Marko: "Her şeyi planladık, artık Red Bull Powertrains'i yaratıyoruz"

11 Şubat, Formula 1’de tarihi bir gün olabilir. Aslında, bu sadece normal bir Formula 1 Komisyon toplantısıydı. Yeni CEO Stefano Domenicali’nin yönetimindeki ve Concorde Anlaşması’nın altındaki ilk toplantıydı. Ancak Perşembe günü, her şeyden önce, en azından Red Bull için yeni bir dönem sinyaliydi.

Red Bull istediğini aldı. Motorların gelişimi 2022’den 2024’ün sonuna kadar durdurulacak. Red Bull’un motorsporları danışmanı Dr. Helmut Marko, Motorsport-Magazin.com'a vermiş olduğu röportajda, ’’Bugünle birlikte, Milton Keynes’de kurulacak yeni şirketin rotası belirlendi.’’

"Bugün yeni bir şirket yaratıyoruz - Red Bull Powertrains." dedi.

Red Bull, Honda’nın 2021 sonunda Formula 1’den ayrılma kararı sonrasında alternatiflere bakmaya zorlanmıştı. Renault motorlarına dönüş ise, şirketin azimli amaçlarından dolayı bir opsiyon değildi.

Bu yüzden Red Bull ekibi Honda’nın kararından beri Fuschl’da, Graz’da ve Milton Keynes’de özel planlar üzerine çalışıyorlardı. Red Bull, Honda motorlarını alıp kendileri kullanmak istiyorlar. Ancak bunun için gelişimlerin durdurulması gerekiyordu.

Takımlar, komisyon toplantısında oy birliğiyle motorların gelişiminin durdurulmasına karar verdi.

Böylelikle motorlar 2022 sezon başında dondurulacak ve 2024 sonuna kadar da geliştirilmeyecek.

Marko, ‘’Bence bu sadece bizim için değil, aynı zamanda bütün olarak Formula 1 için de iyi haber. Bu maliyeti önemli bir derecede düşürüyor.’’ dedi.

Şu an için, Red Bull’un maliyetleri önemli derecede artıyor. Yine de bu işi bir haber, çünkü Red Bull çok daha büyük bir plan üzerinde çalışıyor. Bu kararla birlikte her şey artık Milton Keyneste olacak.

Marko, ‘’Daha önceden var olan sekiz numaralı binamız, motorlara adapte olacak. Teknik olarak her şey, motorların mevcut hacimde kalması şartıyla 2025 yılına kadar revizyonu orada yapılabilecek şekilde düzenlenecek. Bize deli diyebilirsiniz ama biz her şeyi hesapladık." dedi.

Yeni motor planlarının takımın bütçesinde bir delik açması beklenmiyor.

‘’Bu binalarda ve test tezgahlarında tek seferlik bir yatırım. Ancak başka bir yerden motor alsaydık da işletme masrafları çok daha fazla olmayacaktı. Daha fazla tutuyor, fakat çok daha fazla değil.’’

Red Bull, şimdi motorun ismini başka bir şirkete satarak aslında harcanan parayı yavaş yavaş telafi etmeye başlayabilir.

"Tabi ki başka bir üreticiden değil, ama başka istekli bir şirketle bunu yapabiliriz."

Red Bull daha önce Renault motorunun adını TAG Heuer olarak değiştirmişti.

Marko, kısa vadede bile buldukları çözümden avantajlı çıkacaklarını düşünüyor.

‘’Şu anda şasi çalışanlarıyla birlikte bir motor üretiyoruz. Bu iki taraf için de optimumu sunacak. Örneğin eğer Renault’dan motor alsaydık, şasilerimizi, radyatörlerimizi ve motor çevresindeki başka parçaları yeniden dizayn etmemiz gerekirdi.’’

2021 sezonunda, Red Bull Honda’nın tam desteğini alacak. Japon firma aynı zamanda güç ünitelerini yıl sonuna kadar geliştirmeye söz verdi fakat yıl sezon içinde bir güncellemeye izin verilmeyecek.

Çeviri: Betim Aker