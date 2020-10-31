Formula Regional Avrupa, 2021 için Renault Eurocup'la birleşiyor

Alpine destekli Formula Regional Avrupa Şampiyonası olarak bilinen yeni seri için planlar Cumartesi günü Imola’da duyuruldu, bu da motor sporları tablosunda F4 ve F3 arasındaki iki şampiyonanın birleşimi demek.

Formula Regional Avrupa Şampiyonası 2019’da, GP3 serisinin yerini alan yeni FIA Formula 3 serisinin oluşturulmasından sonra kuruldu.

Automobile Club d’Italia, Renault’dan hızlı davranarak şampiyona organizatörlüğü görevini üstlendi ama 2 grup da yeni tek-koltuk serisinin düzenlemek için önümüzdeki sene itibariyle birlikte çalışacak.

Alpine’in dahil olması Renault’nun motor sporları odaklı alt markası olmasından kaynaklanıyor, ve 2021’de Renault’nun Formula 1 takımı da Alpine ismini taşıyacak.

Gelecek senenin şampiyonası hafta sonu başına 2 yarış barındıran 10 etaptan oluşacak. 3 etap İtalya’da, diğer 7’si de Avrupa’ya dağıtılacak.

Gridde maksimum 36 araç bulunabilecek, ve takımlar 3 araç yarıştırabilecek. Ama kadın sürücüsü olan takımların 4 araç yarıştırma hakkı olacak.

Son W serisi şampiyonu Jamie Chadwick bu sene FRAŞ’ta yarıştı, ve şu anda sürücü sıralamasında 9. sırada.

Sürücüler Renault motorlu Tatuus şasisiyle yarışacak ve yeni araçlar Alpine’in Dieppe’deki fabrikasının yarış departmanı tarafından üretilecek.

FIA Başkanı Jean Todt: “FIA onaylı Alpine destekli Formula Regional Avrupa Şampiyonası’nın kurulması, motor sporlarının zirvesi Formula 1’e giden yolu rafine etmek için atılan önemli bir başka adım.”

“Amerika, Asya ve Japonya’daki Formula Regional Şampiyonalarına katılarak genç yarışçı yeteneklerin motor sporları kariyerlerinde ilerlemeleri için küresel bir platform oluşturuyor.”

“Bu birleşmeyi mümkün kıldıkları için Renault, Alpine ve ACI’ye teşekkür etmek istiyorum, Geleceğin şampiyonlarını heyecan dolu yeni şampiyonamızda yarışırken görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Eski FIA tek-koltuklu seriler komisyonu başkanı ve geleceğin F1 CEO’su Stefano Domenicali de bu birleşmenin “FIA’nın motor sporlarının üst seviyelerine giden yoluna daha da dikkat çektiğini” söyledi.

Domenicali: “Avrupadaki Formula Regional’ın sağlamlaştırılması Formula 4’tten gelenlerin kuvvetlice desteklenen, sağlam ve belki de en önemlisi rekabetçi bir ortamda öğrenebilmesi ve gelişmesini sağlıyor.”

“Alpine destekli Formula Regional Şampiyonası bir gün Formula 1’de yarışma hayallerine motor sporları merdiveninde bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacak bir basamak.”

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