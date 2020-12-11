Russell: "Puan alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Sakhir GP'sinde, COVID olan Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes adına yarışan Russell, uzun bir süre yarışı lider götürdükten sonra, yaşanan güvenlik aracı sırasında Mercedes'in pit hatası nedeniyle liderliği kaptırdı. Geriden gelerek lider Perez'e yaklaştığı sırada lastiği patlayan ve pite gelmek zorunda kalan Russell, yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Hamilton'ın koronavirüsü atlatmasının ardından Williams'a geri dönen Russell, bugünkü antrenman seanslarını 16. ve 18. sırada tamamladı.

Williams'a geri döndükten sonra konuşan Russell şunları söyledi: "Geri dönmek ve takımdaki tüm kızları ve erkekleri görmek çok güzel. Son 18 aydır bu takımla beraberim, bu yüzden sezonu güçlü bir şekilde bitirebilmek için çok çalışıyoruz."

"Tabii ki de biraz daha farklı bir durumla karşı karşıyayız, tur zamanları açık bir şekilde ortada. Mercedes gridin en üst konumunda."

"Onlar ile geçtiğimiz hafta yarışmakta çok şanslıydım, aracı ne tarafta geliştirmemiz gerektiğini öğrendim. İyi bir öğrenim sürecinin ardından beş gün içerisinde buraya geri gelmek oldukça güzel bir şey."

Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışıp yarışmayacağı Perşembe akşamına kadar belirsizliğini korumaktaydı ve bu sebeple Russell, Mercedes ile yarışmak için kenarda bekletiliyordu. Ancak Hamilton'ın dönüşü ile beraber Russell, Williams'daki aracına geri dönmüş oldu.

Russell, Williams'a döndüğü için üzülüp üzülmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse biraz garip bir hisse sahibim. Sanırım Bahreyn öncesinde araç ile iki hafta geçirmek istedim, bu da tamamen Bahreyn'de olabildiğince fazla şey öğrenip buraya herhangi bir bahane ile gelmemek içindi."

"Ancak performans açısından Bahreyn'de iyi bir iş çıkardığımız için bir yandan, bunun iyi bir hafta sonu olduğunu, tabii ki de kazanmak istediğimi ancak hafta sonunda inanılmaz bir fırsata sahip olduğunu düşünüyorum."

"Her ne olursa olsun Williams'daki insanlar bana bu fırsatı verdi, son iki senedir benim için durmaksızın çalışıyorlar ve sezonu en üst noktada bitirmek benim görevim, bu yüzden de buradayım."

George Russell, Williams FW43 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, Sakhir GP'sinde aldığı iki puan ile beraber F1 kariyerindeki ilk şampiyonluk puanlarını da almış oldu. Bu hafta sonu puan almanın mümkün olup olmadığı konusunda ise şunları söyledi: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Bence sezonun son yarışında griddeki herkes biraz daha çaresiz oluyor. Markalar şampiyonasında birkaç takım üçüncülük için savaşıyor, bu yüzden bir takım riskli hamleler görebiliriz."

"Carlos zaten Ferrari'ye gidiyor, bu yüzden aracı parçalamak onun umurunda olmayacaktır. Aynı zamanda Danny Ric de McLaren'e gidiyor, bu yüzden onun da aracı parçalaması pek umrunda olmayacaktır. Başka kim kaldı? Bilmiyorum. Sanırım bu kadar."

"Sergio takımdan ayrılıyor, bu yüzden o da aracı parçalamayı umursamayacaktır. İyi bir yarış olabilir."

"Ancak dürüst olmak gerekirse saf tempo bakımından biliyoruz ki ilk 10 için mücadele edemeyeceğiz. Kimi ve Kevin çok hızlı gözüküyorlar, ki normalde de durum bu şekilde, normalde Cuma günleri biraz daha yavaş kalıp Cumartesi günleri yolumuzu buluyoruz."