Moto2 Almanya: Gardner kazandı, Fernandez kaza yaptı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez, ideal bir startla liderliğini korurken, Gardner ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle Red Bull KTM Ajo pilotları 1-2 olmuş oldu.

Yarışa 2. sırada başlayan Fabio Di Giannantonio, startın kaybedenlerindendi. İtalyan sürücü, 5. sıraya kadar geriledi. Startın bir diğer kaybedeni de Sam Lowes'du. İngiliz sürücü 14. sıraya kadar geriledi.

Xavi Vierge üçüncü sıraya yükselirken, Marco Bezzecchi 4. sıraya yükseldi.

Startın ardından Red Bull KTM Ajo pilotları, bu senenin çoğunluğunda olduğu gibi arkadaki pilotlarla aralarını açtı ve kendi aralarında mücadele etmeye başladı.

İkinci turda, Gardner arka düzlükte Fernandez'i geçerek liderliğe yükseldi. Red Bull KTM Ajo pilotları, diğer pilotlarına kıyasla tur başına 1 saniye daha hızlıydı.

Bu ikili mücadelesini 5. tura kadar devam ettiriyordu ki Fernandez 3. virajda ön lastiği kaybetti ve kaza yaptı. Çok iyi bir çaylak senesi geçiren Fernandez, bu sezonki ilk ciddi hatasını yapmış oldu.

Fernandez'in kazasıyla birlikte Gardner, ön tarafta temposunu düşürdü ve 5 saniye olan farkı korumaya devam etti.

Gardner'in arkasında ise Aron Canet, Bezzecchi, Vierge, Di Giannantonio sıralaması vardı.

İlk 5'in biraz arkasında yer alan Aguosto Fernandez ve Jake Dixon 12. virajda temas yaşadı. Fernandez, bu temasın ardından motosikletinden düştü. Dixon ise çakıl havuzuna taştı ve sonunculuğa düştü. İkili arasındaki temas yarışın ardından incelenecek.

28 turun 15.'sine geldiğimizde Gardner yarışı kontrol etmeye devam ediyordu. Gardner'in arkasında ise Di Giannantonio, Vierge'yi geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

İtalyan sürücü sonrasında 3. sıradaki Bezzecchi'ye de yakaladı. İkili üçüncü sıra için mücadele etmeye başladı. İkilinin birkaç virajda yan yana gelmesinin ardından Bezzecchi pozisyonunu korumayı başardı.

Yarışın son turunda, bütün hafta sonunu çok iyi götüren Vierge bisikletinden düştü ve son turda yarışa veda etti. Bu kazadan biraz sonra Ai Ogura da kaza yaparak yarışa veda etti. Kendi yarışlarını çok iyi götüren bu iki pilot da yarışa son turda veda etti.

Takım arkadaşının 5. turda düşmesinin ardından rahat bir şekilde yarışı kontrol Gardner, galibiyete ulaştı. Bu galibiyetle birlikte Gardner, şampiyonada Fernandez'le arasındaki puan farkını 36'ya yükseltti.

Canet, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Bezzecchi ise podyumu tamamladı.

Yarış sonucu: