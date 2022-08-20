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Moto2 / Red Bull Ring Sıralama turları raporu

Moto2 Spielberg: Ogura pole pozisyonunda

Moto2’nin Spielberg ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Idemitsu Honda Team Asia sürücüsü Ai Ogura'nın oldu.

Cem Özel
Ekleyen:
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Moto2 Spielberg: Ogura pole pozisyonunda
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Bulutlu bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele eden 17 sürücü, ilk dörde girerek ikinci bölüme kalmaya çalıştı.

Bu bölümü, ilk denemelerde 1:34.310’luk bir derece elde eden Cameron Beaubier ilk sırada tamamladı.

Son denemesinde 0.040sn geride kalan Marcel Schrötter ikinci olurken, Fermin Aldeguer üçüncü, Bo Bendsneyder dördüncü oldu ve bu dört isim ikinci bölüme kalmayı başardı.

İkinci bölümde ise ilk denemelerin ardından Alonso Lopez, 1:33.981 ile ilk sırayı ele geçirdi. Bu noktada Ai Ogura ikinci, Jake Dixon üçüncü sıradaydı.

Bitime yaklaşık 5 dakika kala, ilk bölümün lideri Beaubier kaza yaptı ve kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı. Birkaç dakika sonra ise Aron Canet, ilk virajda yerde kaldı ve son denemesini gerçekleştiremedi.

Son denemelerde ise Ogura 1:33.933’lük turuyla ilk sıraya yerleşti ve kendisini geçebilen olmayınca pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Lopez 0.048sn geride ikinci olurken, şampiyona lideri Augusto Fernandez 0.168sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Dixon dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Somkiat Chantra beşinci, Pedro Acosta altıncı, Celestino Vietti yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Schrötter, Albert Arenas ve Lorenzo Dalla Porta oldu.

Moto2’nin Spielberg ayağı Pazar günü TSİ 13.20’de başlayacak.

Q2 sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Ai Ogura Kalex 9 1'33.933    
2 Spain Alonso Lopez Boscoscuro B-21 10 1'33.981 0.048 0.048
3 Spain Augusto Fernandez Kalex 8 1'34.101 0.168 0.120
4 United Kingdom Jake Dixon Kalex 9 1'34.104 0.171 0.003
5 Thailand Somkiat Chantra Kalex 9 1'34.105 0.172 0.001
6 Spain Pedro Acosta Kalex 8 1'34.126 0.193 0.021
7 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 8 1'34.170 0.237 0.044
8 Germany Marcel Schrtter Kalex 10 1'34.245 0.312 0.075
9 Spain Albert Arenas Kalex 9 1'34.254 0.321 0.009
10 Italy Lorenzo Porta Kalex 9 1'34.257 0.324 0.003
11 United States Cameron Beaubier Kalex 5 1'34.382 0.449 0.125
12 Spain Fermin Aldeguer Boscoscuro B-21 9 1'34.421 0.488 0.039
13 Spain Aron Canet Kalex 6 1'34.445 0.512 0.024
14 Czech Republic Filip Sala? Kalex 9 1'34.516 0.583 0.071
15 Italy Tony Arbolino Kalex 7 1'34.602 0.669 0.086
16 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 9 1'34.655 0.722 0.053
17 Spain Jorge Navarro Kalex 9 1'34.692 0.759 0.037
18 Belgium Barry Baltus Kalex 9 1'34.800 0.867 0.108
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Q1 sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United States Cameron Beaubier Kalex 6 1'34.310    
2 Germany Marcel Schrtter Kalex 10 1'34.325 0.015 0.015
3 Spain Fermin Aldeguer Boscoscuro B-21 9 1'34.523 0.213 0.198
4 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 9 1'34.535 0.225 0.012
5 Spain Jeremy Alcoba Kalex 9 1'34.619 0.309 0.084
6 United States Joe Roberts Kalex 9 1'34.655 0.345 0.036
7 Senna Agius Kalex 9 1'34.938 0.628 0.283
8 Spain Marcos Ramrez MV Agusta 9 1'34.996 0.686 0.058
9 Italy Alessandro Zaccone Kalex 9 1'35.007 0.697 0.011
10 Netherlands Zonta van den Goorbergh Kalex 9 1'35.117 0.807 0.110
11 Italy Niccol Antonelli Kalex 9 1'35.122 0.812 0.005
12 Spain Manuel Gonzalez Kalex 7 1'35.205 0.895 0.083
13 Italy Simone Corsi MV Agusta 9 1'35.206 0.896 0.001
14 Thailand Keminth Kubo Kalex 8 1'35.301 0.991 0.095
15 Sean Dylan Kalex 7 1'35.651 1.341 0.350
16 Taiga Hada Kalex 9 1'35.721 1.411 0.070
17 Rory Skinner Kalex 9 1'35.899 1.589 0.178
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