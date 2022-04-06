2026 güç üniteleri: Porsche ve Audi'nin şartları var, daha az yakıt tüketimi ve daha çok elektrik gücü isteniyor

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Porsche ve Audi, 2026 yılında Formula 1'de yarışmaya çok yakınlar ve uzun süredir beklenen bu gelişmenin, yakın zamanda yapılacak açıklamayla resmileşmesi bekleniyor. Alman otomotiv devleri spora geliyorlar ancak spora katılmak için sert ön koşullar sundular.

2026 güç üniteleri konusunda geçtiğimiz yılın İtalya Grand Prix'sine kadar bir anlaşma sağlanamamıştı ve FIA, yaşanan anlaşmazlıkların ardından araya bile girmeyi düşünüyordu. Porsche ve Audi'nin istekleri, 2026 güç ünitelerinin şekillenmesinde büyük rol oynadı.

Bu isteklere göre; 2026 güç üniteleri, günümüzdekilere kıyasla yarı yarıya daha ucuz olacaklar. Karmaşık ve pahalı bir parça olan MGU-H'in kaldırılması, bu fiyat düşüşünde önemli rol oynuyor.

Sonrasında, mevcut takımların "tecrübe" avantajının azaltılması için yeni bir elektrik motoru konseptine geçilmesi istendi.

Bunlara ek olarak, Porsche ve Audi cephesi, araçların yakıt tüketiminin fazlasıyla azaltılmasını istedi ve asıl sorun burada yaşanıyor. Araçlar, şu anda bir yarış için maksimum olarak 110 kg yakıt kullanabiliyorlar. Bu rakamın 75 kilograma inmesi isteniyor.

Yakıt tüketiminin azalması, daha az performans demek fakat henüz kimse yeni motorlarda yaşanacak bu güç kaybının nasıl telafi edileceğini bilmiyor.

Volkswagen Yönetim Kurulu, Porsche ve Audi'ye F1'e giriş konusunda yeşil ışık yakmak için 2026 motorlarının teknik regülasyonlarının kabul edilmesini bekliyor.

2026 Güç Ünitesi Yönetmeliği için özel ve detaylı bir belge hazırlandı ve bu belge, Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunuldu ancak son karar henüz verilmedi.

2026 motor regülasyonları kabul edilirse ve böylelikle Alman üreticilerin istedikleri maddeler de kabul görürse, Yönetim Kurulu'nun da yeşil ışığı yakacağı düşünülüyor.

Audi ve Porsche'nin 2026'ya kadar aktif olarak hazırlanmaları gerek. Porsche'nin Red Bull Racing'le anlaşarak Avusturyalı takımın motor projesini devralacağı düşünülüyor. Audi ise McLaren'la işbirliği yapacak. McLaren'ın şu an kullandığı Mercedes güç ünitelerini bırakarak Audi ile anlaşması beklenmekte.

Porsche F1 renk düzeni konsepti

2026 regülasyonlarıyla birlikte karbon salınımını azaltmak ve biyoyakıt kullanımını artırmak hedefleniyor.

Formula 1, biyoyakıtlarıyla birlikte otomotiv endüstrisine elektrik araçların alternatifleri olabileceğini gösterdi. Bazı şehirlerde, 2030'a kadar elektrikli araçlara geçilmesi zorunluluğu bile bulunuyordu fakat bu süreç ve elektrikli araçlar, yasa koyucuların ilk olarak düşündüklerinden çok daha karmaşık.

Ekolojik geçiş olarak adlandırılan ve benzinden elektriğe geçilmesi hedeflenen bu geçiş sürecinde, öncesinde kesin gözle bakılan bazı hedefler, artık bizden gitgide daha da uzaklaşıyorlar. Ukrayna'da yaşanan savaş ise, otomotiv sektörünün genelini etkileyebilecek önemli senaryoların hızlıca değişmesine neden oluyor.

Porsche ve Audi, yeni bir elektrik motor konsepti istedi

Konumuza geri dönecek olursak; Alman üreticiler, mevcut takımlara iki koşul sundular. Bunlardan ilki MGU-H'in kaldırılmasıydı. Bu parça pahalı ve karmaşık olduğundan kaldırılması istendi. Sonrasında yeni bir elektrik motor konsepti talep edildi.

