MotoGP Portekiz GP: Moto2'de Canet, Moto3'de Holgado kazandı
Aron Canet, MotoGP Portekiz Grand Prix'sinde ilk Moto2 zaferini elde ederken, temsilcimiz Deniz Öncü 20. oldu. Moto3'te ise Daniel Holgado kazandı.
Aron Canet, Fantic Racing
Gold and Goose / Motorsport Images
Pazar günü Algarve Uluslararası Pisti'nde 19 turluk klasik bir Moto3 mücadelesi başladı ve Holgado ile Jose Antonio Rueda damalı bayrağı 0.044 saniye farkla geçtiler.
Ajo KTM'den Rueda pole pozisyonundan en iyi kalkışı yaptı ve grand prix'nin ilk dokuz turunda ön tarafta tempoyu kontrol etti.
Ancak 10. turun başlangıcında, Aspar CFMoto'dan David Alonso'nun liderliği ele geçirmesiyle Rueda kendini dördüncü sıraya gerilemiş olarak buldu.
Lider grup arasında gergin bir mücadele yaşandı, ancak Tech3 GasGas'tan Holgado ve Rueda son turlarda zafer için mücadele etmek üzere takip eden gruptan biraz koptular.
Rueda son turda 14. virajın çıkışında Holgado'dan daha dar bir çizgi izleyerek liderliği neredeyse geri alıyordu. Ancak bunu başaramadı ve Holgado damalı bayrağa kadar pozisyonunu korudu.
MT Helmets - MSI KTM'den Ivan Ortola podyumu tamamladı.
Holgado şimdi şampiyonada Alonso'nun yedi puan önünde lider durumda.
Portekiz GP - Moto3 sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|D. Holgado Red Bull GASGAS Tech3
|96
|GASGAS
|19
|
34'09.038
|153.2
|25
|2
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|19
|
+0.044
34'09.082
|0.044
|153.2
|20
|3
|
I. Ortola MT Helmets - MSI
|48
|KTM
|19
|
+0.820
34'09.858
|0.776
|153.2
|16
|4
|
D. Alonso CFMOTO Gaviota Aspar Team
|80
|CF MOTO
|19
|
+2.218
34'11.256
|1.398
|153.1
|13
|5
|J. Kelso BOE Motorsports
|66
|KTM
|19
|
+2.246
34'11.284
|0.028
|153.1
|11
|6
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|19
|
+2.263
34'11.301
|0.017
|153.1
|10
|7
|S. Nepa LEVELUP - MTA
|82
|KTM
|19
|
+4.499
34'13.537
|2.236
|152.9
|9
|8
|
J. Esteban CFMOTO Gaviota Aspar Team
|78
|CF MOTO
|19
|
+5.430
34'14.468
|0.931
|152.8
|8
|9
|D. Munoz BOE Motorsports
|64
|KTM
|19
|
+16.018
34'25.056
|10.588
|152.0
|7
|10
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|19
|
+16.143
34'25.181
|0.125
|152.0
|6
|11
|
J. Roulstone Red Bull GASGAS Tech3
|12
|GASGAS
|19
|
+16.213
34'25.251
|0.070
|152.0
|5
|12
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|19
|
+16.757
34'25.795
|0.544
|152.0
|4
|13
|T. Suzuki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|24
|Husqvarna
|19
|
+20.682
34'29.720
|3.925
|151.7
|3
|14
|V. Perez Red Bull KTM Factory Racing
|21
|KTM
|19
|
+20.776
34'29.814
|0.094
|151.7
|2
|15
|S. Ogden MLav Racing
|19
|Honda
|19
|
+21.163
34'30.201
|0.387
|151.7
|1
|16
|
N. Fabio LEVELUP - MTA
|10
|KTM
|19
|
+21.172
34'30.210
|0.009
|151.7
|17
|
F. Farioli SIC58 Squadra Corse
|7
|Honda
|19
|
+23.285
34'32.323
|2.113
|151.5
|18
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|19
|
+32.751
34'41.789
|9.466
|150.8
|19
|J. Whatley MLav Racing
|70
|Honda
|19
|
+38.600
34'47.638
|5.849
|150.4
|20
|
N. Dettwiler CIP
|55
|KTM
|19
|
+42.061
34'51.099
|3.461
|150.2
|21
|
T. Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|5
|Honda
|19
|
+53.651
35'02.689
|11.590
|149.3
|22
|
H. Al-Sahouti Rivacold Snipers Team
|71
|Honda
|19
|
+1'10.193
35'19.231
|16.542
|148.2
|23
|
L. Lunetta SIC58 Squadra Corse
|58
|Honda
|19
|
+1'25.798
35'34.836
|15.605
|147.1
|dnf
|R. Rossi CIP
|54
|KTM
|14
|
+5 Laps
25'18.441
|5 Laps
|152.4
|Kaza
|dnf
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|0
|
|Kaza
|dnf
|
Á. Piqueras Leopard Racing
|36
|Honda
|0
|
|Kaza
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Canet, Moto2'de ilk zaferini kazandı
21 turluk dramatik bir Moto2 grand prix'sinin ardından Fantic Racing'den Aron Canet nihayet orta sınıfta grand prix kazanma şansını yakaladı.
Bu Pazar gününden önceki 69 Moto2 yarışında 15 defa ikincilik elde eden Canet, damalı bayrağı American Racing'den Joe Roberts'ın 2.059sn önünde ilk gören isim oldu.
Canet, erken lider Alonso Lopez 11. turda kaza yaptığında liderliğe yükseldi.
Lopez yarışın başlarında liderliği, pole pozisyonundan başlayan Manuel Gonzalez'i (Gresini) geçerek 1. viraja lider giren Speed Up takım arkadaşı Fermin Aldeguer'den aldı.
Ducati ile MotoGP'ye girecek olan Aldeguer hatalı start nedeniyle iki uzun tur cezası aldı.
Bu durum, kaza yapmadan önce Lopez'e zafer mücadelesinde avantaj sağlayacak gibi görünüyordu ancak kazayla bu fırsat kaçmış oldu.
Canet, bu galibiyetin ardından şampiyonada Roberts'ın iki puan önünde lider durumda.
Deniz Öncü ise 25. sıradan başladığı yarışta 20. sıraya kadar yükselebildi.
Portekiz GP - Moto2 sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|21
|
36'03.959
|160.4
|25
|2
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|21
|
+2.059
36'06.018
|2.059
|160.2
|20
|3
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|21
|
+2.610
36'06.569
|0.551
|160.2
|16
|4
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|21
|
+3.212
36'07.171
|0.602
|160.1
|13
|5
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|21
|
+3.728
36'07.687
|0.516
|160.1
|11
|6
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|21
|
+6.716
36'10.675
|2.988
|159.9
|10
|7
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|21
|
+7.288
36'11.247
|0.572
|159.8
|9
|8
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|21
|
+7.663
36'11.622
|0.375
|159.8
|8
|9
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|21
|
+7.758
36'11.717
|0.095
|159.8
|7
|10
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|21
|
+8.728
36'12.687
|0.970
|159.7
|6
|11
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|21
|
+8.913
36'12.872
|0.185
|159.7
|5
|12
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|21
|
+10.072
36'14.031
|1.159
|159.6
|4
|13
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|21
|
+10.707
36'14.666
|0.635
|159.6
|3
|14
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|21
|
+16.739
36'20.698
|6.032
|159.1
|2
|15
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|21
|
+17.945
36'21.904
|1.206
|159.1
|1
|16
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team
|64
|Kalex
|21
|
+18.071
36'22.030
|0.126
|159.0
|17
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|21
|
+21.666
36'25.625
|3.595
|158.8
|18
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|21
|
+21.891
36'25.850
|0.225
|158.8
|19
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|21
|
+23.387
36'27.346
|1.496
|158.7
|20
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|21
|
+26.523
36'30.482
|3.136
|158.4
|21
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|21
|
+33.994
36'37.953
|7.471
|157.9
|22
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|21
|
+41.234
36'45.193
|7.240
|157.4
|23
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|21
|
+41.336
36'45.295
|0.102
|157.4
|24
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|21
|
+55.477
36'59.436
|14.141
|156.4
|25
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|20
|
+1 Lap
36'40.366
|1 Lap
|150.2
|dnf
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|15
|
+6 Laps
26'16.446
|5 Laps
|157.2
|Kaza
|dnf
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|9
|
+12 Laps
15'44.495
|6 Laps
|157.5
|Kaza
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