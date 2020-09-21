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GENEL / Motorsport.com haberler

Motor sporları dünyasının şampiyon baba ve oğulları

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Motor sporları dünyasının şampiyon baba ve oğulları
Ekleyen:
, Editör

Pek çok çocuğun ilk direksiyon hocası babası olmuştur. Bazıları var ki sadece sürüş dersini değil; yetenek, hız tutkusu ve cesaretini de babalarından alıyor. Bunlardan biri, uzun dönem Türkiye şampiyonluklarına ambargo koyan Red Bull sporcusu Yağız Avcı’dan başkası değil. 20 yıl aradan sonra babasının Avrupa Ralli şampiyonluğu başarısını tekrarlayan Yağız, Avcı soyadının ralli dünyasında en özel isimlerden birisi olmasını sağladı. Sezonun nihai podyumunda rastladığımız bu tanıdık soyadlarından yola çıktık ve motor sporları dünyasından üç özel ailenin hikayesini derledik.

Türkiye’de motor sporları arenası eski hareketli günlerine geri döndü. Dünyanın en büyük organizasyonlardan biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), en üst seviyede sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak ülkemize geldi. Şampiyona takviminin 5’inci yarışı olan Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül’de Marmaris’te gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan Marmaris’te ralli efsaneleri boy gösterdi. 9 kez dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Loeb ve 6 kez dünya şampiyonu olan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin dahil olduğu dünyanın en iyi, en hızlı ve en cesur pilotları ülkemizde mücadele verdi.

Günümüzde çocuğunun bir motor sporları alanında şampiyonu olmasını isteyen anne babaların hikayesine az rastlanıyor. Çünkü yeteneğin yanı sıra hem çok büyük bir yatırım hem de fazlasıyla emek gerektiriyor. Türkiye ve dünya motor sporlarının zirvesindeki birkaç isme bakınca bu yeteneğin, azmin ve başarının ailenin ileri kuşaklarında da sürdüğü görülebiliyor. Ülkemizde akla ilk gelen isim, 2017 Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra beş Türkiye Ralli Şampiyonluğu sahibi olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı…

Kariyerinde pek çok başarısı bulunan Yağız Avcı, bayrağı babasından devralanlardan birisi. 2006’da Genç Pilotlar klasmanının zirvesine oturan Avcı, 2007’de Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yarış kazanan en genç isim unvanını ele geçirdi. 2011'de Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Boğaziçi Ralli’sini birincilikle bitirdi ve bir Türk takımının bu etabı 12 yıl aradan sonra ilk kez kazanmasını sağladı. Beş Türkiye Ralli Şampiyonası zaferinin ilkini 2013’te elde eden Avcı, direksiyon başındaki marifetleri ile adından sıkça söz ettirdi.

Yağız Avcı

Yağız Avcı

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2012’deki Doğu Avrupa Ralli Şampiyonası’ndaki birinciliği ise ralli dünyasında başarılarla anılan ‘Avcı’ soyadının gücünü de pekiştirmiş oldu. Çünkü babası o tarihten tam 15 yıl önce bu unvanı kazanmıştı.

1997 Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Nejat Avcı'dan tam 20 yıl sonra 2017’de aynı başarıyı Avrupa Ralli Kupası'nı kazanarak tekrarlayan oğul Yağız Avcı bugün 36 yaşında. O doğmadan bir yıl önce yarışmaya başlayan babası sayesinde, yaşamının başından itibaren ralli sporunun içinde olduğunu anlatıyor. “Ralli kariyerimi başlatma sürecim babam sayesinde çok doğal gelişti. Her zaman zaten önümde bir örnek olarak bulunuyordu. Sürekli yarışlara gidip geliyorduk. Sonrasında ralli pilotu olmaya karar verdim" diyen Avcı, babasından aldığı bayrağı daha ileri taşımak için çaba gösterdiğini de belirtiyor.

Başarısının sırrı: babası

Jenerasyonlar farklı olsa da babasının tecrübelerinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Avcı, "Yaşanmış şeyleri tekrar yaşamaya gerek kalmadan babamdan öğrenmiş oldum. Sonrasında da birlikte ikimizin başarılarını büyütmeye çalıştık. Şimdiki hedefim 6'ncı kez Türkiye şampiyonluğu” diyor.

Şimdilerde Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. Ayağı olan Marmaris’te iddialı bir yarışa girecek sporcu, “Dünyanın en iyileriyle birlikte yarışacağım için gerçekten çok şanslı ve ayrıcalıklı hissediyorum. Ogier, Neuville ve Evans gibi iddialı sporcuların yer aldığı Red Bull ailesinin bir üyesi olduğum için mutluyum. Türkiye Rallisi görsel olarak harika ama bir pilot için kırıcı etaplara sahip. Ben de iyi bildiğim bu etaplarda hatasız sürüş sergilemeye çalışacağım” ifadelerini kullanıyor.

Verstappen ailesi

Verstappen ailesi

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Korkusuz sürüş yetenekleri genç yaşta rekor getirdi

Motorsporları severlerin tanıdığı soyadlarından birisi de Verstappen. Formula 1 tarihinin en genç yarış kazanan pilotu ve Red Bull sporcusu Max Verstappen daha 17 yaşında rekorlara imza attı. Bugün 22 yaşında olan Max Verstappen, eski F1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu ve şu anda geleceği en parlak isimlerinden birisi olarak görülüyor.

2005'te ilk birinciliğini Belgium Championship Mini (VAS) organizasyonunda elde eden Verstappen, 2013 yılına kadar Fransa'nın Varennes-sur-Allier şehrindeki 2013 World KZ şampiyonluğu da dahil olmak üzere karting branşında kazanmadık unvan bırakmadı.

Kalle Rovanpera

Kalle Rovanpera

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Florida Winter Series'de ilk kez Formula aracıyla tanışan Max, kısa sürede Hollanda merkezli Van Amersfoort takımıyla anlaşarak FIA Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya başladı. Babasından aldığı sürüş yeteneği, hız tutkusu ve elbette disipline minnettar olduğunu belirten genç sporcu, “Babamın desteği olmasaydı, bugün olduğum yerde olamazdım. Tabii ki beni disiplinli şekilde yetiştirdi. Ama bu sayede en iyi hazırlığı yaptık. Bence herkes çocuğunu bu şekilde büyütmeli" görüşünde.

Ailesinin genetik mirası sayesinde akranlarının bir adım önüne geçen bir başka isim de Red Bulll sporcusu Kalle Rovanpera. 2000 doğumlu Finlandiyalı sporcu, tıpkı WRC’nin şampiyon pilotlarından olan babası Harri Rovenpera gibi tozu dumana katıyor. 5 yaşından itibaren babasına aracının motoru konusunda yardım etmeye başlayan Kalle, ilk ralli yarışını da henüz 10 yaşında Estonya’da yaptı. Önüne ‘en genç’ ibaresi eklettiği birçok başarıya imza atan genç sporcu, en büyük idolünün de babasının olduğunu vurguluyor.

Elfyn Evans, Sebastien Loeb, Max Verstappen, Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera

Elfyn Evans, Sebastien Loeb, Max Verstappen, Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Seri GENEL
Editör Cem Özel

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