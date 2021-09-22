Rusya GP basın toplantısı programı belli oldu

Formula 1'de artık sezonun son bölümüne doğru giriliyor ve arka arkaya yapılan üç yarıştan sonra, sıradaki durak Rusya olacak.

Sochi'de basın toplantısı klasik şekilde perşembe günü yapılacak ve TSi 12:30'da gerçekleştirilecek.

COVID-19 olmasının ardından son iki yarışı kaçıran Kimi Raikkonen, Sochi'de pistlere geri dönecek ve basın toplantısına Sebastian Vettel ile katılacak.

Lewis Hamilton, basın toplantısına çaylak Yuki Tsunoda ile katılırken, Fernando Alonso da Lance Stroll ile katılacak.

Charles Leclerc, Lando Norris ile eşleşirken, Max Verstappen de George Russell ile eşleşmiş durumda.

Diğer isimlere aşağıdan bakabilirsiniz.

23 Eylül Perşembe, TSi 12:30

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Sebastian Vettel (Aston Martin)



Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Lewis Hamilton (Mercedes)



Fernando Alonso (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)



Pierre Gasly (AlphaTauri)

Carlos Sainz (Ferrari)



Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Valtteri Bottas (Mercedes)



Nikita Mazepin (Haas)

Nicholas Latifi (Williams)



Esteban Ocon (Alpine)

Sergio Pérez (Red Bull)



Mick Schumacher (Haas)

Daniel Ricciardo (McLaren)



Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)



Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Williams)

Takım patronlarının yer alacağı basın toplantısı ise cuma günü TSi 13:00'te yapılacak. Gözler, basın toplantısına beraber katılacak Christian Horner ve Toto Wolff'un üzerinde olacağa benziyor.

24 Eylül Cuma, TSi 13:00

Andreas Seidl (McLaren)

Toto Wolff (Mercedes)

Christian Horner (Red Bull)

Marcin Budkowski (Alpine)

Laurent Mekies (Ferrari)

Toyoharu Tanabe (Honda)