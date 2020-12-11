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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes'le yarışabilmemiz için yapmamız gereken şeyler var"

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Verstappen: "Mercedes'le yarışabilmemiz için yapmamız gereken şeyler var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma gününün ardından verdiği demeçte, iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtse de, aracı geliştirmek için yapmaları gereken şeyler olduğunu söyledi.

Max Verstappen, cuma günkü ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başarırken, ikinci seansta üçüncü en iyi dereceyi yaptı.

Hollandalı pilot özellikle ikinci seansta Mercedes'le aynı turları atmakta zorlandı.

Verstappen, “Bugün iyiydi. Çılgınca bir şey olmadı evet ama Mercedes’le aradaki boşluğu kapatmak için yapılması gereken işler var."

"Şahsen yumuşakla o kadar iyi tur çıkartamasam da bu, Mercedes'in güçlü göründüğü gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

Pistle ve son virajın zorluğuyla ilgili sorular üzerine Hollandalı Pilot antrenman turlarının önemine dikkat çekerek cuma günlerini aracın sınırlarının görüldüğü bir keşif günü gibi gördüğünü söyledi.

“Bugün cumaantrenman turları günü. Yani sıralamalarda o limitlere gidemeyeceğinizi aslında biliyorsunuzbiraz daha dikkatli oluyorsunuz. Demek istediğim bugün sınırları anladığınız bir keşif günü gibi, araçla gidebileceğiniz noktayı görüyorsunuz Bu akşamki değerlendirmelerde diğer sürücülerin de neler söylediğini göreceğiz. Günün sonunda iyi olacağımıza inanıyorum.”    

Başarılı pilot yumuşak ve orta hamur lastik karşılaştırmasında yumuşak lastiklerin kendisi için daha iyi olduğunu söylerken yarınki sıralama turlarında iyi bir sonuç alacağı konusunda kendinden emin ifadeler kullandı: Tüm yıl olduğu gibi yarın da hak ettiğim yerde alacağım.” 

Çeviri: Zeynep Temel

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