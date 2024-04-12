Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada
Moto2 sezonunun üçüncü ayağı olan Amerika GP'de Aldeguer tur rekoruyla beraber 1. antrenman seansını lider noktalarken temsilcimiz Deniz Öncü ise kaza yaptı, Deniz serbest antrenmanda ise 14. oldu.
Gold and Goose / Motorsport Images
Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) 2:08.359'luk inanılmaz bir derece yaparak en hızlı isim oldu ve tur rekorunu 0.392 saniye geliştirdi.
İspanyol pilot harika bir seansı MT - Helmets MSI'dan Sergio Garcia'nın önünde bitirdi ve İspanyol pilot 1. Antrenmanı sadece 0.282 geride önceki tur rekorundan daha hızlı bir tur ile tamamladı.
Dennis Foggia, Italtrans Racing Team için harika geçen günü, seansın büyük bölümünü ilk beş içinde geçirdikten sonra seansın sonunda üçüncü sırayı aldı.
Seansın başından itibaren sürücüler zorlanırken, Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™) ilk düşen isim oldu.
Seansın ilerleyen dakikalarında Red Bull KTM Ajo'dan temsilcimiz Deniz Öncü, seansın bitimine 30 dakika kala kaza yaptı ve 25. sırada kaldı. Deniz günün ilk serbest antrenmanını ise, 14. sırada noktalamıştı.
Moto2 Amerika GP 1. antrenman seans sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|14
|
2'08.359
|154.619
|283
|2
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.282
2'08.641
|0.282
|154.280
|287
|3
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|14
|
+0.370
2'08.729
|0.088
|154.175
|287
|4
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|16
|
+0.424
2'08.783
|0.054
|154.110
|284
|5
|J. Dixon CFMOTO Asterius Aspar Team
|96
|Kalex
|14
|
+0.506
2'08.865
|0.082
|154.012
|283
|6
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|14
|
+0.535
2'08.894
|0.029
|153.977
|284
|7
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|15
|
+0.647
2'09.006
|0.112
|153.844
|286
|8
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.685
2'09.044
|0.038
|153.798
|286
|9
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|14
|
+0.708
2'09.067
|0.023
|153.771
|288
|10
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|14
|
+0.768
2'09.127
|0.060
|153.699
|281
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Red Bull Grand Prix of The Americas'taki ilk Moto2 seansında ise, son bölümde attığı 2:09.218'lik şaşırtıcı bir tur ile Ai Ogura (MT Helmets - MSI) serbest antrenmanları zirvede noktaladı.
Japon sürücü, seansın son beş dakikasına girilirken ilk sırada yer alan ev sahibi Amerikalı sürücü Joe Roberts'ın (OnlyFans American Racing Team) önünde yer aldı. Beta Tools SpeedUp'tan Alonso Lopez, Triumph motorlu motosikletiyle Roberts'ın 0.080 gerisinde üçüncü sırada almasına rağmen istikrarlı bir seansı geçirdi.
Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) hafta sonuna sağlam bir başlangıç yaparak 14 tur attı ve seansı dördüncü sırada tamamladı. MT Helmets - MSI'dan Sergio Garcia ilk beş sırayı tamamlayan bir diğer geç sürücü oldu.
Moto2'de temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 14 tur ile liderin 0.992 saniye gerisinde kaldı. Deniz'in attığı bu tur seansın en hızlı turuyla farkın bir saniyenin altında olduğu son isim olmasını sağladı.
Şampiyonluk favorisi Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) zayıf bir seans geçirerek ve seansı 17. sırada (+1.188) noktaladı.
Moto2 Amerika GP Serbest Antrenman seans sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|16
|
2'09.218
|153.591
|287
|2
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|16
|
+0.061
2'09.279
|0.061
|153.519
|283
|3
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.141
2'09.359
|0.080
|153.424
|284
|4
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|14
|
+0.413
2'09.631
|0.272
|153.102
|288
|5
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.505
2'09.723
|0.092
|152.993
|287
|6
|J. Dixon CFMOTO Asterius Aspar Team
|96
|Kalex
|12
|
+0.549
2'09.767
|0.044
|152.941
|285
|7
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|14
|
+0.738
2'09.956
|0.189
|152.719
|283
|8
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|14
|
+0.786
2'10.004
|0.048
|152.662
|288
|9
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|16
|
+0.844
2'10.062
|0.058
|152.594
|286
|10
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|14
|
+0.882
2'10.100
|0.038
|152.550
|285
|11
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team
|64
|Kalex
|14
|
+0.897
2'10.115
|0.015
|152.532
|282
|12
|I. Guevara CFMOTO Asterius Aspar Team
|28
|Kalex
|16
|
+0.936
2'10.154
|0.039
|152.487
|291
|13
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|13
|
+0.966
2'10.184
|0.030
|152.451
|283
|14
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|14
|
+0.992
2'10.210
|0.026
|152.421
|285
|15
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|14
|
+1.101
2'10.319
|0.109
|152.293
|286
|16
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|15
|
+1.129
2'10.347
|0.028
|152.261
|287
|17
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|14
|
+1.188
2'10.406
|0.059
|152.192
|283
|18
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|14
|
+1.292
2'10.510
|0.104
|152.071
|284
|19
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|15
|
+1.383
2'10.601
|0.091
|151.965
|288
|20
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|13
|
+1.643
2'10.861
|0.260
|151.663
|284
|21
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|16
|
+1.748
2'10.966
|0.105
|151.541
|286
|22
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|14
|
+1.751
2'10.969
|0.003
|151.538
|283
|23
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|15
|
+2.132
2'11.350
|0.381
|151.098
|285
|24
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|13
|
+2.288
2'11.506
|0.156
|150.919
|285
|25
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|16
|
+2.349
2'11.567
|0.061
|150.849
|281
|26
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|15
|
+3.174
2'12.392
|0.825
|149.909
|284
|27
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|14
|
+3.617
2'12.835
|0.443
|149.409
|281
|28
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|14
|
+3.720
2'12.938
|0.103
|149.293
|284
|29
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|13
|
+4.874
2'14.092
|1.154
|148.008
|282
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