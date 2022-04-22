Moto2 Portekiz 1. antrenman: Yağmurlu seansta Van den Goorbergh en hızlısı

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Moto2 sürücüleri, 2 haftalık aranın ardından Portekiz'de pistlere geri döndüler. 2 hafta önce gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'sini Tony Arbolino kazanmıştı.

Portekiz'de ise Moto2 sürücülerini oldukça kötü koşullar karşıladı. Moto2 seansından önce gerçekleştirilen MotoGP antrenmanında da hava yağmurluydu. Ancak Moto2 seansında koşullar daha da kötüleştiler. Bu yüzden takımlar için oldukça verimsiz bir seans geride kalmış oldu.

Havanın daha da kötüleşmesiyle birlikte, sürücüler için oldukça kullanışsız bir seans geride kaldı ve sadece 11 sürücü zaman turu kaydetti. Buna ek olarak 3 sürücü de piste çıkıp koşullara baktılar ve aynı tur pite döndüler.

Diğer sürücüler ise garajlarında kalmayı tercih ettiler.

Seansın en hızlı zamanı van den Goorergh'den geldi. Hollandalı sürücü, 2:04.519'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Bu derece, Moto3 seansındaki en hızlı dereceden 2 saniye kadar daha yavaştı. Bu da koşulların ne kadar kötüleştiğini gözler önüne seriyor. Alessandro Zaccone, liderin 1.5 saniye arkasında ikinci olurken, Niccolo Antonelli ise üçüncü sırayı aldı. Joe Roberts dördüncü sıranın sahibi oldu. Roberts, seans içerisinde 13. virajda kaza yapsa da dördüncü sırayı almayı başardı. Albert Arenas ise ilk 5'i tamamladı. Şampiyona lideri Celestino Vietti ise Arenas'ın arkasında 6. oldu.

Seans sonucu: