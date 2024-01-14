Allison, kendisini eleştirenlere cevap vermeye hazır
Mercedes teknik direktörü James Allison, takımın karşısına çıkabilecek 'sahte sempatiyi emmeye' hazır olduğunu ve kendisini eleştirenlerin haksız olduğunu kanıtlama arzusuyla harekete geçtiğini söylüyor.
2014'ten itibaren sekiz yıllık hakimiyetinin çok yüksek standartlarına göre, 2022'nin başında yeni aerodinamik düzenlemelere geçilmesinin ardından rakipleri Red Bull ve Max Verstappen'in herkesi bir kenara süpürmesini izlediği son iki sezon takım içindeki herkes için zorlu geçti.
Son iki yılda markalar şampiyonasını sırasıyla üçüncü ve ikinci sırada bitirmek küçümsenecek bir başarı değil. Ancak bu süre zarfında sadece bir zafer elde edebilen Mercedes'in ne kadar geride kaldığını da gösteriyor.
Allison'ın geçen yıl nisan ayında eski teknik sorumluluk görevine geri dönmesi ve Mike Elliott ile görevlerini değiştirerek baş teknik sorumlu olmasıyla birlikte yeni sezona yönelik beklentiler yüksek.
Mercedes önümüzdeki ay W15 ile tamamen yeni bir araç tanıtacak. Takım patronu Toto Wolff geçen sezonun bitiminden önce ön sıralara dönmek için 'neredeyse her bileşenin değiştirildiğini' doğruladı.
Allison bu yıl tekrar mücadele etmek için motivasyonun yüksek olduğunda ısrar ediyor. 'Performance People' podcast'inde konuşan Allison, "Bu işte hep birlikte olduğumuzu ve insanların bizim için geleceğimizi, bir zamanların büyük takımı şimdi düşüşte, ve bununla birlikte gelen tüm olumsuz anlatıları yazdıklarını hissediyoruz."
"İçeride, 'Bırakın söylesinler, çünkü bu onların işi, bir şeyler söylemek zorundalar' dediğimiz sürece."
"Bizim işimiz onlara yanıldıklarını göstermek. Herkes bize sempati ile bakarken bunun ne kadar iyi hissettireceğini hayal etmek."
"Bunu sineye çekiyoruz ve 'Tamam, bunun üzerinde çalışacağız, geri döneceğiz ve onlara göstereceğiz' diyoruz ve bu kesinlikle harekete geçirici oluyor."
"Burası, kafalarında, karakterlerinde ve fabrikada sahip olduğumuz ekipmanlarda buna karşı dirençli olmak ve yeniden inşa edip bir kez daha ön sıralarda yer almayı hak eden bir otomobil üretebileceğimizi göstermek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olan olağanüstü yeteneklerle dolu bir yer." dedi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12
Şu anda yeniden tasarımın ön saflarında yer alan ve kanatları altındaki çeşitli departmanları denetleyen ve aynı yönde ilerlemeleri için onları bir araya getiren Allison için, yeniden avlanan değil avcı olmanın heyecan verici olduğunu söylüyor.
Allison, "Bunu kesinlikle hissediyorum. Bence bir takım olarak, eğer zirvedeyseniz ve düşmeye başladıysanız, buna bakmanın iki yolu vardır."
"Birincisi, bir zamanlar ne olduğunuza ağıt yakmak ve 'Bu bizim başımıza nasıl gelebildi? diyebilmek"
"Geriye dönük bir zihniyete sahipseniz bu oldukça iç karartıcı olabilir ve aslında gerilemenin uzamasına neden olabilir."
"Öte yandan, 'Pekala, bulunduğumuz yerdeyiz. Kazanmayı hak etmek için ne yapmamız gerektiğini bulalım ve şu anda olmayı hak ettiğimiz ve gelecekte olacağımız yere geçişin tadını çıkaralım' diyebilirsiniz."
"Herkes ne kadar çabuk aynı fikirde olursa, durgunluk o kadar kısa sürer ve daha eğlenceli olur. Çünkü artan ivme duygusu son derece keyif vericidir."
"Gelecekte bir noktada padokta göğsünüzü gere gere dolaşmanızı sağlayacak şeyleri inşa ettiğiniz fikri gerçekten enerji verici."
"Her ne kadar dış dünya bunun içten içe acı verici olduğunu düşünse de, ki bir açıdan öyle, bu aynı zamanda gerçekten heyecan verici."
"Bunun iç karartıcı ya da heyecan verici olmasının büyük bir kısmı ona nasıl bakmayı seçtiğinize bağlı." dedi.
Son Haberler
2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?
2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak? 2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?
Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"
Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir" Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"
Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"
Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı" Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"
Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor
Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar