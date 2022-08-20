Moto2 Spielberg: Ogura pole pozisyonunda
Moto2’nin Spielberg ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Idemitsu Honda Team Asia sürücüsü Ai Ogura'nın oldu.
Bulutlu bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele eden 17 sürücü, ilk dörde girerek ikinci bölüme kalmaya çalıştı.
Bu bölümü, ilk denemelerde 1:34.310’luk bir derece elde eden Cameron Beaubier ilk sırada tamamladı.
Son denemesinde 0.040sn geride kalan Marcel Schrötter ikinci olurken, Fermin Aldeguer üçüncü, Bo Bendsneyder dördüncü oldu ve bu dört isim ikinci bölüme kalmayı başardı.
İkinci bölümde ise ilk denemelerin ardından Alonso Lopez, 1:33.981 ile ilk sırayı ele geçirdi. Bu noktada Ai Ogura ikinci, Jake Dixon üçüncü sıradaydı.
Bitime yaklaşık 5 dakika kala, ilk bölümün lideri Beaubier kaza yaptı ve kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı. Birkaç dakika sonra ise Aron Canet, ilk virajda yerde kaldı ve son denemesini gerçekleştiremedi.
Son denemelerde ise Ogura 1:33.933’lük turuyla ilk sıraya yerleşti ve kendisini geçebilen olmayınca pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
Lopez 0.048sn geride ikinci olurken, şampiyona lideri Augusto Fernandez 0.168sn geride üçüncü sırada yer aldı.
Dixon dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Somkiat Chantra beşinci, Pedro Acosta altıncı, Celestino Vietti yedinci oldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Schrötter, Albert Arenas ve Lorenzo Dalla Porta oldu.
Moto2’nin Spielberg ayağı Pazar günü TSİ 13.20’de başlayacak.
Q2 sonucu:
|S?ra
|Src
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Ai Ogura
|Kalex
|9
|1'33.933
|2
|Alonso Lopez
|Boscoscuro B-21
|10
|1'33.981
|0.048
|0.048
|3
|Augusto Fernandez
|Kalex
|8
|1'34.101
|0.168
|0.120
|4
|Jake Dixon
|Kalex
|9
|1'34.104
|0.171
|0.003
|5
|Somkiat Chantra
|Kalex
|9
|1'34.105
|0.172
|0.001
|6
|Pedro Acosta
|Kalex
|8
|1'34.126
|0.193
|0.021
|7
|Celestino Vietti Ramus
|Kalex
|8
|1'34.170
|0.237
|0.044
|8
|Marcel Schrtter
|Kalex
|10
|1'34.245
|0.312
|0.075
|9
|Albert Arenas
|Kalex
|9
|1'34.254
|0.321
|0.009
|10
|Lorenzo Porta
|Kalex
|9
|1'34.257
|0.324
|0.003
|11
|Cameron Beaubier
|Kalex
|5
|1'34.382
|0.449
|0.125
|12
|Fermin Aldeguer
|Boscoscuro B-21
|9
|1'34.421
|0.488
|0.039
|13
|Aron Canet
|Kalex
|6
|1'34.445
|0.512
|0.024
|14
|Filip Sala?
|Kalex
|9
|1'34.516
|0.583
|0.071
|15
|Tony Arbolino
|Kalex
|7
|1'34.602
|0.669
|0.086
|16
|Bo Bendsneyder
|Kalex
|9
|1'34.655
|0.722
|0.053
|17
|Jorge Navarro
|Kalex
|9
|1'34.692
|0.759
|0.037
|18
|Barry Baltus
|Kalex
|9
|1'34.800
|0.867
|0.108
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Q1 sonucu:
|S?ra
|Src
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Cameron Beaubier
|Kalex
|6
|1'34.310
|2
|Marcel Schrtter
|Kalex
|10
|1'34.325
|0.015
|0.015
|3
|Fermin Aldeguer
|Boscoscuro B-21
|9
|1'34.523
|0.213
|0.198
|4
|Bo Bendsneyder
|Kalex
|9
|1'34.535
|0.225
|0.012
|5
|Jeremy Alcoba
|Kalex
|9
|1'34.619
|0.309
|0.084
|6
|Joe Roberts
|Kalex
|9
|1'34.655
|0.345
|0.036
|7
|Senna Agius
|Kalex
|9
|1'34.938
|0.628
|0.283
|8
|Marcos Ramrez
|MV Agusta
|9
|1'34.996
|0.686
|0.058
|9
|Alessandro Zaccone
|Kalex
|9
|1'35.007
|0.697
|0.011
|10
|Zonta van den Goorbergh
|Kalex
|9
|1'35.117
|0.807
|0.110
|11
|Niccol Antonelli
|Kalex
|9
|1'35.122
|0.812
|0.005
|12
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|7
|1'35.205
|0.895
|0.083
|13
|Simone Corsi
|MV Agusta
|9
|1'35.206
|0.896
|0.001
|14
|Keminth Kubo
|Kalex
|8
|1'35.301
|0.991
|0.095
|15
|Sean Dylan
|Kalex
|7
|1'35.651
|1.341
|0.350
|16
|Taiga Hada
|Kalex
|9
|1'35.721
|1.411
|0.070
|17
|Rory Skinner
|Kalex
|9
|1'35.899
|1.589
|0.178
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