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GENEL / Ön Bakış

28-30 Ağustos Yarış Programı

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28-30 Ağustos Yarış Programı
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Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

28 Ağustos Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:00 - 13:30  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  16:00 - 17:30  F1TV

29 Ağustos Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış  11:25  F1TV
 WSBK  Superpole  12:00  Eurosport & S Sport
 Formula 1  3. Antrenman  13:00 - 14:00  F1TV & S Sport
 Porsche Supercup  Sıralama turları  12:45  F1TV
 WSBK  1. Yarış  15:00  Eurosport & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 Supersport  1. Yarış  16:15  Eurosport & S Sport
 FIA F2  1. Yarış  17:45  F1TV
 IndyCar  1. Yarış  22:00  NBC

30 Ağustos Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  2. Yarış  10:45  F1TV
 WSBK  Superpole Yarış  13:00  Eurosport & S Sport
 FIA F2  2. Yarış  12:10  F1TV
 BTCC  1. Yarış  13:10  ITV
 Porsche Supercup  Yarış  13:25  F1TV & Eurosport
 Supersport  2. Yarış  13:30  Eurosport & S Sport
 WSBK  2. Yarış  15:00  Eurosport & S Sport
 BTCC  2. Yarış  15:30  ITV
 Formula 1  Yarış  16:10  F1TV & S Sport
 BTCC  3. Yarış  18:55  ITV
 IndyCar  2. Yarış  22:00  NBC

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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