Steiner: "Sprint yarışlarını devam ettirirdim"

Formula 1 2023'te Sprint'in cumartesi sabahı sprint sıralaması ve öğleden sonra sprint yarışı ile bağımsız bir gün haline gelmesiyle bir değişiklik yaptı. Ancak bu 2024 için formatı iyileştirme çabasıyla tersine çevrilebilir.

Bu konu, bu ay F1 komisyonuna sunulacak nihai bir kararla birlikte masaya yatırılan iki tekliften biri olduğu anlaşılıyor.

Sprint formatı, 2023'teki altı yarışın ardından, başta Dünya Şampiyonu Max Verstappen olmak üzere bazı isimlerden gelen eleştirileri hedefi oldu.

F1 CEO'su Stefano Domenicali kasım ayında değişikliklerin yolda olduğunu doğruladı. Ancak şimdilik bu değişiklikler spor tarafından resmi olarak onaylanmadı. Çünkü hala F1 komisyonuna sunulmaları ve onaylanmaları gerekiyor.

Ancak sprint sıralama turlarının cuma gününe alınmasının muhtemel olduğunu ve kapalı park kurallarında yapılacak olası değişikliklerin de tartışılmakta olduğu beliniyor.

Şu an itibariyle araçlar cuma günü sıralama turlarının başlangıcında kapalı park koşullarına girerken, pilotlar ve takımlar bir antrenman seansının aracı hafta sonunun geri kalanına hazırlamak için yeterli olmadığından tüm yıl boyunca şikayet etti.

Alternatif olarak, daha radikal bir sprint yarışı için ters grid, hatta muhtemelen kısmi ters grid, getirmek olacaktır. Ancak bunun nasıl etkili bir şekilde yapılabileceğine dair tartışmalar hala devam ediyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, with their awards after the Sprint race