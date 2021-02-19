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Tost: "AlphaTauri'nin hatasız bir 2021 sezonuna ihtiyacı var"

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost’a göre takımın, orta sıranın liderliği hedefini yere getirebilmesi için bu sezon hataya mahal vermemesi gerekiyor.

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Tost: "AlphaTauri'nin hatasız bir 2021 sezonuna ihtiyacı var"

Faenza merkezli ekip cesaretlendirici bir 2020 sezonu geçirdi, sezonun öne çıkan anı ise takımın Fransız pilotu Pierre Gasly’nin İtalya GP’sinde sürpriz bir galibiyet alması oldu.

Fakat takımlar şampiyonası ekibin istediği gibi geçmedi ve AlphaTauri sezonu ancak; McLaren, Racing Point, Renault ve Ferrari’nin ardından 7. sırada tamamlayabildi.

Tost, takımın 2020’deki iyi günlerinden memnun olduğunu fakat bu sezon hedeflerini tutturabilmek adına kötü günlerin olmadığından emin olmaları gerektiğini söyledi.

Takımın 2021 sezonunda yarıştıracağı AT02’nin lansmanında konuşan Tost, “AlphaTauri 2020’de bir orta sıra takımıydı. Başarılı bir şekilde McLaren, Renault ve Racing Point gibi takımlara karşı mücadele edebiliyorduk fakat bu sezonki hedefimiz düzenli bir şekilde orta sıranın zirvesinde olup daha da ilerleyebilmek olacak.”

“Bunu başarabilmek adına dayanıklılık sorunlarından kaçınıp her yarışı puan alarak tamamlamalıyız. Bu, sadece hiçbir hata yapmazsak olabilir. Bu yüzden işimize; her yarışta, hem pist üstünde hem de dışında, %100 odaklanmalıyız, çünkü rakiplerimizle mücadele etmek zor olacak.”

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“4 kez yarış dışı kaldığımızı unutamam. 3’ünde dayanıklılık sorunlarıyla yüzleştik, birinde ise Pierre bir kazaya dahil oldu, bu da 4 kez puan kazanma fırsatını kaçırdığımız manasına geliyor.”

“Kesinlikle bazı durumlara düşmemek adına, önümüzde yapmamız gereken henüz biraz daha iş var fakat takım, yeni sezona olabilecek en iyi şekilde hazırlanabilmek için buna odaklanmış durumda. Yeni aracın umduğumuz kadar iyi olmasını diliyorum, çünkü sürücülerimizin rekabetçi bir aracı olursa geçen sezondan daha da iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorum.” dedi.

Tost’un zayıf noktalara odaklanma fikrine Gasly’den de destek çıktı. Fransız pilot, takımın gelişim kat edebilmesi için tüm sezon boyunca istikrarlı olması gerektiğini düşünüyor.

Gasly, “Geçen sene çok iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum ve hem istediğim şekilde sürebildim hem de mühendislerimle mükemmel bir ilişkiye sahiptim. Benim ve takımın neye ihtiyacı olduğunu anladık ve birlikte çalışarak bu sonuçları alabildik.”

“Gerçekten tatmin oldum fakat henüz gelişme gösterilebilecek, ince ayarlarını yapabileceğimiz yerler mevcut. Tüm sene istikrarlı olmanız ve her fırsatta puan kazanabilmeniz gerek.”

“Aracın Bahreyn’de nasıl performans göstereceğini gördükten sonra biraz daha bilgi sahibi olabileceğiz. Fakat temel hedefimiz, istikrar ve hata yapmamak olacak.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar AlphaTauri
Editör Jonathan Noble

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