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Perez'in Red Bull'da zorlanması, Albon'u "rahatlatmamış"

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2020 senesinde RB16 aracından maksimumu almakta zorlanan Alexander Albon, 2021'de kendisinin koltuğuna oturan Sergio Perez'in de benzer sorunlar yaşamasının kendisini rahatlatmadığını söyledi.

Perez'in Red Bull'da zorlanması, Albon'u "rahatlatmamış"

2019 sezonunda Toro Rosso ile F1'de yarışmaya başlayan Albon, sezonun ilk yarısında iyi bir iş çıkarmıştı. O dönem Red Bull için süren Pierre Gasly ise RB15'ten maksimumu almakta zorlanıyordu.

Fransız pilotun sezonun ilk yarısında sürekli olarak takım arkadaşının arkasında kalmasının ve kaza yapmasının ardından Red Bull yönetimi, yaz arasında Gasly ile Albon'u değiştirme kararı almıştı. 

Toro Rosso'da geçirdiği yarım dönemin ardından Red Bull koltuğuna oturan Albon, 2019 sezonunun ikinci yarısında gösterdiği performanslarla 2020 sezonu için koltuğunu korumayı başarmıştı. 

Ancak 2020 sezonu Albon için pek de iyi geçmedi. Sezon boyunca Verstappen'e uzak kalan ve istikrarsız performanslar gösteren Albon, sezonu 105 puanla 7. sırada tamamlayabildi. 

Red Bull, 2020 sezonunun sonunda Albon'la da yollarını ayırdı ve 2021 sezonu için daha tecrübeli bir pilot olan Sergio Perez'le anlaştı. 

Perez, Azerbaycan Grand Prix'sinde galibiyete uzanmayı başarsa da sezon içinde gösterdiği istikrarsız performanslarıyla bazı yarışlarda ön taraftaki mücadeleye giremedi. 

Koltuğunu Perez'e kaybeden Albon, Perez'in de kendisinin yaşadığına benzer sorunlar yaşamasının kendisini rahatlatmadığını söyledi. 

Perez'in yaşadığı sorunlar hakkında Auto Hebdo'ya konuşan Albon, şunları söyledi: "Perez'in yaptığı yorumlar, benim geçen sene olayları nasıl gördüğüme benziyor."

"Ancak onun da zorlanması beni hiçbir şekilde rahatlatmıyor çünkü takım için en iyisini istiyorum. Bu, Red Bull'un dünya şampiyonasında performans göstermesiyle alakalı." 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez, takıma alışma sürecinde Albon'un kendisine çok yardımcı olduğunu söylemişti. Albon, Perez'in takıma alışmasına yardımcı olmasının, takıma yardım edebileceği en iyi yöntem olduğunu söyledi. 

"Araç hakkındaki bilgimi ve tecrübemi ona aktararak ona yardımcı olmayı tercih ediyorum, bu şekilde o en kısa sürede adapte olabilir."

"Araç 2020'ye kıyasla gelişti ancak sürüşteki zorluk devam ediyor." 

2021 aracının daha hızlı olduğunu söyleyen Albon'a, takımda kalsaydı bu seneki araçta daha iyi bir iş yapıp yapamayacağı soruldu. 

Albon, bunu bilemeyeceklerini söyledi ve şunları ekledi: "Bunu söylemek [bu seneki araçla daha iyi bir iş çıkarıp çıkarmayacağını söylemek] zor. Ancak bu seneki araç geçen sezonki araçtan daha iyi."

"Geçen sezondan dersler çıkardığımı hissediyorum. Kendi değerimi göstermek için bir şans daha bulduğum için mutluyum." 

 

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