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Moto2 / Sachsenring Yarış raporu

Moto2 Almanya: Gardner kazandı, Fernandez kaza yaptı

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Remy Gardner, Almanya Grand Prix'sini kazanmayı başarırken; Gardner'in şampiyonadaki en büyük rakibi Raul Fernandez kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Moto2 Almanya: Gardner kazandı, Fernandez kaza yaptı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez, ideal bir startla liderliğini korurken, Gardner ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle Red Bull KTM Ajo pilotları 1-2 olmuş oldu.

Yarışa 2. sırada başlayan Fabio Di Giannantonio, startın kaybedenlerindendi. İtalyan sürücü, 5. sıraya kadar geriledi. Startın bir diğer kaybedeni de Sam Lowes'du. İngiliz sürücü 14. sıraya kadar geriledi.

Xavi Vierge üçüncü sıraya yükselirken, Marco Bezzecchi 4. sıraya yükseldi.

Startın ardından Red Bull KTM Ajo pilotları, bu senenin çoğunluğunda olduğu gibi arkadaki pilotlarla aralarını açtı ve kendi aralarında mücadele etmeye başladı.

İkinci turda, Gardner arka düzlükte Fernandez'i geçerek liderliğe yükseldi. Red Bull KTM Ajo pilotları, diğer pilotlarına kıyasla tur başına 1 saniye daha hızlıydı.

Bu ikili mücadelesini 5. tura kadar devam ettiriyordu ki Fernandez 3. virajda ön lastiği kaybetti ve kaza yaptı. Çok iyi bir çaylak senesi geçiren Fernandez, bu sezonki ilk ciddi hatasını yapmış oldu.

 

Fernandez'in kazasıyla birlikte Gardner, ön tarafta temposunu düşürdü ve 5 saniye olan farkı korumaya devam etti.

Gardner'in arkasında ise Aron Canet, Bezzecchi, Vierge, Di Giannantonio sıralaması vardı.

İlk 5'in biraz arkasında yer alan Aguosto Fernandez ve Jake Dixon 12. virajda temas yaşadı. Fernandez, bu temasın ardından motosikletinden düştü. Dixon ise çakıl havuzuna taştı ve sonunculuğa düştü. İkili arasındaki temas yarışın ardından incelenecek.

28 turun 15.'sine geldiğimizde Gardner yarışı kontrol etmeye devam ediyordu. Gardner'in arkasında ise Di Giannantonio, Vierge'yi geçerek dördüncü sıraya yükseldi. 

İtalyan sürücü sonrasında 3. sıradaki Bezzecchi'ye de yakaladı. İkili üçüncü sıra için mücadele etmeye başladı. İkilinin birkaç virajda yan yana gelmesinin ardından Bezzecchi pozisyonunu korumayı başardı. 

Yarışın son turunda, bütün hafta sonunu çok iyi götüren Vierge bisikletinden düştü ve son turda yarışa veda etti. Bu kazadan biraz sonra Ai Ogura da kaza yaparak yarışa veda etti. Kendi yarışlarını çok iyi götüren bu iki pilot da yarışa son turda veda etti.

Takım arkadaşının 5. turda düşmesinin ardından rahat bir şekilde yarışı kontrol Gardner, galibiyete ulaştı. Bu galibiyetle birlikte Gardner, şampiyonada Fernandez'le arasındaki puan farkını 36'ya yükseltti. 

Canet, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Bezzecchi ise podyumu tamamladı.

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Australia Remy Gardner 28 -       25
2 Spain Aron Canet 28 6.158 6.158 6.158   20
3 Italy Marco Bezzecchi 28 7.030 7.030 0.872   16
4 Italy Fabio Di Giannantonio 28 8.145 8.145 1.115   13
5 United Kingdom Sam Lowes 28 9.888 9.888 1.743   11
6 Germany Marcel Schrötter 28 10.000 10.000 0.112   10
7 Spain Jorge Navarro 28 16.039 16.039 6.039   9
8 Spain Albert Arenas 28 19.394 19.394 3.355   8
9 Spain Marcos Ramírez 28 21.718 21.718 2.324   7
10 United States Cameron Beaubier 28 26.393 26.393 4.675   6
11 Italy Nicolo Bulega 28 26.732 26.732 0.339   5
12 Spain Alonso Lopez 28 26.835 26.835 0.103   4
13 Netherlands Bo Bendsneyder 28 28.034 28.034 1.199   3
14 Belgium Barry Baltus 28 28.984 28.984 0.950   2
15 Italy Celestino Vietti Ramus 28 31.414 31.414 2.430   1
16 Italy Tony Arbolino 28 33.176 33.176 1.762    
17 Malaysia Hafizh Syahrin 28 33.425 33.425 0.249    
18 Thailand Somkiat Chantra 28 39.638 39.638 6.213    
19 Switzerland Thomas Luthi 28 39.682 39.682 0.044    
20 Italy Stefano Manzi 28 44.613 44.613 4.931    
21 United Kingdom Jake Dixon 28 47.416 47.416 2.803    
  Japan Ai Ogura 27          
  Spain Xavi Vierge 27          
  United States Joe Roberts 27          
  Italy Lorenzo Porta 14          
  Spain Augusto Fernandez 6          
  Italy Lorenzo Baldassari 6          
  Spain Raul Fernandez 4          
  Fermín Aldeguer 3          
  Italy Simone Corsi 0          
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Moto2 Almanya sıralama turları: Raul Fernandez, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı

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