Aston Martin, Red Bull'dan bir isimle daha anlaştı
Aston Martin, Red Bull'dan Andor Hegedus ile anlaşma imzaladığını doğruladı.
Aston Martin, Red Bull Racing'den önemli bir ismi daha transfer etti: Macar mühendis Andor Hegedus.
Milton Keynes merkezli Red Bull'da görev alan Hegedus, pit stopların organizasyonundan sorumluydu ve bu önemli işle uğraşan mekanikerlerin çalışmalarını koordine ediyordu.
Hegedus, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 sezonunun başından itibaren Aston Martin'de çalışmaya başlayacağını söyledi.
Formula 1 kariyeri 2011 yılında Marussia ile başladı ve kısa bir süre sonra Red Bull'a geçti.
Şampiyon takım net ve koordineli pit stoplarıyla bilinirken, Aston Martin bu konuda yetersiz kalıyor. Lawrance Stroll'ün yaptığı bu son anlaşma ile, bu konuyu çözüme kavuşturmuş olacaklar.
Andor, "Bir sonraki bölüm başlıyor ve artık yeşil üniformayı giyeceğim!"
"Aston Martin'de Proje Müdürü olarak göreve başlayacağım için çok heyecanlıyım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim!" dedi.
Böylelikle Aston Martin, Red Bull'dan bir önemli isimle daha anlaşmış oldu.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Son Haberler
2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?
2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak? 2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?
Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"
Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir" Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"
Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"
Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı" Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"
Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor
Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar