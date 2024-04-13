Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Moto2 Circuit Of The Americas

Moto2 Amerika GP 2. Antrenman: Aldeguer bir tur rekoruyla tekrar lider, Deniz öncü yirminci

Moto2 Amerika GP'sinde cuma gününü lider geçen Fermin Aldeguer bir tur rekoru daha kırarak seansı lider noktalarken temsilcimiz Deniz Öncü 20. sırada seansı noktaladı.

Burak Yasul
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) Red Bull Grand Prix of The Americas'ta 2. Antrenman seansını en hızlı ismi oldu.

İspanyol sürücü 2:07.543'lük derecesiyle Q2'ye kalmayı başardı. 2 sıradaki MT - Helmets MSI sürücüsü Ai Ogura'nın sadece 0.026 önünde yeni bir tur rekoru daha kırdı. Japon sürücü, cuma günü yapılan serbest antrenmanının ardından istikrarlı bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor.

Jake Dixon'ın (CFMOTO Asterius Aspar Team) seans boyunca sadece dokuz tur attı ve seansın sonlarına doğru hızlanarak zaman tablosunda üçüncülükteki yerini aldı. 

Her iki OnlyFans American Racing Team sürücüsü de etkileyici bir performans sergilerken, Marcos Ramirez bir süre zaman tablosunun zirvesinde yer almasına rağmen seansı dördüncü olarak tamamladı. Takım arkadaşı Joe Roberts için de hareketli bir seans oldu; sekizinci virajda kaza yapmasına rağmen Roberts yeniden motosikletine bindi ve antrenmanı beşinci sırada tamamladı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alonso Lopez (Beta Tools SpeedUp) Roberts'ın 0.011 gerisinde altıncı oldu ve Lopez'in güçlü performansını sürdürdü. Manuel Gonzalez, Triumph motorlu QJMOTOR Gresini motosikletiyle seansı yedinci sırada tamamlarken tüm hafta sonu boyunca sürekli olarak ilk 10 içinde yer alan Jeremy Alcoba'nın (Yamaha VR46 Master Camp Team) önünde bitirdi.

Portekiz GP yarışının galibi Aron Canet (Fantic Racing) seansı Sergio Garcia'nın ikinci MT Helmets - MSI aracının önünde dokuzuncu sırada tamamladı.

Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP) sıralamalarda 11. sırada yer alarak güçlü performansını sürdürdü. Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) ve Elf Marc VDS Racing Team'den Tony Arbolino 12. ve 13. olarak ilk 14'e girmeyi başarırken, Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika GAS UP Team) doğrudan Q2'ye kalan son sürücü oldu.

Red Bull KTM Ajo ile yarışan temsilcimiz Deniz Öncü, seans boyunca toplamda 11 tur attı ve 2:08.646 ile 20. sırada kaldı. Ayrıca Deniz Öncü, "Bu pistte çaylak bir isim olmak kolay değil. Adım adım ğreniyorum ve tecrübe kazanıyorum." dedi.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 11

2'07.543

   155.608  
2 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 12

+0.026

2'07.569

 0.026 155.576  
3 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Asterius Aspar Team 96 Kalex 9

+0.208

2'07.751

 0.182 155.355  
4 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 12

+0.223

2'07.766

 0.015 155.337  
5 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 8

+0.346

2'07.889

 0.123 155.187  
6 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 12

+0.357

2'07.900

 0.011 155.174  
7 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 10

+0.388

2'07.931

 0.031 155.136  
8 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 11

+0.455

2'07.998

 0.067 155.055  
9 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 11

+0.484

2'08.027

 0.029 155.020  
10 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 12

+0.516

2'08.059

 0.032 154.981  
11 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 12

+0.586

2'08.129

 0.070 154.897  
12 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 12

+0.591

2'08.134

 0.005 154.890  
13 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 10

+0.632

2'08.175

 0.041 154.841  
14 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 11

+0.636

2'08.179

 0.004 154.836  
15 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 12

+0.755

2'08.298

 0.119 154.692  
16 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 11

+0.782

2'08.325

 0.027 154.660  
17 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 12

+0.908

2'08.451

 0.126 154.508  
18 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 11

+1.021

2'08.564

 0.113 154.372  
19 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 11

+1.087

2'08.630

 0.066 154.293  
20 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 11

+1.103

2'08.646

 0.016 154.274  
21 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 11

+1.109

2'08.652

 0.006 154.267  
22 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 10

+1.155

2'08.698

 0.046 154.212  
23 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 11

+1.190

2'08.733

 0.035 154.170  
24 Spain I. Guevara CFMOTO Asterius Aspar Team 28 Kalex 12

+1.540

2'09.083

 0.350 153.752  
25
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 11

+1.634

2'09.177

 0.094 153.640  
26 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 12

+2.205

2'09.748

 0.571 152.964  
27
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 10

+2.386

2'09.929

 0.181 152.751  
28 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 12

+2.720

2'10.263

 0.334 152.359  
29
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 10

+2.999

2'10.542

 0.279 152.033  
Tüm sonuçları görüntüle  

 

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci
Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada

Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada

Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada
Formula E İtalya E-Prix 1. Antrenman: Vergne lider, DS PENSKE 1-2

Formula E İtalya E-Prix 1. Antrenman: Vergne lider, DS PENSKE 1-2

Formula E
Roma ePrix I
Formula E İtalya E-Prix 1. Antrenman: Vergne lider, DS PENSKE 1-2

Son Haberler

MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu

MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu

MGP MotoGP
Amerika GP
MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

MOT2 Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci
Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"

Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"

F1 Formula 1
Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

MGP MotoGP
Amerika GP
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye