Video: Las Vegas GP'nin gerçekleşeceği pist düzeni

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Formula 1, 2023 yılında Las Vegas'ın takvime dahil olacağını resmen duyurmuştu. Yarış 2023'ün Kasım ayında yapılacak ve Miami ile Austin'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan üçüncü F1 yarışını işaret edecek. ,

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan pist 6.1 km uzunluğunda olacak. 14 viraj içeren pistte uzun bir düzlük olacak. 50 tur üzerinden koşulacak yarışta araçların düzlükte 340 km/s hıza ulaşması bekleniyor.

Biz de yarışın yapılacağı pist düzeniyle alakalı bir video hazırladık. Bunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

Not: Videoda 360 derece özelliği vardır.