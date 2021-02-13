Norris: "Her yarışta podyum alamayacağız"

McLaren, uzun bir aranın ardından geçen sezon en iyi derecelere imza atmıştı. Yeni sezon için Daniel Ricciardo'yu da kadrosuna dahil eden Woking merkezli ekip, Mercedes güç ünitelerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte beklentileri iyice yukarı çekti. Takım, 2021'de de güzel şeyler elde etmeyi umuyor.

McLaren'in genç yıldızı Norris'e ise bu yıl birden çok podyum ihtimali olup olmadığı soruldu. İngiliz pilot, "Bu çok fazla olur. Geçen yıl, bazı nedenlerden dolayı, takımlar sezonun belirli aşamalarında ve belirli pistlerde her zamankinden daha fazla başarı elde etti."

"Bu da farklı araç felsefelerinin, farklı yarış türlerinde ve koşullarda ne kadar işe yaradığını kanıtlıyor."

"Sezon başında aracımız çok iyiydi ama genel olarak Racing Point (şimdiki adıyla Aston Martin) birçok yarışta en iyi üçüncü ve ikinci araca sahip olsa da yetersizdi."

"Mercedes'in motoru ve aracın arka kısmı, ileriye doğru atılmış iyi bir adım, ancak her şeyi düzeltmeyeceği kesin. Her yarışta direkt olarak podyuma çıkmayı başaramayacağız."

"McLaren olarak yapmamız gereken, pit stoplardan bir şeyleri tasarlama şeklimize ve otomobilin tüm felsefesine kadar... hâlâ iyileştirilmeli. Sürekli bir iyileştirme olması gerekiyor."

McLaren, geçen yıl Racing Point, Renault, Ferrari ve hatta AlphaTauri ile birlikte modern zamanların en iyi orta sınıf mücadelelerinde boy göstermişti.

Norris, F1'de geçirdiği süre boyunca bu takımın, büyük gelişmeler kaydettiğini kabul ediyor. Ancak herhangi bir yarışta orta sahadaki rakiplerinden birini yeneceğinden de tam emin olamadığını söylüyor.

Norris, "Son iki yılda iyileştirmeler yaptık ama istediğimiz tutarlı rekabet için yeterli değildi."

"Bazı yarışlarda, Renault'dan (şimdiki Alpine) daha yavaş kaldık, bazı yarışlarda ise AlphaTauri'den daha yavaştık."

"Bize her hafta sonu çok emin olduğumuzu söyletebilecek bir adım atmak istiyoruz."

"Mercedes'in çok iyi olduğu yerde veya Red Bull çok iyi olduğunda, bunu her hafta sonunda aynı performans şeklinde sunabileceklerini düşünüyorum."

"Denememiz ve başarmamız gereken şey de bu. Size kahraman gibi göründüğünüz tek bir yarış değil, günün sonunda puanlar ve Takımlar Şampiyonası'nı kazandıracak şey tam olarak bu."

"Mercedes ve Daniel'le anlaşmalar da ileri doğru bir adım ama aynı zamanda ekip olarak yapmamız gereken daha birçok iyileştirme var." dedi.