Giorgio Piola, yeni SPEEDTRAP Kickstarter kampanyasını başlattı

Formula 1'in öncü teknik ressamı Giorgio Piola, taraftarların daha uygun bir şekilde Formula 1 temalı saatlerine ulaşabilmeleri için yeni bir Kickstarter kampanyası başlattı.

Formula 1 tarihinde herkesten çok yarışa gitme rekoruna sahip olan Piola, yeni SPEEDTRAP saat koleksiyonunu, Kickstarter kampanyası ile takipçilerine sundu.

Bu kampanya boyunca, Piola SPEEDTRAP saatler projesi 400 dolardan başlayan fiyatlarla desteklenebilecek. Projenin içeriğine göre farklı haklar verilecek.

Piola SPEEDTRAP tasarımları, kolayca değiştirilebilen silikon kordonlara, çerçeve üzerinde takometrelere sahip olacaklar ve 5 farklı renkle satışa sunulacaklar. Her saatin arkasında Piola teknik çizimi yer alacak. Saat içerisinde yüksek hassasiyete sahip İsviçre yapımı mekanizma yer alacak.

Modifiye edilmiş 5040.D kronograf salise, saniye ve dakikayı ölçebiliyor ve tarihi gösteriyor. Kristal, yansıma önleyici kaplamalı hasara dayanıklı safir kasa, 316L cerrahi kalite paslanmaz çelikten oluşuyor.

SPEEDTRAP koleksiyonu siyah, mavi, yeşil, kırmızı ve sarı renklerle satışa sunulacak. Kasa genişliği 45 mm, kalınlığı ise 14.6 mm olacak. Her bir saatte yedek 2 kordon yer alacak. Yeni görüntüsünün uzun süre korunabilmesi için bu kordonlar kolayca değiştirilebilecek.

Taahhüdünüz bu heyecan verici projenin gerçekleşmesine yardımcı olacak ve ayrıca destekçiler yalnızca gelecekteki perakende fiyatlarından özel indirimlere erişim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda saati mükemmel şekilde tamamlayacak özel Formula 1'den ilham alan hediyelerle ödüllendirilecekler.

Piola, "Yarış araçları dünyası ile saat dünyası arasında çok fazla benzerlikle var. Her ikisi de mekanik mühendisliğini, performansı ve güzelliği temele alıyor."

"Ben kariyerim boyunca Formula 1 yayıncılığı yaptım. Saatlere olan sevgim, Formula 1 tutkumu saatlere aktarmamı sağladı. Hayranlarıma ve motor sporları taraftarlarına,

Takipçilerime ve motor sporlarını seven herkese, kendilerini Formula 1 taraftarı yapan hassasiyeti, heyecanı ve güzelliği yansıtan bir saate sahip olma fırsatı vermek istiyorum." dedi.