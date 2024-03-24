MotoGP Portekiz GP: Moto2'de Canet, Moto3'de Holgado kazandı

Pazar günü Algarve Uluslararası Pisti'nde 19 turluk klasik bir Moto3 mücadelesi başladı ve Holgado ile Jose Antonio Rueda damalı bayrağı 0.044 saniye farkla geçtiler.

Ajo KTM'den Rueda pole pozisyonundan en iyi kalkışı yaptı ve grand prix'nin ilk dokuz turunda ön tarafta tempoyu kontrol etti.

Ancak 10. turun başlangıcında, Aspar CFMoto'dan David Alonso'nun liderliği ele geçirmesiyle Rueda kendini dördüncü sıraya gerilemiş olarak buldu.

Lider grup arasında gergin bir mücadele yaşandı, ancak Tech3 GasGas'tan Holgado ve Rueda son turlarda zafer için mücadele etmek üzere takip eden gruptan biraz koptular.

Rueda son turda 14. virajın çıkışında Holgado'dan daha dar bir çizgi izleyerek liderliği neredeyse geri alıyordu. Ancak bunu başaramadı ve Holgado damalı bayrağa kadar pozisyonunu korudu.

MT Helmets - MSI KTM'den Ivan Ortola podyumu tamamladı.

Holgado şimdi şampiyonada Alonso'nun yedi puan önünde lider durumda.

Portekiz GP - Moto3 sonuçları:

Canet, Moto2'de ilk zaferini kazandı

21 turluk dramatik bir Moto2 grand prix'sinin ardından Fantic Racing'den Aron Canet nihayet orta sınıfta grand prix kazanma şansını yakaladı.

Bu Pazar gününden önceki 69 Moto2 yarışında 15 defa ikincilik elde eden Canet, damalı bayrağı American Racing'den Joe Roberts'ın 2.059sn önünde ilk gören isim oldu.

Canet, erken lider Alonso Lopez 11. turda kaza yaptığında liderliğe yükseldi.

Lopez yarışın başlarında liderliği, pole pozisyonundan başlayan Manuel Gonzalez'i (Gresini) geçerek 1. viraja lider giren Speed Up takım arkadaşı Fermin Aldeguer'den aldı.

Ducati ile MotoGP'ye girecek olan Aldeguer hatalı start nedeniyle iki uzun tur cezası aldı.

Bu durum, kaza yapmadan önce Lopez'e zafer mücadelesinde avantaj sağlayacak gibi görünüyordu ancak kazayla bu fırsat kaçmış oldu.

Canet, bu galibiyetin ardından şampiyonada Roberts'ın iki puan önünde lider durumda.

Deniz Öncü ise 25. sıradan başladığı yarışta 20. sıraya kadar yükselebildi.

Portekiz GP - Moto2 sonuçları: