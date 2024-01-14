Aston Martin, Red Bull'dan bir isimle daha anlaştı

Aston Martin, Red Bull Racing'den önemli bir ismi daha transfer etti: Macar mühendis Andor Hegedus.

Milton Keynes merkezli Red Bull'da görev alan Hegedus, pit stopların organizasyonundan sorumluydu ve bu önemli işle uğraşan mekanikerlerin çalışmalarını koordine ediyordu.

Hegedus, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 sezonunun başından itibaren Aston Martin'de çalışmaya başlayacağını söyledi.

Formula 1 kariyeri 2011 yılında Marussia ile başladı ve kısa bir süre sonra Red Bull'a geçti.

Şampiyon takım net ve koordineli pit stoplarıyla bilinirken, Aston Martin bu konuda yetersiz kalıyor. Lawrance Stroll'ün yaptığı bu son anlaşma ile, bu konuyu çözüme kavuşturmuş olacaklar.

Andor, "Bir sonraki bölüm başlıyor ve artık yeşil üniformayı giyeceğim!"

"Aston Martin'de Proje Müdürü olarak göreve başlayacağım için çok heyecanlıyım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim!" dedi.

Böylelikle Aston Martin, Red Bull'dan bir önemli isimle daha anlaşmış oldu.