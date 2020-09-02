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GENEL / Son dakika

Serhan Acar, TOSFED Genel Sekreteri oldu!

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Serhan Acar, TOSFED Genel Sekreteri oldu!
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Türkiye'nin Formula 1 duayeni Serhan Acar, iş hayatının başında çalıştığı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na Genel Sekreter olarak geri döndü.

Uzun yıllardır televizyonda Formula 1 yarışlarını sunan Serhan Acar, bugün yapmış olduğu açıklamada TOSFED'de yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı.

5 Eylül 1979 doğumlu olan Serhan Acar, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu.

2000'de o dönemde TOMSFED olarak adlandırılan otomobil sporları federasyonuna ilk olarak gözcü olarak başvuran Acar, daha sonraki yıllarda basın asistanı, basın sorumlusu yardımcısı pozisyonlarında çalıştı. Askerlik görevinden sonra Acar yine TOSFED'e dönüş yaptı ve bu sefer 8 sene boyunca Sportif Direktör olarak görev aldı. 2013'te TOSFED'den ayrılmadan önceki son 7 ayında ise Acar, Genel Sekreter olarak görev yaptı.

Federasyon bünyesinde görev yaptığı süre içerisinde Serhan Acar, 2005'ten itibaren yedi yıl boyunca, Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin gözetmen eğitim çalışmalarını yürüttü ve direktör yardımcısı olarak, Yarış Kontrol'de Charlie Whiting ve Herbie Blash'in yanında görev aldı. Benzer şekilde 2009 Abu Dhabi GP'si için, 250 tane yerel gözetmenin dört hafta sonu süren eğitimlerinin başında da Serhan Acar yer aldı.

 

2013 Temmuz'da TOSFED'in yeni yönetiminin gelmesiyle federasyondan ayrılan Acar, sonrasında Lamp83 adlı şirkette üst düzey pozisyonlarda çalıştı ve birkaç ay önce oradaki görevinden ayrıldı.

Bugün yaptığı açıklama ile Serhan Acar, Türkiye'de motor sporlarının en üst merkezi olan TOSFED'e Genel Sekreter olarak döneceğini duyurmuş oldu.

Motorsport.com Türkiye olarak, Serhan Acar'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Türkiye'deki motor sporları camiasına hayırlı ve uğurlu olsun.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL , TÜRK SPORCULAR
Editör Abdullah Çelik

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