Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
FP3:
15 Saat
:
19 Dakika
:
11 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Sakhir GP’deki karışıklıktan sonra telsiz sistemlerindeki hatayı çözmüş

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Sakhir GP’deki karışıklıktan sonra telsiz sistemlerindeki hatayı çözmüş
Ekleyen:

Mercedes, Pazar günü Sakhir GP’sinde yaşadığı sorundan sonra aynı karışıklığın tekrar yaşanmaması için telsiz sisteminde bazı çözümler uygulamış.

Mercedes Bahreyn Uluslararası Pisti’ndeki yarışın çoğunluğu boyunca George Russell liderliğinde 1-2 gidiyordu ama sonrasında güvenlik aracı periyodu devreye girince takım, araçlarını arka arkaya pite aldı.

Fakat garajın Russell’a ait olan kısmında bir telsiz sorunu yaşanınca pit ekibinin bir kısmı pilotun pite girdiğini duymadı ve aracına yanlış lastikler takılmış oldu.

Russell’ın aracına Bottas’ın ön lastikleri takılmıştı, bu da Bottas’a pitte 27 saniye geçirdikten sonra eski sert hamurlarının takılmasını gerektirdi.

Bu da yol tutuşu yakalamakta zorlanan Bottas’ın 8.liğe kadar düşmesine yol açtı, George Russell da yarışın sonlarına doğru lastiği patlayınca yarışı 9. sırada tamamladı.

Mercedes yarıştan kısa bir süre sonra sorunu çözeceklerini bildirirken takım patronu Toto Wolff Cuma günü Abu Dhabi’deki sezon finali öncesinde karışıklığı çözdüklerini söyledi.

Sky Sports F1’e konuşan Wolff: “İşin üstündeyken öğrenmek her zaman acı vericidir, bu da bizi burnumuzun üstüne düştüğümüz daha öncekiler gibi bizi daha iyi kılacaktır.”

“Telsizimizde bir karışıklık vardı, kanallar birbirinin üstünde çalışıyordu ve George’un tarafındakiler pite girdiğini duyamadı.”

“Artık bunu çözdük. Yedek önlemler bile aldık.”

“Bir daha olmayacak.”

Red Bull pilotu Max Verstappen 1. antrenman seansında en hızlı turu attıktan sonra Mercedes, Valtteri Bottas’ın liderliğinde 2. antrenman seansını 1. ve 2. sıralarda tamamlayarak karşılık verdi.

Lewis Hamilton COVID-19 sebebiyle bir yarış kaçırdıktan sonra W11’inin kokpitine tekrardan döndü fakat seansın sonunda bir sorun yaşayarak takımının pit garajından çıkamadı.

Wolff bunun debriyajdan kaynaklanan bir sorun olduğunu fakat Mercedes aracındaki yeni bir özelliğin, Hamilton’un aracını manuel bir şekilde çalıştırmasını çalıştırmasını sağladığını söyledi.

Wolff: “Bir debriyaj sorunu yaşadık ve araç tekrardan çalışmadı.”

“O da debriyajı resetledi ve tekrardan çalıştırabildi. Uzun bir süredir yapmayı istediğimiz bir şeydi. Diğer bir çok üretici de bunu yapabilir.”

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar

Önceki haber

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

Alonso: "R25 hâlâ çok hızlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "R25 hâlâ çok hızlı"

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

Vettel, Ferrari’yle hedeflerinde başarısız olduklarını kabul ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari’yle hedeflerinde başarısız olduklarını kabul ediyor

Son Haberler

Mercedes, Sakhir GP’deki karışıklıktan sonra telsiz sistemlerindeki hatayı çözmüş
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Sakhir GP’deki karışıklıktan sonra telsiz sistemlerindeki hatayı çözmüş

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı
F1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

4s
2
Formula 1

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

1s
3
Formula 1

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

2s
4
Formula 1

Alonso: "R25 hâlâ çok hızlı"

3s
5
Formula 1

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

8s

Son Haberler

Mercedes, Sakhir GP’deki karışıklıktan sonra telsiz sistemlerindeki hatayı çözmüş
F1

Mercedes, Sakhir GP’deki karışıklıktan sonra telsiz sistemlerindeki hatayı çözmüş

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar
F1

Renault sürücüleri geçirdikleri Cuma gününden memnunlar

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun
F1

Sainz ve Norris, Abu Dhabi'ye yaptıkları başlangıçtan memnun

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı
F1

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
F1

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.