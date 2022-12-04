Sainz: "Bu yıl yaşadığım zorlukları daha önce hiç yaşamadım"

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Sainz, 2015'ten beri Formula 1'de yarışıyor ve Toro Rosso'da geçirdiği yaklaşık üç yıllık sürecin ardından önce Renault, sonra da McLaren'a geçti.

2021'in başından beri Ferrari için yarışan Sainz, geçen yılki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti ancak 2022'ye pek de istediği gibi başlayamadı.

Sürekli olarak Charles Leclerc'in gerisinde kalan Sainz, bir dizi hata yaptı ve şampiyonluk savaşından koptu.

Yine de Sainz, sezonun ikinci yarısında ileriye doğru gitmeyi başardı ve eski formunu yavaş yavaş kazandığını gösterdi.

Kariyerinin ilk zaferini aldığı sezonu yorumlayan Sainz, "Başlangıç çok zordu, kendimi pek de iyi bir konumda bulmadım ve muhtemelen beklenmeyen zorluklarla karşılaştım."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

"Ancak karşılaştığımız tüm aksiliklere rağmen motivasyonumu koruyabildiğim ve kendimi toparlayabildiğim için gurur duyuyorum."

"Hem takım hem de ben pek çok aksilik yaşadık ama yine de gidişatı değiştirmeyi başardık. Şimdi yeniden iyi performans gösterebiliyorum."

"Bu seviyede kalmaya niyetliyim ve bu yıl yaşadığım tüm pozitif deneyimlerden faydalanmaya devam edeceğim."

"Öğrenim açısından bu yıl, 2015'teki ilk sezonumdan bu yana en ödüllendirici yıl oldu. O zamandan beri bazı sezonlar daha zor, bazıları daha kolay geçti ama hiçbir zaman 2022'de yaşadığım kadar zorluk yaşamadım."

"Bu aracı kullandığım ilk beş ya da altı yarışta sürekli olarak geride kaldım ve kendimi bu durumda bulduğumda, sürüş tarzımda ve araç ayarlarında, pek çok şeyi değiştirmek zorunda kaldım."

"Buna ek olarak sürüş tarzımla ilgili bazı reflekslerimi geliştirmem ve tarzımı ayarlamam çok fazla vakit aldı."

"Sonra alışmaya başladıkça, ileriye doğru büyük bir adım attığımı ve kendimi daha da geliştirdiğimi hissettim. Bu süreçten genel anlamda çok şey öğrendim." dedi.