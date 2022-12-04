Tombazis: "Taban direktifi, bazı takımları doğrudan etkiledi"

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Yer etkisi konseptini benimseyen yeni araçların ilk sezonu daha çok yeni konsepte alışmaya çalışarak ve önümüzdeki üç sezon için bir temel atarak geçti.

Takibi kolaylaştıran ve yere basma gücü seviyelerini arttıran konseptin birtakım olumsuz etkileri de oldu; bunların en önemlisi, sezon başında ismini birçok kez duyduğumuz ve araçların yüksek hızlarda tabiri caizse zıplamasına sebep olan dalgalanma sorunuydu.

Azerbaycan GP'sinde zirveye çıkan ve Lewis Hamilton'ın yanı sıra Pierre Gasly'nin sırt ağrıları çekmesine yol açan sorunla ilgili harekete geçen FIA, Kanada hafta sonu yayınlanan ve Belçika hafta sonu devreye giren bir direktifle takımların performans elde etmek için dalgalanma sorununu göz ardı etmelerinin önüne geçti.

Direktif uygulamaya konduğundan bu yana neredeyse bir kez bile tartışma konusu olmadı, bu da tüm takımların direktife uyduğu ve pek sorun yaşamadığı şeklinde yorumlanabilir.

Ancak bazı takımların zorlandığını söyleyen Tombazis, "İlk antrenman seansından sonra takımların iyileştirme yapmak zorunda kaldığı birkaç durum yaşadık." şeklinde durumu özetledi.

F1 teknik direktösü Pat Symonds ise taban kenarlarının yükseltilmesi kuralının geçen sezon başlamadan önce dahi konuşulduğunu açıklıyor.

Symonds, "Araçların çok alçaktan gideceğinden ve zemin kenarlarının çok sık hasar göreceğinden endişe ediyorduk. Bu, biraz da bütçe kontrolüyle alakalı bir öneriydi ancak reddedildi, çünkü sezona kısa süre kalmışken konuşulmuştu." dedi.

Sezon ortasında onaylanan değişiklikle birlikte gelecek sezon zemin kenarları 15 mm yükseltilirken difüzör boğaz yüksekliği de artırılacak.

Taban kenarlarının yükseltilmesiyle araçların yere basma gücünün yüzde beş ila yedisini, yani yaklaşık yarım saniye kaybedeceğini söyleyen Tombazis, araçların gelişmesiyle birlikte bu kaybın da telafi edileceğini ekliyor.