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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Williams: "Spekülasyonlara rağmen Russell'ın yaklaşımında değişiklik yok"

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Williams: "Spekülasyonlara rağmen Russell'ın yaklaşımında değişiklik yok"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Williams bu hafta sonunun Portekiz Grand Prix’sinde şampiyonadaki geleceği hakkında çıkan spekülasyonlara rağmen George Russell’ın Formula 1’e bakış açısının değişmediğini söylüyor.

Russell, Williams’da 2021 koltuğu hakkında bir süredir spekülasyonlara konu oluyor. Bazı iddialara göre yerine – Temmuz ayında takım el değiştirmeden önce Nicholas Latifi ve kendisinin gelecek sene için takımda kalacağı duyurulmasına rağmen - Sergio Perez getirilebilir.

Mercedes destekli sürücü Portimao’da Cumartesi sıralamaları ve ardından Pazar günü yarışı 14. sırada tamamladı. Mercedes takım patronu Toto Wolff de Russell'ın Williams’taki geleceğinin tamamen İngiliz menşeili takımın elinde olduğunu söyledi.

Williams’ın takım patronu vekili Simon Roberts takımın 2021 dizilimini duyurmamakta kararlı ancak sadece Temmuz duyurusundan beri hiç bir şeyin değişmediğini söylemekle yetiniyor.

Motorsport.com tarafından Russell’ın durumun nasıl üstesinden geldiği sorulduğunda Williams’ın araç performansından sorumlu direktörü Dave Robson, “Bakış açısı ve tavırlarında herhangi bir değişiklik yok.” 

“Tamamen aynı ve önceki sıralama seanslarına benzer hatta daha iyi bir iş çıkarıyor. Yani aynı.” şeklinde cevap verdi.

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Russell F1 kariyerindeki 33 sıralama seansında (32 yarış) henüz herhangi bir takım arkadaşı tarafından geçilmedi ve Portekiz’deki Q2 katılımıyla beraber 2020 yılında toplam 7 kez Q1’i geçmiş oldu.

Robson bu hafta sonu yarım kalan antrenman turlarının Russell’a daha da fazla şans tanıdığını ve gerçek yeteneklerin zirveye çıkması için bir fırsat daha oluşturduğunu söyledi.

Robson, “Gerçekten iyi pilotlar böyle bir pozisyonda kaldıklarında aynen öyle yapıyorlar. Yani Cumartesi öğleden sonra öyle bir tur çıkarması gerçekten yetenekli olduğunu gösteriyor.”

“Ama bence özellikle bu hafta sonu ve özellikle dün daha iyi bir durumdaydı, çünkü Niki’nin aracında ön zemin ve bargeboard için deneysel parçalar kullandık - önceden kullandığımız parçalara döndük. (Latifi için Cuma gecesi boyunca şasi değişimi yapıldı)”

“Ama bence George’un özünde çok güçlü ve tüm hafta sonu buyunca momentumunu sürdürmesini sağlayan bir yetenek var.”

“Yani tabi aynı soruyu bu öğleden sonra Valtteri’yi geçen Lewis için de sorabilirsiniz; muhtemelen Valtteri, 3 antrenman seansını da zirvede bitirdikten sonra -bence- karnına yumruk yemiş gibi hissetmiştir.”

“Ama bence sadece doğal bir yetenek, o momentumu oluşturabilir ve gerçekten lazım olduğu zaman kullanabilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Alex Kalinauckas

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