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Kart / Son dakika

Kart sürücüsü Corberi, kavgadan sonra bir daha yarışmama yemini etti

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İtalyan kart sürücüsü Luca Corberi, pazar günü rakibine bir tampon fırlatmış, sonrasında ise kavga çıkartmıştı. Bu hareketleriyle olay yaratan Corberi, bir daha yarışmama yemini etti.

Corberi, pazar günü Lonata’daki FIA Dünya Karting Şampiyonası sırasında bir tur öncesinde temas yaşadığı Paolo Ippolito’ya tampon fırlatırken görülünce resmi bir FIA soruşturmasına konu oldu.

İkili yarış sonrasında parc ferme’de de tartıştı, kavgaya başka kişiler dahil oldu.

FIA Karting Komisyonu başkanı Felipe Massa olaya dahil olan kişilerin tavırlarını “kabul edilemez” bulduğunu ve yaptıklarının “sonuçlarına katlanacaklarını” söyledi.

Pazartesi günü Facebook’ta bir paylaşım yapan Corberi, yaptıklarından dolayı üzgün olduğunu söyledi ve bir daha motor sporları yarışlarında yarışmama kararı aldığını açıkladı.

“Yaptıklarımdan ötürü motor sporları topluluğundan özür dilemek istiyorum,” dedi. “Böyle utanılacak bir hareket sergilememin bahanesi olamaz. 15 yıllık kariyerimde daha önce hiç yapmadığım bir şeydi ve gerçekten gelecekte başkaları tarafından görülmemesini dilerim.”

“Yarış sonrasında sportif yetkililer tarafından çağrıldığımda lisansımı elimden almalarını istedim, çünkü dönüşü olmayan hatalarımın farkındaydım. Fakat bana gösterdikleri üzere bunu yapacak bir yetkileri yok, uluslararası kurallarda yazıyor. Dolayısıyla lütfen onlara kızmayın, sadece işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlardı.”

“Bu sebeple ömrüm boyunca herhangi bir motor sporları yarışına katılmama kararı aldım. Bu kendi adaletimle verdiğim bir karar değil, sadece yapılması gereken buydu.”

Sonrasında etkinlikten diskalifiye edilen Corberi, önceki günü hayatının en kötüsü olarak nitelendirirken, bir daha unutamayacağı bir şey olduğunu söyledi.

“Ailem 1985’ten beri kartingin içinde. Büyüdüğünü gördük, en iyi ve en kötü yanlarını da gördük.” diye ekledi. “Bu bölüm sporumuzun en kötülerinden biri olarak hatırlanacak ve bu da hiç bir zaman unutamayacağım bir şey.”

“Herhangi bir hoşgörü beklemiyorum, çünkü hak etmiyorum. Gerekli tüm cezaları kabul edeceğim.”

“Bugün yeterli olmasa bile üzgün olduğumu söylemek için yazıyorum, çünkü bu etkinlik süresince yaşanan tüm kötü olaylardan sonra, en kötüsü benim tarafımdan olmak üzere, bu sporu seven ve hayatının en kötü gününden sonra bile yarıştığı zamanlardaki güzel anılarını hatırlayacak birisiyim.”

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Seri Kart
Pilotlar Luca Corberi
Editör Jonathan Noble

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