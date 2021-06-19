Moto2 Almanya sıralama turları: Raul Fernandez, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı

Fernandez, seansın sonların doğru attığı mükemmel turuyla pistin tur rekorunu kırdı ve en yakın rakibinin 0.347 sn önünde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Fabio Di Giannantonio, güçlü formunu korudu ve Red Bull KTM Ajo pilotlarını ayırmayı başardı. Remy Gardner, bütün antrenman seanslarını zirvede tamamlasa da sıralama turlarında şampiyonadaki en büyük rakibi ve takım arkadaşı olan Fernandez'e geçildi.

3. antrenman seansında 18. olarak, direkt olarak Q2'ye kalma fırsatını Marco Bezzecchi, oldukça iyi bir geri dönüş sergiledi ve seansı 4. sırada tamamladı.

Bütün hafta sonu boyunca ilk beşin içinde yer alan Xavi Vierge, güçlü performansını devam ettirdi ve seansı 5. sırada noktaladı.

Jorge Navarro, 6. olurken; Sam Lowes ilk virajdaki ufak kazasına rağmen 7. olmayı başardı. Ai Ogura, sekizinci sırayı alarak etkilemeye devam ederken, Bo Bendsneyder Q1'den çıkarak 9. sırayı almayı başardı. Yine Q2'ye direkt olarak kalamayan Aron Canet, ilk 10'u tamamladı.

Yarış yarın TSİ 13.20'de başlayacak.

Yarış gridi: