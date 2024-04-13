Moto2 Amerika GP 2. Antrenman: Aldeguer bir tur rekoruyla tekrar lider, Deniz öncü yirminci
Moto2 Amerika GP'sinde cuma gününü lider geçen Fermin Aldeguer bir tur rekoru daha kırarak seansı lider noktalarken temsilcimiz Deniz Öncü 20. sırada seansı noktaladı.
Gold and Goose / Motorsport Images
Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) Red Bull Grand Prix of The Americas'ta 2. Antrenman seansını en hızlı ismi oldu.
İspanyol sürücü 2:07.543'lük derecesiyle Q2'ye kalmayı başardı. 2 sıradaki MT - Helmets MSI sürücüsü Ai Ogura'nın sadece 0.026 önünde yeni bir tur rekoru daha kırdı. Japon sürücü, cuma günü yapılan serbest antrenmanının ardından istikrarlı bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor.
Jake Dixon'ın (CFMOTO Asterius Aspar Team) seans boyunca sadece dokuz tur attı ve seansın sonlarına doğru hızlanarak zaman tablosunda üçüncülükteki yerini aldı.
Her iki OnlyFans American Racing Team sürücüsü de etkileyici bir performans sergilerken, Marcos Ramirez bir süre zaman tablosunun zirvesinde yer almasına rağmen seansı dördüncü olarak tamamladı. Takım arkadaşı Joe Roberts için de hareketli bir seans oldu; sekizinci virajda kaza yapmasına rağmen Roberts yeniden motosikletine bindi ve antrenmanı beşinci sırada tamamladı.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Alonso Lopez (Beta Tools SpeedUp) Roberts'ın 0.011 gerisinde altıncı oldu ve Lopez'in güçlü performansını sürdürdü. Manuel Gonzalez, Triumph motorlu QJMOTOR Gresini motosikletiyle seansı yedinci sırada tamamlarken tüm hafta sonu boyunca sürekli olarak ilk 10 içinde yer alan Jeremy Alcoba'nın (Yamaha VR46 Master Camp Team) önünde bitirdi.
Portekiz GP yarışının galibi Aron Canet (Fantic Racing) seansı Sergio Garcia'nın ikinci MT Helmets - MSI aracının önünde dokuzuncu sırada tamamladı.
Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP) sıralamalarda 11. sırada yer alarak güçlü performansını sürdürdü. Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) ve Elf Marc VDS Racing Team'den Tony Arbolino 12. ve 13. olarak ilk 14'e girmeyi başarırken, Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika GAS UP Team) doğrudan Q2'ye kalan son sürücü oldu.
Red Bull KTM Ajo ile yarışan temsilcimiz Deniz Öncü, seans boyunca toplamda 11 tur attı ve 2:08.646 ile 20. sırada kaldı. Ayrıca Deniz Öncü, "Bu pistte çaylak bir isim olmak kolay değil. Adım adım ğreniyorum ve tecrübe kazanıyorum." dedi.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|11
|
2'07.543
|155.608
|2
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|12
|
+0.026
2'07.569
|0.026
|155.576
|3
|J. Dixon CFMOTO Asterius Aspar Team
|96
|Kalex
|9
|
+0.208
2'07.751
|0.182
|155.355
|4
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|12
|
+0.223
2'07.766
|0.015
|155.337
|5
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|8
|
+0.346
2'07.889
|0.123
|155.187
|6
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|12
|
+0.357
2'07.900
|0.011
|155.174
|7
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|10
|
+0.388
2'07.931
|0.031
|155.136
|8
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|11
|
+0.455
2'07.998
|0.067
|155.055
|9
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|11
|
+0.484
2'08.027
|0.029
|155.020
|10
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|12
|
+0.516
2'08.059
|0.032
|154.981
|11
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|12
|
+0.586
2'08.129
|0.070
|154.897
|12
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|12
|
+0.591
2'08.134
|0.005
|154.890
|13
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|10
|
+0.632
2'08.175
|0.041
|154.841
|14
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team
|64
|Kalex
|11
|
+0.636
2'08.179
|0.004
|154.836
|15
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|12
|
+0.755
2'08.298
|0.119
|154.692
|16
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|11
|
+0.782
2'08.325
|0.027
|154.660
|17
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|12
|
+0.908
2'08.451
|0.126
|154.508
|18
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|11
|
+1.021
2'08.564
|0.113
|154.372
|19
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|11
|
+1.087
2'08.630
|0.066
|154.293
|20
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|11
|
+1.103
2'08.646
|0.016
|154.274
|21
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|11
|
+1.109
2'08.652
|0.006
|154.267
|22
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|10
|
+1.155
2'08.698
|0.046
|154.212
|23
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|11
|
+1.190
2'08.733
|0.035
|154.170
|24
|I. Guevara CFMOTO Asterius Aspar Team
|28
|Kalex
|12
|
+1.540
2'09.083
|0.350
|153.752
|25
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|11
|
+1.634
2'09.177
|0.094
|153.640
|26
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|12
|
+2.205
2'09.748
|0.571
|152.964
|27
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|10
|
+2.386
2'09.929
|0.181
|152.751
|28
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|12
|
+2.720
2'10.263
|0.334
|152.359
|29
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|10
|
+2.999
2'10.542
|0.279
|152.033
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