Turbo'dan enerjiyi toplayan, bu enerjiyi elektriğe dönüştüren ve elektrik enerjisini bataryada saklayan bir elektrik motoru konsepti sunuldu.

Şu an elektrik motorlarında "şarj konsepti" kullanılıyor. Ferrari, Mercedes, Renault ve Honda, bu şarj konseptini geliştirebilmek adına milyonlar harcadılar ancak bu konsept, yol araçlarına geçirilemedi.

Bu konsepti görebildiğimiz tek yol aracı Mercedes'in "Mercedes-AMG Project One" aracı oldu. İlk olarak 2017 Frankfurt Motor Show'da tanıtılan bu araçtan sadece 275 tane üretildi fakat bu hiper araç, yaşanan sorunlardan dolayı 5 senedir sahiplerine teslim edilemedi.

Yani Porsche ve Audi, MGU-H'in kaldırılmasının yanı sıra turbo'dan enerji çeviren bir elektrik motoru istedi. Yeni bir elektrik motoru konseptine geçilmesiyle birlikte, mevcut üreticilerin tecrübe avantajı biraz da olsa azalacak.

F1'in CEO'su Stefano Domenicali, Audi ve Porsche'nin ortaya koyduğu iki ön koşulu da savundu çünkü bu markaların spora gelmesini istiyor. Domenicali dönemi şu ana kadar gayet iyi gitti ve Porsche ile Audi'nin spora katılması, pastanın üstündeki çilek olur.

Showcar: Mercedes-AMG Project ONE, 2017 Frankfurt Fotoğraf: Daimler AG

2026 motor regülasyonları, neden hâlâ kabul edilmediler?

Dünya Motor Sporları Konseyi, 2026 motor regülasyonları hakkındaki son kararını Haziran'a kadar erteledi. Bunun nedeni ise Porsche ve Audi'nin yakıt tüketimini azaltmak istemesi. Porsche ile Audi'nin isteklerinde sorun yaratan asıl madde bu.

Haberin başında bahsedildiği gibi, iki üretici de yakıt tüketimini azaltmak istiyor. Mevcut araçlarda yarış başına 110 kg yakıt kullanılmasına izin veriliyor. Alman üreticiler ise bu rakamın 70-75 kilograma inmesini istiyorlar. Bunun arkasında karbon salınımını azaltma isteği yer alıyor.

Fakat 35 kg daha az yakıtla yarışmak oldukça zor bir hedef ve içten yanmalı motorların verimliliğini daha da artırmayı gerektiriyor.

Porsche ve Audi'nin tüm bu isteklerinden sonra sorulan bir soru da şu: MGU-H'in kaldırılması ve yakıtın azaltılmasıyla yaşanacak yakıt kaybı nasıl telafi edilecek?

RB18: Güç ünitesi

Bu soru, markaların CEO'larının oturduğu masalarda fikir ayrılıkları yaşanmasına neden oluyor ve bu soruya henüz net bir cevap verilemiyor. Bundan dolayı da şu an araştırmalar yapılıyor ve nasıl güç telafi edilebileceği üzerine düşünülüyor. Dünya Motor Sporları Konseyi, araştırmalara daha çok zaman tanımak istediğinden son kararını Haziran'a kadar erteledi.

Elektrik bataryalarının kapasitesinin artırılması gücü telafi etmek için bir çözüm olarak düşünülebilir. Bu çözüm kesinlikle mümkün olabilir ancak bu çözümün asıl sorunu ağırlığın artması olur. F1 araçları şimdiden minimum ağırlık limitine inmekte zorlanıyorlar. Yani eğer "otobüslerin" yarışmasını istemiyorsak, gücü telafi etmenin başka yollarını bulmamız gerek.

Peki, tüm bunların sonunda yeni üreticiler zaman kazanabilirler mi? Porsche ve Audi, farklı motor sporları organizasyonlarında denedikleri teknolojilerini F1'e getirerek avantaj kazanabilirler. Tıpkı, Mercedes'in 2014 sezonun başında hibrit dönemde yaptığı gibi.

Tabii bunun için ilk olarak 2026 regülasyonlarının Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Porsche logo Fotoğraf: James Holland