Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada

Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) 2:08.359'luk inanılmaz bir derece yaparak en hızlı isim oldu ve tur rekorunu 0.392 saniye geliştirdi.

İspanyol pilot harika bir seansı MT - Helmets MSI'dan Sergio Garcia'nın önünde bitirdi ve İspanyol pilot 1. Antrenmanı sadece 0.282 geride önceki tur rekorundan daha hızlı bir tur ile tamamladı.

Dennis Foggia, Italtrans Racing Team için harika geçen günü, seansın büyük bölümünü ilk beş içinde geçirdikten sonra seansın sonunda üçüncü sırayı aldı.

Seansın başından itibaren sürücüler zorlanırken, Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™) ilk düşen isim oldu.

Seansın ilerleyen dakikalarında Red Bull KTM Ajo'dan temsilcimiz Deniz Öncü, seansın bitimine 30 dakika kala kaza yaptı ve 25. sırada kaldı. Deniz günün ilk serbest antrenmanını ise, 14. sırada noktalamıştı.

Moto2 Amerika GP 1. antrenman seans sonuçları:

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Red Bull Grand Prix of The Americas'taki ilk Moto2 seansında ise, son bölümde attığı 2:09.218'lik şaşırtıcı bir tur ile Ai Ogura (MT Helmets - MSI) serbest antrenmanları zirvede noktaladı.

Japon sürücü, seansın son beş dakikasına girilirken ilk sırada yer alan ev sahibi Amerikalı sürücü Joe Roberts'ın (OnlyFans American Racing Team) önünde yer aldı. Beta Tools SpeedUp'tan Alonso Lopez, Triumph motorlu motosikletiyle Roberts'ın 0.080 gerisinde üçüncü sırada almasına rağmen istikrarlı bir seansı geçirdi.

Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) hafta sonuna sağlam bir başlangıç yaparak 14 tur attı ve seansı dördüncü sırada tamamladı. MT Helmets - MSI'dan Sergio Garcia ilk beş sırayı tamamlayan bir diğer geç sürücü oldu.

Moto2'de temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 14 tur ile liderin 0.992 saniye gerisinde kaldı. Deniz'in attığı bu tur seansın en hızlı turuyla farkın bir saniyenin altında olduğu son isim olmasını sağladı.

Şampiyonluk favorisi Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) zayıf bir seans geçirerek ve seansı 17. sırada (+1.188) noktaladı.

Moto2 Amerika GP Serbest Antrenman seans sonuçları: