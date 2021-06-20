KTM ile Ajo Motorsport, Moto2 ve Moto3’te ortaklıklarına devam edecekler

Ajo ekibi ve Red Bull KTM, Moto3’te ortaklıklarına 2012’de başladı ve o sezon Sandro Cortese ile şampiyonluğu kazanmayı başardılar.

Takım, 2016’da ise Brand Binder ile tekrardan Moto3 şampiyonluğunu kazandı. Bundan iki yıl önce ise Miguel Oliveira ve Jack Miller ile şampiyonayı ikinci sırada tamamlamışlardı.

KTM, 2017’de Ajo ile Moto2’de birlikte çalışmaya başladı ve 2018 ve 2019’da sırasıyla Oliveira ve Binder ile şampiyona ikincisi oldular.

Ajo Motorsport, MotoGP için Marc Marquez, Johann Zarco, Miller, Binder ve Oliveira gibi birçok genç yeteneğin yetişmesinde rol oynadı.

KTM- Ajo Motorsport ortaklığı, genç KTM sürücülerinin MotoGP basamaklarını tırmanmasını sağlayan bir ortam hazırladı. Binder ve Oliveira bu basamakları başarıyla tamamlayarak 2019 ve 2020’de ana seriye yükseldiler. İkili, MotoGP’de KTM’ye toplamda 4 galibiyet kazandırdı.

Aki Ajo with Jorge Martin Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2012’den bu yana Ajo, Moto3’te 39 ve Moto2’de 21 zafer kazandı. Şimdi ise çaylak sürücü Pedro Acosta Moto3 şampiyonasına 3 galibiyetle liderlik ediyor ve 2022’de MotoGP’de Tech3’te yarışacağı kesinleşen Remy Gardner, Moto2’yi kazandığı iki zaferle lider götürüyor.

KTM takım patronu Pit Beirer, “Bu yeni anlaşma bizi çok memnun etti ve üzerinde çok düşünmemiz gerekmedi.”

“Aki’nin takımı şu ana dek harika bir sezon geçirdi ve zaten 10 yıldır bizim yapımızda oldukça önemli bir yer tutuyorlar.”

“Kendi genç yeteneğimizi yetiştirmeyi çok istiyoruz ve bunun için Red Bull Çaylaklar Kupası, NTC ve Moto3’e yatırım yapıyoruz.”

“Bunun, [seriler arasında] bize güçlü bir bağlantı sağladığını hissediyoruz."

“Bu şekilde yarışmak istiyoruz ve bunun MotoGP padoğunda işe yaradığını kanıtlamış olmak bizi çok mutlu ediyor.”

“2012’de burada bir ‘misafir’ gibiydik. Bir motosikletimiz, bir hedefimiz ve Aki’nin kamyonunda küçük bir yerimiz vardı. Kendi kamyonumuz bile yoktu!”

“Aki, bu uzun süreçli yolculuğumuzun özel bir parçası olduğu için mutlu ve gururluyum.”

“MotoGP'de bulunduğumuz yere gelmemize çok yardımcı oldu ve şimdi sadece daha da güçlü bir hale gelmek istiyoruz.”

KTM, şu anda motosiklet yarışlarında o kadar büyük bir yer tutuyor ki bu hafta sonu düzenlenen Almanya Grand Prix’sinde padokta MotoGP, Moto3, Red Bull Çaylaklar Kupası ve the Northern Talent Cup'ta toplamda 76 sürücü KTM motosikletiyle yarışıyor.