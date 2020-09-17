18-20 Eylül Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
17 Eylül Perşembe
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Le Mans 24 Saat
|1. Antrenman
|11:00
|-
|Le Mans 24 Saat
|2. Antrenman
|15:00
|-
|Le Mans 24 Saat
|Sıralama turları 1
|18:15
|Eurosport
|Le Mans 24 Saat
|3. Antrenman
|21:00
|-
18 Eylül Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|10:55
|-
|Le Mans 24 Saat
|4. Antrenman
|11:00
|-
|Le Mans 24 Saat
|Sıralama turları 2
|12:30
|Eurosport
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:10
|-
|Road to Le Mans
|1. Yarış
|15:15
|Eurosport
|WRC
|Etap: İçmeler
|17:00
|TRT Spor 2
19 Eylül Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|Etap: Datça 1
|10:00
|TRT Spor 2
|Porsche Carrera Cup
|Yarış
|10:15
|Eurosport
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|WSBK
|Superpole
|12:00
|Eurosport & TRT Spor
|Road to Le Mans
|2. Yarış
|12:15
|Eurosport
|DTM
|1. Yarış
|14:30
|TRT Spor & S Sport
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|WSBK
|1. Yarış
|15:00
|Eurosport & TRT Spor
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|Le Mans 24 Saat
|Yarış start
|15:30
|Eurosport
|
WRC
|Etap: Datça 2
|16:00
|Red Bull TV & TRT Spor 2
|
WorldSSP
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport & TRT Spor
|MotoE
|1. Yarış
|17:20
|-
|WorldSSP300
|1. Yarış
|17:30
|-
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
20 Eylül Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|Etap: Marmaris 1
|09:00
|TRT Spor 2
|MotoE
|2. Yarış
|11:05
|-
|Moto2
|Yarış
|12:00
|S Sport
|WSBK
|Superpole Yarış
|12:00
|Eurosport & TRT Spor
|WRC
|Etap: Marmaris 2
|13:00
|TRT Spor 2
|Moto2
|Yarış
|13:20
|S Sport
|WorldSSP
|2. Yarış
|13:30
|Eurosport
|BTCC
|1. Yarış
|13:40
|ITV
|DTM
|2. Yarış
|14:30
|TRT Spor & S Sport
|WorldSSP300
|2. Yarış
|14:40
|-
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|Le Mans 24 Saat
|Yarış bitiş
|15:30
|Eurosport
|WSBK
|2. Yarış
|16:00
|Eurosport & TRT Spor
|BTCC
|2. Yarış
|16:35
|ITV
|BTCC
|3. Yarış
|19:25
|ITV
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
21 Eylül Pazartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|Ralli Özeti
|20:00
|Red Bull TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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