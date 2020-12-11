Mercedes, Sakhir GP’deki karışıklıktan sonra telsiz sistemlerindeki hatayı çözmüş

Mercedes Bahreyn Uluslararası Pisti’ndeki yarışın çoğunluğu boyunca George Russell liderliğinde 1-2 gidiyordu ama sonrasında güvenlik aracı periyodu devreye girince takım, araçlarını arka arkaya pite aldı.

Fakat garajın Russell’a ait olan kısmında bir telsiz sorunu yaşanınca pit ekibinin bir kısmı pilotun pite girdiğini duymadı ve aracına yanlış lastikler takılmış oldu.

Russell’ın aracına Bottas’ın ön lastikleri takılmıştı, bu da Bottas’a pitte 27 saniye geçirdikten sonra eski sert hamurlarının takılmasını gerektirdi.

Bu da yol tutuşu yakalamakta zorlanan Bottas’ın 8.liğe kadar düşmesine yol açtı, George Russell da yarışın sonlarına doğru lastiği patlayınca yarışı 9. sırada tamamladı.

Mercedes yarıştan kısa bir süre sonra sorunu çözeceklerini bildirirken takım patronu Toto Wolff Cuma günü Abu Dhabi’deki sezon finali öncesinde karışıklığı çözdüklerini söyledi.

Sky Sports F1’e konuşan Wolff: “İşin üstündeyken öğrenmek her zaman acı vericidir, bu da bizi burnumuzun üstüne düştüğümüz daha öncekiler gibi bizi daha iyi kılacaktır.”

“Telsizimizde bir karışıklık vardı, kanallar birbirinin üstünde çalışıyordu ve George’un tarafındakiler pite girdiğini duyamadı.”

“Artık bunu çözdük. Yedek önlemler bile aldık.”

“Bir daha olmayacak.”

Red Bull pilotu Max Verstappen 1. antrenman seansında en hızlı turu attıktan sonra Mercedes, Valtteri Bottas’ın liderliğinde 2. antrenman seansını 1. ve 2. sıralarda tamamlayarak karşılık verdi.

Lewis Hamilton COVID-19 sebebiyle bir yarış kaçırdıktan sonra W11’inin kokpitine tekrardan döndü fakat seansın sonunda bir sorun yaşayarak takımının pit garajından çıkamadı.

Wolff bunun debriyajdan kaynaklanan bir sorun olduğunu fakat Mercedes aracındaki yeni bir özelliğin, Hamilton’un aracını manuel bir şekilde çalıştırmasını çalıştırmasını sağladığını söyledi.

Wolff: “Bir debriyaj sorunu yaşadık ve araç tekrardan çalışmadı.”

“O da debriyajı resetledi ve tekrardan çalıştırabildi. Uzun bir süredir yapmayı istediğimiz bir şeydi. Diğer bir çok üretici de bunu yapabilir.”