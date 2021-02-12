Russell ve Albon 2021 Sanal Grand Prix’si Finalinde yarışacaklar

Red Bull Racing’in test ve yedek sürücüsü Alex Albon, geçen haftaki Sanal GP'yi Russell’ın arkasında ikinci olarak bitirdi ve Red Bull’u puan durumunda üçüncü sıraya getirdi.

Albon’un yanında bu hafta Red Bull Driftbrothers'dan Johannes Hountondji olacak.

Pietro ve Enzo Fittipaldi’nin aldığı yüksek puanlar sayesinde, Haas şu anda şampiyonayı önde götürüyor. Takım bu hafta ilk sırayı garantilemeye çalışacak.

Ferrari şu anda puan sıralamasında ikinci sırada ve bu hafta sonu Ferrari Sürücü Akademisi ikilisi Arthur Leclerc ve Dino Beganovic ikilisi yarışacak. Alpine’de, Fransız Komedyen Arnaud Tsamere’in yanında yer alacak Nico Prost olacak.

Mercedes de bu hafta sonu dört tekerleklilere geçiş yapacak iki isme güveniyor: motosiklet sürücüsü Jake Dixon ve dünya bisiklet şampiyonu Rohan Dennis.

Alfa Romeo Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ve içerik üreticisi Jack Dermott (The Pie Face) ikilisine güvenmeye devam edecek. AlphaTauri de aynı şekilde eski F1 pilotu Vitantonio Liuzzi ve profesyonel motosiklet sürücüsü Luca Salvadori’yle devam edecek.

Tam kadrolar yarış öncesinde F1’ın sosyal medya mecraları üzerinden duyurulacak.

Takımlar Sanal Grand Prix’de seçtikleri hayır kurumlarına bağışta bulunmak üzere yarışıyorlar. Gerçekleştirilecek olan Sanal GP’lerden sonra aday gösterilen her hayır kurumu, takımın sıralamasına bakılmaksızın, genel ödül fonundan önemli büyüklükte bir bağış alacak.

F1’in Dijital İş Girişimleri ve Espor başkanı Julian Tan:, ’Önümüzdeki ay Bahreyn’de 2021 sezonu başlarken, dünya çapındaki fanlarımız için ilk defa sezon dışında da yarış düzenleyebildiğimiz için heyecanlıyız.’’

‘’Bu etkinlikte takımlarının seçtiği hayır kurumlarına yardım etmek için yer alan, aynı zamanda evdeki izleyicilerimiz için bir şov sunan bütün sürücülere büyük bir teşekkür etmek isterim. Önümüzde, F1 Espor için planladığımız büyük bir sene var ve bu harika bir başlangıç oldu.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker