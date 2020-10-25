Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”

paylaşım
yorumlar
Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Portekiz Grand Prix’sine Mercedes’in yaptığı gibi orta lastikle başlamaları gerektiğini söyledi.

Bu sezon Red Bull, birçok kez Mercedes’in stratejisini takip ederek Max Verstappen’in yarışa orta lastikle başlamasını sağladı. Ancak Portimao’da takım, bunu uygulamadı ve Hollandalı sürücü yarışa yumuşak lastikle başladı.

Ancak Verstappen, kötü bir ilk tur geçirip Sergio Perez’le temas etti ve yarışın büyük bölümünü öndeki ikiliden uzak şekilde üçüncü sırada götürdü ve yarışı da bu pozisyonda tamamladı.

Verstappen’in takım arkadaşı Alex Albon büyük lastik aşınması sorunları yaşarken, iki pit stop yaptığı yarışı 12. sırada tamamladı.

Horner, “Lastikler bugün biraz büyülü gibiydi. Yani, yumuşak lastiği çalıştırmak zordu ve orta lastik en iyi aralığa sahip gibi görünüyordu.”

“Geriye dönüp baktığımızda, sıralama turlarını yeniden yapabilseydik muhtemelen ikinci bölümde orta lastiği kullanırdık.”

“Max ilk turda iyi durumda kalabildi ama Alex biraz geriye düştü. Ve sonrasında Max yükseldi ve lastiklere elinden geldiğince iyi şekilde baktı.”

“Max ilk bölümü oldukça uzattı ve orta lastiklerden de memnun kaldı.”

“Ancak elbette Mercedes o zamana kadar farkı oldukça açmıştı. Bu yüzden o pozisyonda kaldık. Üçüncülük, Max için optimum sonuçtu ancak Alex için daha zorlu bir yarış oldu.”

İlgili haberler:

“Alex için zorlu bir yarış oldu. Tüm verilere bakmalı ve lastik aşınmasının neden daha fazla olduğunu anlamalıyız. Bakılabilecek ve anlaşılabilecek çok şey var ve açıkçası bir haftadan kısa bir süre içerisinde iyi şekilde geri dönmesi gerekecek.”

“Alex’in ikinci piti yapması gerekiyordu. Bu, tamamen lastik aşınması ile ilgiliydi. Sol arka lastik neredeyse tamamen bitmişti. Yarışın sonuna kadar gidemezdi.” şeklinde konuştu.

2021 koltuğunu koruma konusunda baskı altında olan Albon da zorlu bir yarış olduğunu kabul etti.

Sky F1’e konuşan Albon, “Her iki araç da startta zorlandı. İlk turda hiç yol tutuşumuz yoktu. McLaren’lar ve Kimi (Raikkonen) uçuyordu ve sanki başka bir pistte gibilerdi.”

“İlk iki-üç tur zorluydu ve pozisyonları bu turlarda kaybettik. Lastikler uygun sıcaklığa geldiğinde ise araç oldukça iyiydi.”

“Tüm yarışı, başka bir aracın vites kutusunda geçirdik. Burada geçişin zor olacağını biliyorduk, ancak 14. virajda çok zorlanıyordum ve yakın kalamayınca ilk viraj için fırsat bulamıyordum.”

“Durum böyleydi. Aracın hızı iyiydi ancak bunu pek kullanamadım, bu yüzden sinir bozucuydu. Çift pit stop denedik ve işe yaramadı. Durum buydu.” ifadelerini kullandı.

 

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Önceki haber

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!

Son Haberler

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

1s
2
Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

3
Formula 1

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”

28dk
4
Formula 1

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"

3s
5
Formula 1

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

2s

Son Haberler

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”
F1

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
F1

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu
F1

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı
F1

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"
F1

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"

Son Videolar

Portekiz GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

Portekiz GP: Yarış gridi

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Red Bull RB16 ön kanadı 00:55
Formula 1

Red Bull RB16 ön kanadı

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar 04:56
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.