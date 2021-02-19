Szafnauer: ‘’2021 aracına çok yatırım yapmak zorunda kaldık’’

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Alman dergisi Auto Motor und Sport’a verdiği röportajda takımla ve yeni araçla ilgili bazı soruları yanıtladı.

COVID-19 pandemisinin araç hazırlamayı ne kadar zorlaştırdığı sorulan Szafnauer, ‘’Normalinden biraz daha zor çünkü protokollerin güçlendirilmesi gerekiyor. Tek eksik parça aracı durdurabilir. Şu ana kadar iyi bir iş çıkardık. Aracı hazırlamak üzereyiz. Umuyorum ki zamanında bitirebileceğiz.’’ dedi.

Fabrikaya girmek isteyen herkese korona testi uyguladıklarını belirten takım patronu, kış testlerinin ertelenmesi konusunda şunları söyledi: ‘’Üretim planımızda sahip olduğumuz risk açısından bir rahatlama oldu.’’

‘’Bu dar takvimde, fabrikada virüs vakasının çıkması felaket olurdu. Test sürüşlerindeki ertelenme bize nefes almak için birazcık zaman verdi.’’

‘’Sistemimizi çok güçlü tutuyoruz ki birinin virüs kapması halinde, anında hareket edebilelim. Çalışan daha fabrikaya girmeden bunu engelleyebiliriz.’’

2021’de homologasyondan ne kadar kar edecekleri sorulduğunda ise Szafnauer, ‘’Bu yılki araçların homologasyonuyla büyük bir kazanç sağlanmayacak. Daha az harcıyoruz fakat neredeyse aynı rakamlardayız çünkü FIA aerodinamik kuralları çok değiştirdi.‘’

‘’Çoğu parça homologe edilmiş olsa da, 2021 aracına çok yatırım yapmak zorunda kaldık.’’

‘’Yani yeni aracı, farklı kurallarla 2022 yılına ertelemek çok iyi bir karardı.’’ dedi.

Yeni getirilecek bütçe sınırlanması hakkında da konuşan takım patronu, bu sınırların içerisinde rahat bir şekilde ilerlediklerini ve bazı takımların bu sınırların altına düşebilmek için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Szafnauer, ‘’Bu farklı alanları etkileyecek. Yarışlara yaklaşımları, araç geliştirmeyi de etkileyecek. Fabrikadaki günlük yaşamı bile etkileyecek. Ancak bu bütçe sınırının bizim üzerimizde bir etkisi yok.’’ dedi.

Aston Martin takım patronu, bu sezona geçen sene bıraktıkları gibi başlamak istediklerini söyledi ve biraz daha tutarlılığa ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Romanyalı yönetici, ‘’Sonuçlarda biraz daha tutarlılığa ihtiyacımız var. Eğer bunu başarabilirsek, üçüncü olabiliriz. Bu bizim temel hedefimiz olmalı.’’ dedi.

Geçen yıl şanssız olduklarını da belirten Szafnauer, takımın 2020’deki en büyük üç zayıflığını anlattı: "Art arda iki kere motor arızamız oldu. Bir kere üçüncüyken yarıştan çekilmek zorunda kaldık. Bahreyn’deki arıza olmasaydı üçüncü bitirirdik.’’

‘'Başka bir örnek ise, Lance'in Mugello’da dördüncüyken lastiğinin patlamasıydı. Bu arıza olmasaydı şampiyonada üçüncü olurduk.’’

‘’[Lance] Türkiye’de ise pist dışına çıktı, ön kanadın altından çıkan bir parça, aerodinamik olarak işini zorlaştırdı. Bu, yağmurlu bir yarışta oldu. Bu parça kanadın altına takılmasaydı, çok daha fazla puan alırdı. Kötü şanstı."

2022 aracına tamamen odaklanma kararını, diğer takımlara kıyasla nerede olduklarını gördükten sonra vereceklerini belirten takım patronu, 2021 aracını geliştirmeyi bırakma kararını önümüzdeki dört ilâ altı hafta içerisinde vereceklerini açıkladı.

Çeviri: Betim Aker