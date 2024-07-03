Jordan'a göre Avusturya GP'deki temasta hatalı olan kişi Norris

Avusturya Grand Prix'sinde Verstappen ve Norris, 64. turda Norris'in 3. virajda Verstappen'i geçmeye çalışması üzerine temas etti.

Bunun sonucunda iki aracın da lastiği patladı ve Norris yarıştan çekildi.

Verstappen'in ağırlıklı olarak suçlu olduğuna karar verildi ve 10 saniye zaman cezası aldı.

Verstappen'i suçlayan sadece komiserler değildi; McLaren, Verstappen'in tamamen hatalı olduğuna inandıklarını desteklemek için uzman Anthony Davidson'ın analizini tweetledi.

Ancak eski F1 takım patronu Eddie Jordan aynı fikirde değil.

Jordan, Formula For Success podcast'inde, "Max bir savaşçı. Yani onunla mücadele etmeden önce her şeye hazır olmalısınız."

"Yaşanan bu temas çok kolay bir şekilde önlenebilirdi."

"Savunmadaysanız ve öndeyseniz, bunun yol kurallarından bir farkı yoktur - öndeki kişinin geçiş hakkı vardır."

"Max liderdi ve önde ilerliyordu, bu noktada arkadaki kişi başka bir yol bulmak zorundaydı." şeklinde konuştu.