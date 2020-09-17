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18-20 Eylül Yarış Programı

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18-20 Eylül Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

17 Eylül Perşembe

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Le Mans 24 Saat  1. Antrenman  11:00  -
 Le Mans 24 Saat  2. Antrenman  15:00  -
 Le Mans 24 Saat  Sıralama turları 1  18:15  Eurosport
 Le Mans 24 Saat  3. Antrenman  21:00  -

18 Eylül Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  10:55  -
 Le Mans 24 Saat  4. Antrenman  11:00  -
 Le Mans 24 Saat  Sıralama turları 2  12:30  Eurosport
 MotoGP  2. Antrenman  15:10  -
 Road to Le Mans  1. Yarış  15:15  Eurosport
 WRC  Etap: İçmeler  17:00  TRT Spor 2

19 Eylül Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  Etap: Datça 1  10:00  TRT Spor 2
 Porsche Carrera Cup  Yarış  10:15  Eurosport
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 WSBK  Superpole  12:00  Eurosport & TRT Spor
 Road to Le Mans  2. Yarış  12:15  Eurosport
 DTM  1. Yarış  14:30  TRT Spor & S Sport
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 WSBK  1. Yarış  15:00  Eurosport & TRT Spor
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 Le Mans 24 Saat  Yarış start  15:30  Eurosport

 WRC

  Etap: Datça 2  16:00  Red Bull TV & TRT Spor 2

 WorldSSP

  1. Yarış  16:15  Eurosport & TRT Spor
 MotoE  1. Yarış  17:20  -
 WorldSSP300  1. Yarış  17:30  -
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV

20 Eylül Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  Etap: Marmaris 1  09:00  TRT Spor 2
 MotoE  2. Yarış  11:05  -
 Moto2  Yarış  12:00  S Sport
 WSBK  Superpole Yarış  12:00  Eurosport & TRT Spor
 WRC  Etap: Marmaris 2  13:00  TRT Spor 2
 Moto2  Yarış  13:20  S Sport
 WorldSSP  2. Yarış  13:30  Eurosport
 BTCC  1. Yarış  13:40  ITV
 DTM  2. Yarış  14:30  TRT Spor & S Sport
 WorldSSP300  2. Yarış  14:40  -
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 Le Mans 24 Saat  Yarış bitiş  15:30  Eurosport
 WSBK  2. Yarış  16:00  Eurosport & TRT Spor
 BTCC  2. Yarış  16:35  ITV
 BTCC  3. Yarış  19:25  ITV
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV

21 Eylül Pazartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  Ralli Özeti  20:00   Red Bull TV

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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