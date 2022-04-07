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Video: Las Vegas GP'nin gerçekleşeceği pist düzeni
Formula 1, Cumartesi gecesi yapılacak cadde yarışıyla 2023'te Las Vegas'a dönmeye hazırlanıyor. Biz de pistin gerçekleşeceği düzende bir tur attık.
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Formula 1, 2023 yılında Las Vegas'ın takvime dahil olacağını resmen duyurmuştu. Yarış 2023'ün Kasım ayında yapılacak ve Miami ile Austin'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan üçüncü F1 yarışını işaret edecek. ,
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan pist 6.1 km uzunluğunda olacak. 14 viraj içeren pistte uzun bir düzlük olacak. 50 tur üzerinden koşulacak yarışta araçların düzlükte 340 km/s hıza ulaşması bekleniyor.
Biz de yarışın yapılacağı pist düzeniyle alakalı bir video hazırladık. Bunu aşağıdan seyredebilirsiniz.
Not: Videoda 360 derece özelliği vardır.
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Formula 1 pilotları, Supercars aracıyla sürüş yapacaklar
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