 38'18.857 40.187 5.191
21 Rory Skinner Kalex 18 38'19.271 40.601 0.414
22 Sean Dylan Kalex 18 38'19.613 40.943 0.342
23 Thailand Keminth Kubo Kalex 18 38'23.696 45.026 4.083
24 Piotr Biesiekirski Kalex 18 38'35.282 56.612 11.586
  Germany Marcel Schrötter Kalex 16 33'41.145 2 Laps 2 Laps
  Spain Albert Arenas Kalex 10 20'57.067 8 Laps 6 Laps
  Spain Marcos Ramírez MV Agusta 7 15'02.197 11 Laps 3 Laps
  United States Cameron Beaubier Kalex 4 8'27.007 14 Laps 3 Laps
  Netherlands Zonta van den Goorbergh Kalex 3 6'26.412 15 Laps 1 Lap
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