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Moto2 Almanya sıralama turları: Raul Fernandez, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı

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Sachsenring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Red Bull KTM Ajo pilotu Raul Fernandez, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Moto2 Almanya sıralama turları: Raul Fernandez, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı

Fernandez, seansın sonların doğru attığı mükemmel turuyla pistin tur rekorunu kırdı ve en yakın rakibinin 0.347 sn önünde pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Fabio Di Giannantonio, güçlü formunu korudu ve Red Bull KTM Ajo pilotlarını ayırmayı başardı. Remy Gardner, bütün antrenman seanslarını zirvede tamamlasa da sıralama turlarında şampiyonadaki en büyük rakibi ve takım arkadaşı olan Fernandez'e geçildi.

 

3. antrenman seansında 18. olarak, direkt olarak Q2'ye kalma fırsatını Marco Bezzecchi, oldukça iyi bir geri dönüş sergiledi ve seansı 4. sırada tamamladı. 

Bütün hafta sonu boyunca ilk beşin içinde yer alan Xavi Vierge, güçlü performansını devam ettirdi ve seansı 5. sırada noktaladı.

Jorge Navarro, 6. olurken; Sam Lowes ilk virajdaki ufak kazasına rağmen 7. olmayı başardı. Ai Ogura, sekizinci sırayı alarak etkilemeye devam ederken, Bo Bendsneyder Q1'den çıkarak 9. sırayı almayı başardı.  Yine Q2'ye direkt olarak kalamayan Aron Canet, ilk 10'u tamamladı. 

Yarış yarın TSİ 13.20'de başlayacak.

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Raul Fernandez 9 1'23.397     157.343
2 Italy Fabio Di Giannantonio 10 1'23.744 0.347 0.347 156.691
3 Australia Remy Gardner 10 1'23.769 0.372 0.025 156.645
4 Italy Marco Bezzecchi 9 1'24.184 0.787 0.415 155.872
5 Spain Xavi Vierge 10 1'24.296 0.899 0.112 155.665
6 Spain Jorge Navarro 10 1'24.301 0.904 0.005 155.656
7 United Kingdom Sam Lowes 8 1'24.416 1.019 0.115 155.444
8 Japan Ai Ogura 10 1'24.439 1.042 0.023 155.402
9 Netherlands Bo Bendsneyder 9 1'24.474 1.077 0.035 155.337
10 Spain Aron Canet 10 1'24.500 1.103 0.026 155.289
11 Italy Nicolo Bulega 9 1'24.503 1.106 0.003 155.284
12 United States Joe Roberts 9 1'24.521 1.124 0.018 155.251
13 Thailand Somkiat Chantra 10 1'24.594 1.197 0.073 155.117
14 Spain Augusto Fernandez 9 1'24.600 1.203 0.006 155.106
15 United Kingdom Jake Dixon 11 1'24.611 1.214 0.011 155.086
16 Spain Marcos Ramírez 9 1'24.616 1.219 0.005 155.077
17 Germany Marcel Schrötter 10 1'24.624 1.227 0.008 155.062
18 Spain Albert Arenas 9 1'24.807 1.410 0.183 154.727
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Moto2 Almanya 3. antrenman: Gardner lider, Red Bull KTM Ajo 1-2

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