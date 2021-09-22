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Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"

George Russell, kendisini Mercedes'e taşıyan süreçte Robert Kubica'nın da büyük payı olduğunu düşünüyor.

Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"

Russell'ın hayalini kurduğu transfer gerçek oluyor. İngiliz sürücü 2022'de, Mercedes'te yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olacak.

Russell, Williams ile üç yıllık anlaşma imzaladığı zaman, ilk senesinde uzun yıllar sonra gride dönen Robert Kubica ile takım arkadaşı oldu.

Tecrübeli Polonyalı, tıpkı Russell gibi Formula 1 gridinde olmaya alışkın değildi. Kubica, bir ralli kazasında yaşadığı kol sakatlıklarının ardından, sekiz yıldır Formula 1'de yarışmıyordu.

Williams'ın iki sezonu, rekabetçi bir araca sahip olmadıkları için, performans açısından kötü geçti. 2019 yılında ise aldıkları tek puanı, Kubica getirdi. Russell ise, kariyerinde böylesine yıkıcı değişiklikler yaşayan sürücünün yanında bir çok şey öğrendi.

Russell, Motorsport Magazine'e verdiği röportajda, "Robert ile takım arkadaşı olmak, kesinlikle şanslı olduğum bir tecrübeydi."

"Kendisi çok fazla teknik bilgiye ve çok fazla tecrübeye sahip. Robert ile takım arkadaşı olmak benim için aydınlatıcıydı ve kendimi geliştirmem gerekti."

"2019'dan bu yana çok büyük ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Piste gelip, farklı ayarlar, virajlar ve pistlerde nelerin işe yarayacağı ve neden o yönde gitmek istediğimiz hakkında mühendislerle açıkça konuşabildiğime inanıyorum."

"Robert'in ne kadar bilgili olduğunu görmek, 2020'de ve Nicolas [Latifi] çaylak olarak katıldıktan sonra, bana büyük fayda sağladı." dedi.

George Russell, Williams, in the drivers parade

George Russell, Williams, in the drivers parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams, 2019 ve 2020'deki kötü günlerinin ardından bu yıl ilerleme kaydetmeyi başardı. Russell, bu yılki son dört yarışın üçünü ilk 10 içerisinde tamamladı.

23 yaşındaki sürücü, Budapeşte'de yaşadığı dönüm noktasının ardından, mutluluk göz yaşlarına boğulduğunu söyledi.

Russell, Imola'da puan almaya yakınken iki kez yarış dışı kalmasına ithafen, "Hiçbir zaman başaramayacağımıza dair endişem yoktu. Ancak çok yaklaştığımız bir çok yer oldu ve her zaman bir sorun yaşandı."

"Savaşmaya devam ettik ama yarıştan sonra her şey aklıma geldi. Çünkü vazgeçmemiştik. Arkadayken, yukarı doğru tırmanmaya çalışıyorsunuz ve bu küçük fırsatlar kaçtığında kendinize 'Neden ben...Hiç başarabilecek miyim?' demeye başlıyorsunuz."

"Yine de savaşmaya devam ettik ve bence nedenleri ortada." dedi.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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