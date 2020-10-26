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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

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Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, bir kez daha Honda motorunu ancak motor gelişiminin dondurulması halinde alacaklarını söyledi.

Japon üreticinin 2021 sonunda F1'den ayrılma kararı almasının ardından Red Bull, 2022 ve sonrası için motor seçeneklerini değerlendiriyor.

Honda, istemesi halinde Red Bull'un F1 güç ünitesi projesini alarak başka isim altında kullanmaya devam etmesine izin vereceğini kabul etmişti.

Red Bull bu ihtimali çok güçlü bir şekilde değerlendiriyor ancak sonraki seneler için güç ünitesini geliştirmek için çok ciddi kaynak ayırması gerektiğini bildiği için 2022'den itibaren güç ünitelerinin 2026'daki yeni formüle kadar dondurulmasını istiyor.

Konuyla alakalı F1 komisyonu bugün bir toplantı yapacak.

 

Horner, "Red Bull'un bu işteki ana odağı, yarış motorları hazırlamak değil. Yarış şasisi üretmek için üretici olmakla, kendi motorunu hazırlamak açık bir şekilde farklı şeyler."

"Ancak doğru şartlar altında, Honda ile bir orta yol bulabilirsek bu mücadeleyi yaşamak istiyoruz."

"Ancak bu kesinlikle, güç ünitesi harcamalarının çok ciddi seviyede düşürülmesine bağlı olacak. Şu anda astronomik rakamlar söz konusu. Bu gelişme, mevcut motorların gelişiminin dondurulmasına bağlı olacak."

"Yani 2021 sezonunun sonundan, yeni motorların tanıtılmasına kadar olan süreyi kapsamalı. Yeni motor kurallarını erkene çekerlerse sorun yok ancak mevcut kurallar altında bizim ve F1'in bu mücadeleyi sahiplenmesi, ancak o koşulun gerçekleşmesine bağlı olacak." dedi.

Red Bull, bu koşulun gerçekleşmemesi halinde iki takımını F1'den çekmekle tehdit ediyor. Red Bull'un bu tehdidi rakiplerinden farklı tepkiler aldı.

Racing Point'den Otmar Szafnauer, "Red Bull'un takımları, F1'in önemli parçası. Tabii ki onların kalmasına ihtiyaç var. Ancak motorların dondurulması sorusu, Mercedes'i ilgilendiriyor."

"Buna karşı motorda, şaside, ayarlarda, pilotlarda biraz mücadele olması spor için sağlıklı bir durum. Bunlardan birisini çıkarırsanız, bu F1 olmaz." dedi.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Açıkçası Red Bull'un iki takımının da F1'de mücadele etmesini istiyoruz. Onlar harika takımlar. Şu anda konuşmak için aşırı erken. Önümüzdeki süreçte bazı toplantılar olacak ve durumun nasıl olduğuna bakacağız."

"Tabii ki motor yapmak istemiyoruz, bu yüzden gelecekteki motor kuralları hakkında neler düşündüğü konusunda gelecekteki motor partnerimiz Mercedes'le konuşacağız." dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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