Allison, kendisini eleştirenlere cevap vermeye hazır

2014'ten itibaren sekiz yıllık hakimiyetinin çok yüksek standartlarına göre, 2022'nin başında yeni aerodinamik düzenlemelere geçilmesinin ardından rakipleri Red Bull ve Max Verstappen'in herkesi bir kenara süpürmesini izlediği son iki sezon takım içindeki herkes için zorlu geçti.

Son iki yılda markalar şampiyonasını sırasıyla üçüncü ve ikinci sırada bitirmek küçümsenecek bir başarı değil. Ancak bu süre zarfında sadece bir zafer elde edebilen Mercedes'in ne kadar geride kaldığını da gösteriyor.

Allison'ın geçen yıl nisan ayında eski teknik sorumluluk görevine geri dönmesi ve Mike Elliott ile görevlerini değiştirerek baş teknik sorumlu olmasıyla birlikte yeni sezona yönelik beklentiler yüksek.

Mercedes önümüzdeki ay W15 ile tamamen yeni bir araç tanıtacak. Takım patronu Toto Wolff geçen sezonun bitiminden önce ön sıralara dönmek için 'neredeyse her bileşenin değiştirildiğini' doğruladı.

Allison bu yıl tekrar mücadele etmek için motivasyonun yüksek olduğunda ısrar ediyor. 'Performance People' podcast'inde konuşan Allison, "Bu işte hep birlikte olduğumuzu ve insanların bizim için geleceğimizi, bir zamanların büyük takımı şimdi düşüşte, ve bununla birlikte gelen tüm olumsuz anlatıları yazdıklarını hissediyoruz."

"İçeride, 'Bırakın söylesinler, çünkü bu onların işi, bir şeyler söylemek zorundalar' dediğimiz sürece."

"Bizim işimiz onlara yanıldıklarını göstermek. Herkes bize sempati ile bakarken bunun ne kadar iyi hissettireceğini hayal etmek."

"Bunu sineye çekiyoruz ve 'Tamam, bunun üzerinde çalışacağız, geri döneceğiz ve onlara göstereceğiz' diyoruz ve bu kesinlikle harekete geçirici oluyor."

"Burası, kafalarında, karakterlerinde ve fabrikada sahip olduğumuz ekipmanlarda buna karşı dirençli olmak ve yeniden inşa edip bir kez daha ön sıralarda yer almayı hak eden bir otomobil üretebileceğimizi göstermek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olan olağanüstü yeteneklerle dolu bir yer." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Şu anda yeniden tasarımın ön saflarında yer alan ve kanatları altındaki çeşitli departmanları denetleyen ve aynı yönde ilerlemeleri için onları bir araya getiren Allison için, yeniden avlanan değil avcı olmanın heyecan verici olduğunu söylüyor.

Allison, "Bunu kesinlikle hissediyorum. Bence bir takım olarak, eğer zirvedeyseniz ve düşmeye başladıysanız, buna bakmanın iki yolu vardır."

"Birincisi, bir zamanlar ne olduğunuza ağıt yakmak ve 'Bu bizim başımıza nasıl gelebildi? diyebilmek"

"Geriye dönük bir zihniyete sahipseniz bu oldukça iç karartıcı olabilir ve aslında gerilemenin uzamasına neden olabilir."

"Öte yandan, 'Pekala, bulunduğumuz yerdeyiz. Kazanmayı hak etmek için ne yapmamız gerektiğini bulalım ve şu anda olmayı hak ettiğimiz ve gelecekte olacağımız yere geçişin tadını çıkaralım' diyebilirsiniz."

"Herkes ne kadar çabuk aynı fikirde olursa, durgunluk o kadar kısa sürer ve daha eğlenceli olur. Çünkü artan ivme duygusu son derece keyif vericidir."

"Gelecekte bir noktada padokta göğsünüzü gere gere dolaşmanızı sağlayacak şeyleri inşa ettiğiniz fikri gerçekten enerji verici."

"Her ne kadar dış dünya bunun içten içe acı verici olduğunu düşünse de, ki bir açıdan öyle, bu aynı zamanda gerçekten heyecan verici."

"Bunun iç karartıcı ya da heyecan verici olmasının büyük bir kısmı ona nasıl bakmayı seçtiğinize bağlı." dedi.