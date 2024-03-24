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Moto2 Algarve
Yarış raporu

MotoGP Portekiz GP: Moto2'de Canet, Moto3'de Holgado kazandı

Aron Canet, MotoGP Portekiz Grand Prix'sinde ilk Moto2 zaferini elde ederken, temsilcimiz Deniz Öncü 20. oldu. Moto3'te ise Daniel Holgado kazandı.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Aron Canet, Fantic Racing

Aron Canet, Fantic Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Pazar günü Algarve Uluslararası Pisti'nde 19 turluk klasik bir Moto3 mücadelesi başladı ve Holgado ile Jose Antonio Rueda damalı bayrağı 0.044 saniye farkla geçtiler.

Ajo KTM'den Rueda pole pozisyonundan en iyi kalkışı yaptı ve grand prix'nin ilk dokuz turunda ön tarafta tempoyu kontrol etti.

Ancak 10. turun başlangıcında, Aspar CFMoto'dan David Alonso'nun liderliği ele geçirmesiyle Rueda kendini dördüncü sıraya gerilemiş olarak buldu.

Lider grup arasında gergin bir mücadele yaşandı, ancak Tech3 GasGas'tan Holgado ve Rueda son turlarda zafer için mücadele etmek üzere takip eden gruptan biraz koptular.

Rueda son turda 14. virajın çıkışında Holgado'dan daha dar bir çizgi izleyerek liderliği neredeyse geri alıyordu. Ancak bunu başaramadı ve Holgado damalı bayrağa kadar pozisyonunu korudu.

MT Helmets - MSI KTM'den Ivan Ortola podyumu tamamladı.

Holgado şimdi şampiyonada Alonso'nun yedi puan önünde lider durumda.

Portekiz GP - Moto3 sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain D. Holgado Red Bull GASGAS Tech3 96 GASGAS 19

34'09.038

   153.2   25
2
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 19

+0.044

34'09.082

 0.044 153.2   20
3
I. Ortola MT Helmets - MSI
 48 KTM 19

+0.820

34'09.858

 0.776 153.2   16
4
D. Alonso CFMOTO Gaviota Aspar Team
 80 CF MOTO 19

+2.218

34'11.256

 1.398 153.1   13
5 Australia J. Kelso BOE Motorsports 66 KTM 19

+2.246

34'11.284

 0.028 153.1   11
6
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 19

+2.263

34'11.301

 0.017 153.1   10
7 Italy S. Nepa LEVELUP - MTA 82 KTM 19

+4.499

34'13.537

 2.236 152.9   9
8
J. Esteban CFMOTO Gaviota Aspar Team
 78 CF MOTO 19

+5.430

34'14.468

 0.931 152.8   8
9 Spain D. Munoz BOE Motorsports 64 KTM 19

+16.018

34'25.056

 10.588 152.0   7
10 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 19

+16.143

34'25.181

 0.125 152.0   6
11
J. Roulstone Red Bull GASGAS Tech3
 12 GASGAS 19

+16.213

34'25.251

 0.070 152.0   5
12 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 19

+16.757

34'25.795

 0.544 152.0   4
13 Japan T. Suzuki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 24 Husqvarna 19

+20.682

34'29.720

 3.925 151.7   3
14 Spain V. Perez Red Bull KTM Factory Racing 21 KTM 19

+20.776

34'29.814

 0.094 151.7   2
15 United Kingdom S. Ogden MLav Racing 19 Honda 19

+21.163

34'30.201

 0.387 151.7   1
16
N. Fabio LEVELUP - MTA
 10 KTM 19

+21.172

34'30.210

 0.009 151.7    
17
F. Farioli SIC58 Squadra Corse
 7 Honda 19

+23.285

34'32.323

 2.113 151.5    
18 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 19

+32.751

34'41.789

 9.466 150.8    
19 United Kingdom J. Whatley MLav Racing 70 Honda 19

+38.600

34'47.638

 5.849 150.4    
20
N. Dettwiler CIP
 55 KTM 19

+42.061

34'51.099

 3.461 150.2    
21
T. Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 5 Honda 19

+53.651

35'02.689

 11.590 149.3    
22
H. Al-Sahouti Rivacold Snipers Team
 71 Honda 19

+1'10.193

35'19.231

 16.542 148.2    
23
L. Lunetta SIC58 Squadra Corse
 58 Honda 19

+1'25.798

35'34.836

 15.605 147.1    
dnf Italy R. Rossi CIP 54 KTM 14

+5 Laps

25'18.441

 5 Laps 152.4 Kaza  
dnf Japan R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 0

 

     Kaza  
dnf
Á. Piqueras Leopard Racing
 36 Honda 0

 

     Kaza  
Tüm sonuçları görüntüle  

Canet, Moto2'de ilk zaferini kazandı

21 turluk dramatik bir Moto2 grand prix'sinin ardından Fantic Racing'den Aron Canet nihayet orta sınıfta grand prix kazanma şansını yakaladı.

Bu Pazar gününden önceki 69 Moto2 yarışında 15  defa ikincilik elde eden Canet, damalı bayrağı American Racing'den Joe Roberts'ın 2.059sn önünde ilk gören isim oldu.

Canet, erken lider Alonso Lopez 11. turda kaza yaptığında liderliğe yükseldi.

Lopez yarışın başlarında liderliği, pole pozisyonundan başlayan Manuel Gonzalez'i (Gresini) geçerek 1. viraja lider giren Speed Up takım arkadaşı Fermin Aldeguer'den aldı.

Ducati ile MotoGP'ye girecek olan Aldeguer hatalı start nedeniyle iki uzun tur cezası aldı.

Bu durum, kaza yapmadan önce Lopez'e zafer mücadelesinde avantaj sağlayacak gibi görünüyordu ancak kazayla bu fırsat kaçmış oldu.

Canet, bu galibiyetin ardından şampiyonada Roberts'ın iki puan önünde lider durumda.

Deniz Öncü ise 25. sıradan başladığı yarışta 20. sıraya kadar yükselebildi.

Portekiz GP - Moto2 sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 21

36'03.959

   160.4   25
2 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 21

+2.059

36'06.018

 2.059 160.2   20
3 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 21

+2.610

36'06.569

 0.551 160.2   16
4 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 21

+3.212

36'07.171

 0.602 160.1   13
5 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 21

+3.728

36'07.687

 0.516 160.1   11
6 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 21

+6.716

36'10.675

 2.988 159.9   10
7 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 21

+7.288

36'11.247

 0.572 159.8   9
8 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 21

+7.663

36'11.622

 0.375 159.8   8
9 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 21

+7.758

36'11.717

 0.095 159.8   7
10 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 21

+8.728

36'12.687

 0.970 159.7   6
11 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 21

+8.913

36'12.872

 0.185 159.7   5
12 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 21

+10.072

36'14.031

 1.159 159.6   4
13 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 21

+10.707

36'14.666

 0.635 159.6   3
14
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 21

+16.739

36'20.698

 6.032 159.1   2
15 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 21

+17.945

36'21.904

 1.206 159.1   1
16 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 21

+18.071

36'22.030

 0.126 159.0    
17 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 21

+21.666

36'25.625

 3.595 158.8    
18 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 21

+21.891

36'25.850

 0.225 158.8    
19 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 21

+23.387

36'27.346

 1.496 158.7    
20 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 21

+26.523

36'30.482

 3.136 158.4    
21 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 21

+33.994

36'37.953

 7.471 157.9    
22 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 21

+41.234

36'45.193

 7.240 157.4    
23 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 21

+41.336

36'45.295

 0.102 157.4    
24
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 21

+55.477

36'59.436

 14.141 156.4    
25 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 20

+1 Lap

36'40.366

 1 Lap 150.2    
dnf Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 15

+6 Laps

26'16.446

 5 Laps 157.2 Kaza  
dnf
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 9

+12 Laps

15'44.495

 6 Laps 157.5 Kaza  
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Önceki haber Moto2 Portekiz: Pole pozisyonu Gonzales'in, Deniz Öncü 25.

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