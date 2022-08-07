Moto2 Silverstone: Fernandez kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Augusto Fernandez, startta liderliği Joe Roberts’a kaptırdı.

Ancak yarışa 3. sıradan başlayan Ai Ogura, ilk tur bitmeden ilk sıraya yükseldi. Sonrasında ise yarışa sekizinci sıradan başlayan Alonso Lopez iyi bir yükselişle önce ikinciliğe, sonra da liderliğe yükseldi.

Uzun tur cezası bulunan şampiyona lideri Celestino Vietti, bitime 15 tur kala cezasını çekti ve 9. sıradan 12. sıraya geriledi.

Bu turda Zonta van den Goorbergh ve Cameron Beaubier farklı virajlarda düşerek yarış dışı kaldılar.

Bitime 11 tur kala Marcos Ramirez yarış dışı kalırken bu noktada sıralama Lopez, Aron Canet, Ogura, Fernandez, Jake Dixon şeklindeydi.

Bundan üç tur sonra, 6. sıradaki Albert Arenas hızlı geçilen Maggotts ve Becketts virajlarında düşerek yarış dışı kaldı ve birkaç sürücünün kazadan kaçınmak için yavaşlamasına sebep oldu.

Tüm bunlarla beraber ilk beş sürücü, diğerlerinden oldukça koptu ve liderlik mücadelesine girişti.

Celestino Vietti, Team VR46 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 7 tur kala Ogura ve Canet aynı virajda aynı anda hata yaptılar ve Fernandez’e geçildiler. Sonrasında bu ikili, Dixon’a da geçildi.

Bu mücadelelerin ardından ilk iki sıradaki Lopez ile Fernandez arayı açmaya başladı ve galibiyet savaşında yalnız kaldılar.

Son turlarda baskısını iyice arttıran Fernandez, Lopez’i neredeyse her virajda zorladı ve son turun son sektöründe atak yapıp liderliği alarak 0.070sn farkla yarışı kazanmayı başardı.

Tüm çabalarına rağmen Fernandez’i arkasında tutamayan Lopez, ikinci olarak Moto2’deki ilk podyumunu aldı.

Yerel kahraman Dixon ise son bölümdeki baskıya dayanarak üçüncü oldu ve podyuma çıkmayı başardı.

Ogura, Canet’nin hemen önünde dördüncü sırada yer alırken, uzun tur cezası sonrası kaybı minimuma indiren Vietti beşinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Roberts, Jorge Navarro, Filip Salac ve Bo Bendsneyder oldu.

Böylelikle Fernandez 13 puan farkla Ogura’nın önünde şampiyona liderliğine yükselirken, Vietti 15 puan geride üçüncü sıraya geriledi.

Yarış sonucu: