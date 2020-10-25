Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”

Bu sezon Red Bull, birçok kez Mercedes’in stratejisini takip ederek Max Verstappen’in yarışa orta lastikle başlamasını sağladı. Ancak Portimao’da takım, bunu uygulamadı ve Hollandalı sürücü yarışa yumuşak lastikle başladı.

Ancak Verstappen, kötü bir ilk tur geçirip Sergio Perez’le temas etti ve yarışın büyük bölümünü öndeki ikiliden uzak şekilde üçüncü sırada götürdü ve yarışı da bu pozisyonda tamamladı.

Verstappen’in takım arkadaşı Alex Albon büyük lastik aşınması sorunları yaşarken, iki pit stop yaptığı yarışı 12. sırada tamamladı.

Horner, “Lastikler bugün biraz büyülü gibiydi. Yani, yumuşak lastiği çalıştırmak zordu ve orta lastik en iyi aralığa sahip gibi görünüyordu.”

“Geriye dönüp baktığımızda, sıralama turlarını yeniden yapabilseydik muhtemelen ikinci bölümde orta lastiği kullanırdık.”

“Max ilk turda iyi durumda kalabildi ama Alex biraz geriye düştü. Ve sonrasında Max yükseldi ve lastiklere elinden geldiğince iyi şekilde baktı.”

“Max ilk bölümü oldukça uzattı ve orta lastiklerden de memnun kaldı.”

“Ancak elbette Mercedes o zamana kadar farkı oldukça açmıştı. Bu yüzden o pozisyonda kaldık. Üçüncülük, Max için optimum sonuçtu ancak Alex için daha zorlu bir yarış oldu.”

“Alex için zorlu bir yarış oldu. Tüm verilere bakmalı ve lastik aşınmasının neden daha fazla olduğunu anlamalıyız. Bakılabilecek ve anlaşılabilecek çok şey var ve açıkçası bir haftadan kısa bir süre içerisinde iyi şekilde geri dönmesi gerekecek.”

“Alex’in ikinci piti yapması gerekiyordu. Bu, tamamen lastik aşınması ile ilgiliydi. Sol arka lastik neredeyse tamamen bitmişti. Yarışın sonuna kadar gidemezdi.” şeklinde konuştu.

2021 koltuğunu koruma konusunda baskı altında olan Albon da zorlu bir yarış olduğunu kabul etti.

Sky F1’e konuşan Albon, “Her iki araç da startta zorlandı. İlk turda hiç yol tutuşumuz yoktu. McLaren’lar ve Kimi (Raikkonen) uçuyordu ve sanki başka bir pistte gibilerdi.”

“İlk iki-üç tur zorluydu ve pozisyonları bu turlarda kaybettik. Lastikler uygun sıcaklığa geldiğinde ise araç oldukça iyiydi.”

“Tüm yarışı, başka bir aracın vites kutusunda geçirdik. Burada geçişin zor olacağını biliyorduk, ancak 14. virajda çok zorlanıyordum ve yakın kalamayınca ilk viraj için fırsat bulamıyordum.”

“Durum böyleydi. Aracın hızı iyiydi ancak bunu pek kullanamadım, bu yüzden sinir bozucuydu. Çift pit stop denedik ve işe yaramadı. Durum buydu.” ifadelerini kullandı.