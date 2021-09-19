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Formula 1 Haberler

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"

Sir Jackie Stewart, Max Verstappen'i griddeki en hızlı sürücü olarak görüyor. Ancak Lewis Hamilton'ın göz ardı edilemeyeceği konusunda uyarıyor.

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"

Jenerasyonlar arasındaki bu yarış bir kaç yıldır bekleniyordu ve en sonunda, 2021 yılında şampiyonluk için Hamilton ve Verstappen çekişmeye başladı.

Monza'nın ardından, Hamilton ile arasındaki beş puan farkla, avantaj Verstappen'de kalsa da sezonun bitmesine sekiz yarış kala durum hâlâ dengesini koruyor.

Stewart, nihayetinde galibiyeti kimin alacağına bakarak, Verstappen'i yeteneklerinden dolayı önde görüyor ancak Hollandalı pilotun hâlâ çaylak gibi davrandığını söylüyor.

Stewart talkSport'a, "Bence, en iyi paket şuan Mercedes'te. Ancak Red Bull da ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi."

"Aynı zamanda, Lewis Hamilton için F1 kariyeri sona yaklaşıyor olabilir. Bu yüzden geleceğe dair Verstappen'in daha çok şansı var. Yine de Mercedes'i göz ardı etmemeliyiz ve Lewis Hamilton harika bir sürücü." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

İki pilot, İtalya Grand Prix'sinde Rettifilo şikanında bu yıl ikinci kez kaza yaptılar. Kazanın ardından, Verstappen'in Red Bull'u Mercedes'in üzerine indi ve  iki sürücü de yarış dışı kaldı.

Hakemler, kazanın 'büyük oranda' sorumlusunu Verstappen olarak gördü ve Rusya Grand Prix'si için üç sıra grid cezası verildi.

Stewart, "İki sürücünün de istediklerini elde etmek için fazla ileriye gittikleri bir tecrübe daha oldu."

"Yarışın henüz ilk yarısıydı ve bu kısımda çok fazla zorlamak istemezsin."

"Burası, bir veya iki yerde geçme şansının olduğu bir pist."

"Aynı şekilde, Silverstone'da da birilerine çarptılar. Bence, iki kaza da önlenebilirdi."

"Birbirilerini bu kadar zorlamak ve araçların havalanması için yarışta henüz çok erkendi. Çok ciddi bir durum olabilirdi."

"Kimin suçlu olduğunu söylemek çok zor olurdu.  Hakemler, Verstappen'e üç sıra grid cezası vererek bir karara vardı. Bu, çok hafif bir ceza."

"Bence, iki sürücü de sorumluluk almalı. Herkesin bildiği bir virajdı ve benim zamanımda o viraj kesinlikle yoktu."

"Viraj, pist çok hızlı ve tehlikeli olduğu için oraya koyuldu." diye ekledi.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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