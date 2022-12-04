Wolff: "Bir daha hiçbir takım sekiz şampiyonluk kazanamayacak"

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Wolff, F1'in değişen kurallarının; bir takımın sporda uzun süreli bir dominasyon elde etmesini imkansız kıldığını söyledi.

Mercedes, 2014 ve 2021 yılları arasında mevcut şampiyonlukların biri hariç hepsini kazandı: 2021'de Max Verstappen, Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştı, ancak Markalar Şampiyonluğu yine Mercedes'teydi.

Ancak F1'in yakın zamanda uygulamaya koyduğu bütçe sınırı ve rüzgar tüneli süresi kısıtlamaları, büyük takımların mali güçlerini ortaya koymasını engellediği için Wolff, artık bir takımın benzer şekilde sporu domine etmesi olasılığının kalmadığını düşünüyor.

Wolff, "Oyunu, diğerlerinden daha iyi bir şekilde oynamanız gerekiyor."

"Bu göreceli bir rekabet ve bugün, rakiplerimizin kim olduğunu biliyoruz. Kısıtlamalar nedeniyle gelecekte bambaşka rakiplerimiz de olabilir; bence sporda olması gereken de bu."

Mercedes wind tunnel Fotoğraf: Mercedes AMG

"Artık hiçbir takımın arka arkaya sekiz şampiyonluk elde edebileceğini sanmıyorum, kurallar artık bu yönde." dedi.

F1'in, o sezonun Takımlar Şampiyonası sıralamasına göre kısıtlama ölçeği getirmesinin ardından Mercedes, son iki sezondur Aerodinamik Test Kısıtlamaları [ATR] ile sorun yaşamış oldu.

Bu, Mercedes için diğer tüm takımlardan daha az rüzgar tüneli çalışmasına ve daha az CFD'ye izin verildiği ve pozisyonlar arasında %5 fark olduğu anlamına geliyordu.

2022 şampiyonasını 3. sırada bitiren Mercedes, ayrılan sürenin %80'ine sahip olacak, bu da 256 rüzgar tüneli koşusuna tekabül ediyor.

2. sıradaki Ferrari sürenin %75'ine, ilk sıradaki Red Bull ise sürenin %63'üne sahip olacak. Red Bull'un bütçe sınırını aşması sonucunda verilen ceza sebebiyle, mevcut süre daha da azalmış oldu.

Bu durumun bütçe sınırının altında kalmayı etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Wolff, "Bence bu durumu zorlaştıracak. Çünkü daha hızlı sonuç almak için daha fazla yatırım yapamıyorsunuz."

Mercedes team member at work Fotoğraf: Giorgio Piola

"Ancak aerodinamik düzenlemelerin nasıl tasarlandığını, ve bunun Red Bull'un aldıkları cezayla %25 daha az rüzgar tüneli süresi demek olduğunu biliyorum ve takımda bir etkisi olabileceğini düşünüyorum."

"Kuralların, rüzgar tüneli veya ATR kısıtlamalarının uygulanma şekli, daha geride olan takımların öndekilere kıyasla gerçekten büyük bir ilerleme kaydetmesine olanak tanıyor."

"Gelecekte çok daha yakın şampiyonluk mücadeleleri görebiliriz çünkü eğer şampiyonada sonuncuysanız bu %40-50 daha fazla süre hakkınızın olması demek."

"Yani bu, açıkça kullanmamız gereken bir avantaj. Ancak bunu doğru şekilde kullanabileceğimiz kesin değil." dedi.