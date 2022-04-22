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Moto2 Portekiz 1. antrenman: Yağmurlu seansta Van den Goorbergh en hızlısı

Yağmur nedeniyle sadece 14 sürücünün derece kaydettiği seansta, Zonta van den Goorbergh ilk sırada yer aldı.

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Moto2 Portekiz 1. antrenman: Yağmurlu seansta Van den Goorbergh en hızlısı
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Moto2 sürücüleri, 2 haftalık aranın ardından Portekiz'de pistlere geri döndüler. 2 hafta önce gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'sini Tony Arbolino kazanmıştı. 

Amerika GP :

Portekiz'de ise Moto2 sürücülerini oldukça kötü koşullar karşıladı. Moto2 seansından önce gerçekleştirilen MotoGP antrenmanında da hava yağmurluydu. Ancak Moto2 seansında koşullar daha da kötüleştiler. Bu yüzden takımlar için oldukça verimsiz bir seans geride kalmış oldu. 

Havanın daha da kötüleşmesiyle birlikte, sürücüler için oldukça kullanışsız bir seans geride kaldı ve sadece 11 sürücü zaman turu kaydetti. Buna ek olarak 3 sürücü de piste çıkıp koşullara baktılar ve aynı tur pite döndüler. 

Diğer sürücüler ise garajlarında kalmayı tercih ettiler. 

MotoGP 1. antrenman :

Seansın en hızlı zamanı van den Goorergh'den geldi. Hollandalı sürücü,  2:04.519'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Bu derece, Moto3 seansındaki en hızlı dereceden 2 saniye kadar daha yavaştı. Bu da koşulların ne kadar kötüleştiğini gözler önüne seriyor. 

Alessandro Zaccone, liderin 1.5  saniye arkasında ikinci olurken, Niccolo Antonelli ise üçüncü sırayı aldı. Joe Roberts dördüncü sıranın sahibi oldu. Roberts, seans içerisinde 13. virajda kaza yapsa da dördüncü sırayı almayı başardı. Albert Arenas ise ilk 5'i tamamladı. Şampiyona lideri Celestino Vietti ise Arenas'ın arkasında 6. oldu. 

 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Zonta van den Goorbergh 13 2'04.519     135.420
2 Italy Alessandro Zaccone 8 2'05.976 1.457 1.457 133.854
3 Italy Niccolò Antonelli 8 2'06.057 1.538 0.081 133.768
4 United States Joe Roberts 10 2'06.521 2.002 0.464 133.277
5 Spain Albert Arenas 5 2'06.630 2.111 0.109 133.162
6 Italy Celestino Vietti Ramus 9 2'07.008 2.489 0.378 132.766
7 Spain Manuel Gonzalez 6 2'07.226 2.707 0.218 132.538
8 Spain Fermin Aldeguer 4 2'07.986 3.467 0.760 131.751
9 Italy Romano Fenati 6 2'10.009 5.490 2.023 129.701
10 Sean Dylan 5 2'10.522 6.003 0.513 129.192
11 Thailand Keminth Kubo 4 2'10.619 6.100 0.097 129.096
  Belgium Barry Baltus 4 2'11.772 7.253 1.153 127.966
  Czech Republic Filip Salač 5 2'12.649 8.130 0.877 127.120
  Japan Ai Ogura 3 2'25.624 21.105 12.975 115.794
15 Argentina Gabriel Rodrigo 0        
16 United States Cameron Beaubier 0        
17 Spain Jorge Navarro 0        
18 Italy Tony Arbolino 0        
19 Italy Lorenzo Porta 0        
20 United Kingdom Sam Lowes 0        
21 Germany Marcel Schrötter 0        
22 Italy Simone Corsi 0        
23 Thailand Somkiat Chantra 2        
24 Spain Augusto Fernandez 0        
25 Spain Aron Canet 0        
26 Spain Marcos Ramírez 0        
27 Spain Pedro Acosta 0        
28 Spain Jeremy Alcoba 0        
29 Netherlands Bo Bendsneyder 0        
30 United Kingdom Jake Dixon 0        
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