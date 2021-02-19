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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: "Suzuka'da yarışmak için çok heyecanlıyım"

2021 gridinin en genç sürücüsü olacak Tsunoda, sezon öncesinde Motorsport.com tarafından yapılan röportajda, bazı sorularımıza cevap verdi.

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Tsunoda: "Suzuka'da yarışmak için çok heyecanlıyım"

F1 2021 sezonu çaylaklarından biri olan Tsunoda, geçtiğimiz günlerde Motorsport.com’la bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda yeni sezonla ilgili soruları cevaplayan Japon pilot, yeni takım arkadaşı Pierre Gasly hakkında da konuştu.

Yuki Tsunoda, F2’de geçirdiği tek sezonun ardından F1’e geçerek bu sezonun çaylaklarından biri olacak. F2’deki tek sezonun ardından F1’e geçmeyi bekleyip beklemediği sorulan pilot, ‘’Henüz değil! Her zaman Formula 1’e geçebilmeyi düşünüyordum, yarışmaya başladıktan beri hedefim buydu, önemli sonuçlar alıp biraz da şanslı olmanız gerekiyor, fakat şans sizin kontrol edebileceğiniz bir şey değil.’’

‘’Kendi açımdan, her daim en iyi performansımı vermem gerek, çünkü alacağım sonuç benim ellerimde.’’

‘’Her kategoride, yeni başlasanız bile, çok fazla zamanınız yok, olabildiğince hızlı bir şekilde rekabetçi olmalısınız ve ben her zaman bunu yapmayı denedim.’’ yanıtını verdi.

F2’dekinden farklı olarak, en büyük değişikliğin aracın hızı ve sezonun uzunluğu olacağını söyleyen Tsunoda, teknik açıdan da bir çok farklılık olduğunu ve hızlıca öğrenmesi gereken birçok prosedür olduğunu ekledi.

‘’Aynı zamanda bir de fiziksel tarafı var, antrenmanlı ve fit olmak gerekiyor, hem fiziksel olarak hem de zihnen.’’

Japon pilot, F1’e geçişi öncesinde F2’de, yeterince idmanlı olup olmadığı sorulduğunda, farklı açılardan bakıldığı zaman öyle olduğunu düşündüğünü ve lastik yönetimi hakkında çok şey öğrendiğini söyledi. Aynı zamanda da Formula 2’nin ona üst düzey bir takımla çalışmak için iyi bir fırsat olduğunu ekledi.

‘’Her zaman öğrenecek çok şey var fakat Formula 2 çok kullanışlı bir deneyim ve Formula 1 macerama başlamadan önce iyi bir ‘ısınma’ oldu.’’

Test sürüşlerinde, daha önce AlphaTauri’yle birlikte çalışan Tsunoda, bu sezon takımla çalışmanın nasıl olacağını da anlattı.

Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alpha Tauri
1/5

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
2/5

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
3/5

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
4/5

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
5/5

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

‘’Beni çok rahat ettiren bir takım, ekibin üyeleriyle iyi çalışabileceğime eminim ve onların tutkusunu ve etkinliklere nasıl hazırlandıklarını beğendim. İlk başından itibaren iyi bir ilişki oldu.’’

‘’Sezona hazırlanma aşamasında takımla zaman geçirdiğim için şanslıyım, yani şimdiden çok öğreniyorum ve herkesi daha da iyi tanımaya devam ediyorum. ’’

Formula 1’deki ilk sezonu için çok heyecanlı olduğunu belirten AlphaTauri pilotu, Suzuka’da, Japon fanların önünde yarışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

‘’Suzuka’da en son yarıştığımda bir Formula 4 aracı kullanıyordum, yani Formula 1 aracıyla yarışmanın daha farklı olacağını düşünüyorum ve böylesine prestijli bir durumda ülkemi temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. Birçok yeni ülke ziyaret edip, farklı pistlerde yarışmak için sabırsızlanıyorum.’’

‘’Ancak en harika şey ise, spordaki bir sürü süper starla aynı gridde olacak olmak, dünyadaki en iyi sürücülerden birkaçıyla birlikte olmak benim için bir onur olacak.’’

Kendisini en çok motive eden şeyin, GP kazanan ilk Japon isim olma isteği olduğunu belirten Tsunoda, onu uzun süredir destekleyen Honda’yla aralarındaki ilişkiye de değindi.

‘’Honda beni Formula 4 günlerimden beri destekledi ve kariyerimde inanılmaz önemli bir rol oynadı. Onlara müteşekkir olmayı hiçbir zaman bırakmayacağım ve minnettarlığımı göstermek için alabildiğim en iyi sonuçları almaya çalışacağım. Bu sezon Formula 1’deki son sezonları ve bu gerçekten çok üzücü.’’

Yuki Tsunoda, neden 22 numarayı seçtiğini ise şöyle anlattı: ‘’Karting’deyken numaram 11’di fakat F1’de bu, Sergio Perez tarafından alınmıştı. Bu yüzden ben de bunu ikiye katladım ve 22 oldu, bu numarayı sevdim çünkü Jenson Button’ın numarasıydı, saygı duyduğum bir sürücü, aynı zamanda da Takuma Sato tarafından da kullanılmıştı.’’

2021 gridindeki en genç pilot ve 2000’li yıllarda doğan ilk pilot olmasına rağmen Tsunoda, yaşa çok fazla önem vermediğini söyledi.

Takım arkadaşı Pierre Gasly hakkında ise şu yorumları yaptı: ‘’Pierre gerçekten çok hızlı ve bir Formula 1 galibiyeti var. Her sürücü için ilk amaç takım arkadaşlarını yenmek olur ve bunun benim için zahmetli bir yol olacağının farkındayım.’’

‘’O inanılmaz bir yetenek.’’

Tsunoda F1’deki ilk sezonundaki hedefinin olabildiğince hızlı öğrenmek ve elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söyledi. Japon sürücü, pist dışında normal, 20 yaşında bir genç olduğunu ve video oyunları oynadığını ekledi.

Genç pilot, ‘’Motor sporları oyunlarından çok hoşlanmıyorum çünkü bunları gerçekçi bulmuyorum.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
1/4

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
2/4

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
3/4

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
4/4

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

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