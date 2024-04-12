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Moto2 Circuit Of The Americas

Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada

Moto2 sezonunun üçüncü ayağı olan Amerika GP'de Aldeguer tur rekoruyla beraber 1. antrenman seansını lider noktalarken temsilcimiz Deniz Öncü ise kaza yaptı, Deniz serbest antrenmanda ise 14. oldu.

Burak Yasul
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) 2:08.359'luk inanılmaz bir derece yaparak en hızlı isim oldu ve tur rekorunu 0.392 saniye geliştirdi.

İspanyol pilot harika bir seansı MT - Helmets MSI'dan Sergio Garcia'nın önünde bitirdi ve İspanyol pilot 1. Antrenmanı sadece 0.282 geride önceki tur rekorundan daha hızlı bir tur ile tamamladı.

Dennis Foggia, Italtrans Racing Team için harika geçen günü, seansın büyük bölümünü ilk beş içinde geçirdikten sonra seansın sonunda üçüncü sırayı aldı.

Seansın başından itibaren sürücüler zorlanırken, Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™) ilk düşen isim oldu.

Seansın ilerleyen dakikalarında Red Bull KTM Ajo'dan temsilcimiz Deniz Öncü, seansın bitimine 30 dakika kala kaza yaptı ve 25. sırada kaldı. Deniz günün ilk serbest antrenmanını ise, 14. sırada noktalamıştı.

Moto2 Amerika GP 1. antrenman seans sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 14

2'08.359

   154.619 283
2 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 15

+0.282

2'08.641

 0.282 154.280 287
3 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 14

+0.370

2'08.729

 0.088 154.175 287
4 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 16

+0.424

2'08.783

 0.054 154.110 284
5 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Asterius Aspar Team 96 Kalex 14

+0.506

2'08.865

 0.082 154.012 283
6 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 14

+0.535

2'08.894

 0.029 153.977 284
7 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 15

+0.647

2'09.006

 0.112 153.844 286
8 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 15

+0.685

2'09.044

 0.038 153.798 286
9 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 14

+0.708

2'09.067

 0.023 153.771 288
10 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 14

+0.768

2'09.127

 0.060 153.699 281
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Red Bull Grand Prix of The Americas'taki ilk Moto2 seansında ise, son bölümde attığı 2:09.218'lik şaşırtıcı bir tur ile Ai Ogura (MT Helmets - MSI) serbest antrenmanları zirvede noktaladı.

Japon sürücü, seansın son beş dakikasına girilirken ilk sırada yer alan ev sahibi Amerikalı sürücü Joe Roberts'ın (OnlyFans American Racing Team) önünde yer aldı. Beta Tools SpeedUp'tan Alonso Lopez, Triumph motorlu motosikletiyle Roberts'ın 0.080 gerisinde üçüncü sırada  almasına rağmen istikrarlı bir seansı geçirdi.

Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) hafta sonuna sağlam bir başlangıç yaparak 14 tur attı ve seansı dördüncü sırada tamamladı. MT Helmets - MSI'dan Sergio Garcia ilk beş sırayı tamamlayan bir diğer geç  sürücü oldu.

Moto2'de temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 14 tur ile liderin 0.992 saniye gerisinde kaldı.  Deniz'in attığı bu tur seansın en hızlı turuyla farkın bir saniyenin altında olduğu son isim olmasını sağladı.

Şampiyonluk favorisi Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) zayıf bir seans geçirerek ve seansı 17. sırada (+1.188) noktaladı. 

Moto2 Amerika GP Serbest Antrenman seans sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 16

2'09.218

   153.591 287
2 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 16

+0.061

2'09.279

 0.061 153.519 283
3 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 16

+0.141

2'09.359

 0.080 153.424 284
4 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 14

+0.413

2'09.631

 0.272 153.102 288
5 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 16

+0.505

2'09.723

 0.092 152.993 287
6 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Asterius Aspar Team 96 Kalex 12

+0.549

2'09.767

 0.044 152.941 285
7 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 14

+0.738

2'09.956

 0.189 152.719 283
8 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 14

+0.786

2'10.004

 0.048 152.662 288
9 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 16

+0.844

2'10.062

 0.058 152.594 286
10 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 14

+0.882

2'10.100

 0.038 152.550 285
11 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 14

+0.897

2'10.115

 0.015 152.532 282
12 Spain I. Guevara CFMOTO Asterius Aspar Team 28 Kalex 16

+0.936

2'10.154

 0.039 152.487 291
13 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 13

+0.966

2'10.184

 0.030 152.451 283
14 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 14

+0.992

2'10.210

 0.026 152.421 285
15 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 14

+1.101

2'10.319

 0.109 152.293 286
16 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 15

+1.129

2'10.347

 0.028 152.261 287
17 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 14

+1.188

2'10.406

 0.059 152.192 283
18 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 14

+1.292

2'10.510

 0.104 152.071 284
19 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 15

+1.383

2'10.601

 0.091 151.965 288
20 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 13

+1.643

2'10.861

 0.260 151.663 284
21
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 16

+1.748

2'10.966

 0.105 151.541 286
22 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 14

+1.751

2'10.969

 0.003 151.538 283
23 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 15

+2.132

2'11.350

 0.381 151.098 285
24 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 13

+2.288

2'11.506

 0.156 150.919 285
25 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 16

+2.349

2'11.567

 0.061 150.849 281
26 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 15

+3.174

2'12.392

 0.825 149.909 284
27 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 14

+3.617

2'12.835

 0.443 149.409 281
28
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 14

+3.720

2'12.938

 0.103 149.293 284
29
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 13

+4.874

2'14.092

 1.154 148.008 282
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