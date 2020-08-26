28-30 Ağustos Yarış Programı

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28 Ağustos Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00 - 13:30
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00 - 17:30
|F1TV
29 Ağustos Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:25
|F1TV
|WSBK
|Superpole
|12:00
|Eurosport & S Sport
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00 - 14:00
|F1TV & S Sport
|Porsche Supercup
|Sıralama turları
|12:45
|F1TV
|WSBK
|1. Yarış
|15:00
|Eurosport & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|Supersport
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport & S Sport
|FIA F2
|1. Yarış
|17:45
|F1TV
|IndyCar
|1. Yarış
|22:00
|NBC
30 Ağustos Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|2. Yarış
|10:45
|F1TV
|WSBK
|Superpole Yarış
|13:00
|Eurosport & S Sport
|FIA F2
|2. Yarış
|12:10
|F1TV
|BTCC
|1. Yarış
|13:10
|ITV
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:25
|F1TV & Eurosport
|Supersport
|2. Yarış
|13:30
|Eurosport & S Sport
|WSBK
|2. Yarış
|15:00
|Eurosport & S Sport
|BTCC
|2. Yarış
|15:30
|ITV
|Formula 1
|Yarış
|16:10
|F1TV & S Sport
|BTCC
|3. Yarış
|18:55
|ITV
|IndyCar
|2. Yarış
|22:00
|NBC
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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